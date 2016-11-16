Скорость исполнения на ECN счетах - страница 7

ivanivan_11:

я не знаю,но вы же видите список)) я его не сам придумал.

вот и наглядный пример - большая,известная компания. спреды ниже


это еще одна причина,пчму люди мало переходят на мт5, помимо сложного по сравнению с мкл4 языка, так еще и мало дц нормальных. они на мт5 сейчас застряли наверное на уровне года 2010-2015 большинство.
Откуда это, у них нет mt5
 
Maxim Dmitrievsky:
Откуда это, у них нет mt5

это отсюда


 
Свет клином сошелся на MT5? Пишите кроссплатформенный код и не заморачивайтесь с выбором.
 
fxsaber:
Свет клином сошелся на MT5? Пишите кроссплатформенный код и не заморачивайтесь с выбором.
за такие слова вас сожгут на костре некоторые эспрессивные товарищи))
 
ivanivan_11:
за такие слова вас сожгут на костре некоторые эспрессивные товарищи))

Ну а что делать, если на MT4 есть регулируемые брокеры, у которых торговые условия просто супер, по сравнению с лучшими на MT5. Поэтому все через кроссплатформенную библиотеку и не париться.

Есть же полно спред-сервисов, где можно видеть историю и текущий спред.

На MT5 под фору использую Робо в качестве источника лучших на MT5 тиков. И еще одно место. Там просто стакан транслируется в MT5. И лимитные заявки, которые выставляю через MT4, вижу в стакане MT5. Соответственно, удобно уже средствами MT5 стакан брокера анализировать. А больше, к сожалению, негде на форе до сих пор.

Ну что делать, если спреды на MT4 раз в 2-5 ниже, чем на MT5. В этом не платформа виновата. Двумя ногами за MT5, но не сознательно же нести огромные издержки лишь только по той причине, что MT5 нравится больше.

Так что кроссплатформенный вариант - лучшее решение. И сразу оба тестера работают. Тем более при таком написании минимальные телодвижения нужны.

 
ivanivan_11:

это отсюда


Точно, демка есть с таким сервером, только какое отношение она имеет к FXCM непонятно...
 

спред ноль

Вот спред так спред)))) только что) 

Но мт4.
 
Alexandr Saprykin:

Вот спред так спред)))) только что) 

Но мт4.

Отрицательный спред. Правда, только полсекунды

 

 
fxsaber:

Отрицательный спред. Правда, только полсекунды

 

А я пишу тиковые данные с пяти реальных счетов. Ща-а-а как пыво допью, да ка-а-ак загружу тики в Матлаб, там такое можно будет увидеть... Где-то валяется прога по рисованию спредов от разных ДЦ на одном графике, попробую найти
 
Alexey Volchanskiy:
А я пишу тиковые данные с пяти реальных счетов. Ща-а-а как пыво допью, да ка-а-ак загружу тики в Матлаб, там такое можно будет увидеть... Где-то валяется прога по рисованию спредов от разных ДЦ на одном графике, попробую найти
Ничего не пишу. Просто MT5.
