Скорость исполнения на ECN счетах - страница 7
я не знаю,но вы же видите список)) я его не сам придумал.
вот и наглядный пример - большая,известная компания. спреды ниже
это еще одна причина,пчму люди мало переходят на мт5, помимо сложного по сравнению с мкл4 языка, так еще и мало дц нормальных. они на мт5 сейчас застряли наверное на уровне года 2010-2015 большинство.
Откуда это, у них нет mt5
Свет клином сошелся на MT5? Пишите кроссплатформенный код и не заморачивайтесь с выбором.
за такие слова вас сожгут на костре некоторые эспрессивные товарищи))
Ну а что делать, если на MT4 есть регулируемые брокеры, у которых торговые условия просто супер, по сравнению с лучшими на MT5. Поэтому все через кроссплатформенную библиотеку и не париться.
Есть же полно спред-сервисов, где можно видеть историю и текущий спред.
На MT5 под фору использую Робо в качестве источника лучших на MT5 тиков. И еще одно место. Там просто стакан транслируется в MT5. И лимитные заявки, которые выставляю через MT4, вижу в стакане MT5. Соответственно, удобно уже средствами MT5 стакан брокера анализировать. А больше, к сожалению, негде на форе до сих пор.
Ну что делать, если спреды на MT4 раз в 2-5 ниже, чем на MT5. В этом не платформа виновата. Двумя ногами за MT5, но не сознательно же нести огромные издержки лишь только по той причине, что MT5 нравится больше.
Так что кроссплатформенный вариант - лучшее решение. И сразу оба тестера работают. Тем более при таком написании минимальные телодвижения нужны.
это отсюда
Вот спред так спред)))) только что)Но мт4.
Отрицательный спред. Правда, только полсекунды
А я пишу тиковые данные с пяти реальных счетов. Ща-а-а как пыво допью, да ка-а-ак загружу тики в Матлаб, там такое можно будет увидеть... Где-то валяется прога по рисованию спредов от разных ДЦ на одном графике, попробую найти