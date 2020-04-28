Как подключиться к демо MOEX - страница 8
Добрый день!
Не получается открыть демо-счет MOEX...
Через меню "Файл" - "Открыть счёт ..." заполняю форму
затем нажимаю "далее"
и вот что получается
Как быть? Что же делать?
Разобралась...) с плечом 1 все сложилось
Теперь некоторые действующие контракты потеряла, BR-3.19 в частности... или демо MOEX предполагает только определенный, ограниченный набор фьючерсных контрактов?
На скрине все действующие фьючерсные контракты, которые он находит
Да. пока только такой вот ограниченный список с каждым месяцем всё меньше.
Спасибо, теперь хоть я не думаю что это у меня пальцы кудрявые)
А так жаль- идея с демо-MOEX хороша, т.к. мой брокер на демо-счете не дает хотя бы сопоставимых котировок для тестирования.
МОЕХ пропал из списка
Как подключиться теперь к нему?
Может есть еще какой нибудь демо сервер с МОЕХ или ММВБ?
Что то поломалось. Я подключился к демо серверу moex от метаквот пару недель назад. И через два-три дня котировки перестали транслироваться вообще.
Что случилось с котировками Демо МОЕХ, 7 февраля был последний день. Дальше тишина ничего не идет
У меня тоже не работает, например GAZP не обновляется после 7 февраля. Открыл новый демо счет, ничего не изменилось.
Подключитесь к демо на сайте Открывашки (все работает)