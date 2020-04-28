Как подключиться к демо MOEX - страница 8

Новый комментарий
 

Добрый день!

Не получается открыть демо-счет MOEX...

Через меню  "Файл" - "Открыть счёт ..." заполняю форму

затем нажимаю "далее"

и вот что получается


Как быть? Что же делать?

 

Разобралась...) с плечом 1 все сложилось

Теперь некоторые действующие контракты потеряла, BR-3.19 в частности... или демо MOEX предполагает только определенный, ограниченный набор фьючерсных контрактов?

На скрине все действующие фьючерсные контракты, которые он находит


 
klavenok_1803:

Разобралась...) с плечом 1 все сложилось

Теперь некоторые действующие контракты потеряла, BR-3.19 в частности... или демо MOEX предполагает только определенный, ограниченный набор фьючерсных контрактов?

На скрине все действующие фьючерсные контракты, которые он находит


Да. пока только такой вот ограниченный список с каждым месяцем всё меньше.

 
Askr:

Да. пока только такой вот ограниченный список с каждым месяцем всё меньше.

Спасибо, теперь хоть я не думаю что это у меня пальцы кудрявые)

А так жаль- идея с демо-MOEX хороша, т.к. мой брокер на демо-счете не дает хотя бы сопоставимых котировок для тестирования.

 

МОЕХ пропал из списка


Как подключиться теперь к нему?

Может есть еще какой нибудь демо сервер с МОЕХ или ММВБ?

 
elibrarius:

МОЕХ пропал из списка


Как подключиться теперь к нему?

Может есть еще какой нибудь демо сервер с МОЕХ или ММВБ?

Что то поломалось. Я подключился к демо серверу moex от метаквот пару недель назад. И через два-три дня котировки перестали транслироваться вообще.

 
Что случилось с котировками Демо МОЕХ, 7 февраля был последний день. Дальше тишина ничего не идет
 
Tikhon Molianov:
Что случилось с котировками Демо МОЕХ, 7 февраля был последний день. Дальше тишина ничего не идет

У меня тоже не работает, например GAZP не обновляется после 7 февраля. Открыл новый демо счет, ничего не изменилось.

 
Подключитесь к демо на сайте Открывашки (все работает)
 
prostotrader:
Подключитесь к демо на сайте Открывашки (все работает)
Там кривые котировки, робота который торгует плотности не обкатать
123456789
Новый комментарий