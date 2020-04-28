Как подключиться к демо MOEX - страница 7
вы вообще внимательно мой пост прочитали? судя по всему,не очень. а так же свечи на демо на ЭТОМ сервере и на реале должны совпадать,т.к. тут те же самые данные,но задержанные на 15 мин.
и так же есть разница - последняя свеча 12 августа или 1 ноября.
кстати,задумайтесь,почему у вас 1 ноября последняя свеча,если на рбк торги по тикеру идут без остановки и последняя свеча там за 18.11.16
никто так и не ответил - это норма, что котировки по многим инструментам "умерли" 12 августа, или это баг на сервере?
Это не норма, что-то случилось с источниками данных. С самим сервером всё в порядке.
Разберемся, спасибо за сообщение
Отличная ветвь!
Перерыл весь форум.
Спасибо, буду пробовать!
Кто-нибудь знает что случилось с демо-сервером? Контракта BR-3.19 до сих пор нет в доступных на сервере MQ.
На сервере открытия тоже нет
В смысле нет?
