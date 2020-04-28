Как подключиться к демо MOEX - страница 7

ivanivan_11:

вы вообще внимательно мой пост прочитали? судя по всему,не очень. а так же свечи на демо на ЭТОМ сервере и на реале должны совпадать,т.к. тут те же самые данные,но задержанные на 15 мин.

и так же есть разница - последняя свеча 12 августа или 1 ноября.

кстати,задумайтесь,почему у вас 1 ноября последняя свеча,если на рбк торги по тикеру идут без остановки и последняя свеча там за 18.11.16

Задумался. Оказалось мой аккаунт просто удалили. Поэтому и данные не поступали. Что в открытие(реал) что в бкс(реал) последняя свеча 18.11    17.00. Тоже самое на сайте ммвб.
 
никто так и не ответил - это норма, что котировки по многим инструментам "умерли" 12 августа, или это баг на сервере?
 
ivanivan_11:
никто так и не ответил - это норма, что котировки по многим инструментам "умерли" 12 августа, или это баг на сервере?

Это не норма, что-то случилось с источниками данных. С самим сервером всё в порядке.

Разберемся, спасибо за сообщение

 
Aytugan Khafizov:

Это не норма, что-то случилось с источниками данных. С самим сервером всё в порядке.

Разберемся, спасибо за сообщение

спасибо Вам за ответ.
 
а проблему,к сожалению,так и не починили
 

Отличная ветвь!

Перерыл весь форум.

Спасибо, буду пробовать!

 
Кто-нибудь знает что случилось с демо-сервером? Контракта BR-3.19 до сих пор нет в доступных на сервере MQ.
 
GoVegas:
Кто-нибудь знает что случилось с демо-сервером? Контракта BR-3.19 до сих пор нет в доступных на сервере MQ.


На сервере открытия тоже нет

[Удален]  
Sergey Chalyshev:


На сервере открытия тоже нет

В смысле нет?

Пардон, это реал...
 
В открытии демо у меня есть бр 3.19
