Как подключиться к демо MOEX - страница 2
А это что?
А это что?
спасибо, друг, вижу, во этому символу торговля разрешена,
а вот на символе RTS 12.16 торговля запрещена,
хотя по спецификации контракта должна быть разрешена...
Не корректно рассчитывается ГО на Si, если быть точным, то на шорте ГО вместо 4500 руб на 1 контракт, рассчитывается как 30 000 руб. на 1 контракт.
А на лонге вообще странно, не учитывается уровень маржи.
????
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Торгуй на валютном рынке Mосковской Биржи вместе с MetaTrader 5!
Server Muradasilov, 2016.10.25 17:51
Почему ордер на сел не открывает ,а на бай ,пожалуйста - демо
????
ну в тестере это видно не вооруженным взглядом, как говорится
шорт:
лонг:
"ноу мани, ноу хани" как говорится. тупо не хватает бабла для открытия позы (в шорт) из-за завышенного ГО в несколько раз . зато в лонг всегда пожалуйста.
ну в тестере это видно не вооруженным взглядом, как говорится
шорт:
лонг:
"ноу мани, ноу хани" как говорится. тупо не хватает бабла для открытия позы (в шорт) из-за завышенного ГО в несколько раз . зато в лонг всегда пожалуйста.
А какое плечо Вы выставляете в тестере?
Добавлено:
Проверил, в тестере и при плече 1:1 и при 1:100 - на Si-12.16 при Sell 1.0 маржа 30861.00.
Ждем с нетерпением исправления ошибок! отличный тестовый полигон! надеюсь скоро начнет работать корректно.
Ну и запуск остальных ликвидных фьючей: Ri, Br, SBRF, GAZR
Сегодня время на сервере отстает на 1 час 15 минут.
сразу не заметил, пришлось налету менять в советнике время работы