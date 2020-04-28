Как подключиться к демо MOEX - страница 2

prostotrader:

А это что?

Если это демо MQ, то реально не понятно что это!? Сами MQ не обновили свое серверное ПО до версии, которая исключает сделки неопределенного типа?
 
prostotrader:

А это что?

 

спасибо, друг, вижу, во этому символу торговля разрешена,

а вот на символе RTS 12.16 торговля запрещена,

хотя по спецификации контракта должна быть разрешена... 

 
Что-то не доделали ещё...
 

Не корректно рассчитывается ГО на Si, если быть точным, то на шорте ГО вместо 4500 руб на 1 контракт, рассчитывается как 30 000 руб. на 1 контракт.

А на лонге вообще странно, не учитывается уровень маржи.

 
????

 
ну в тестере это видно не вооруженным взглядом, как говорится

шорт:

 

лонг:

 

 

"ноу мани, ноу хани" как говорится. тупо не хватает бабла для открытия позы (в шорт) из-за завышенного ГО в несколько раз . зато в лонг всегда пожалуйста.

 
Будем ждать пока исправят ))) 
 
А какое плечо Вы выставляете в тестере?

 

Добавлено:

Проверил, в тестере и при плече 1:1 и при 1:100 - на Si-12.16 при Sell 1.0 маржа 30861.00. 

 

Ждем с нетерпением исправления ошибок! отличный тестовый полигон! надеюсь скоро начнет работать корректно.

Ну и запуск остальных ликвидных фьючей: Ri, Br, SBRF, GAZR 

 

Сегодня время на сервере отстает на 1 час 15 минут.

сразу не заметил, пришлось налету менять в советнике время работы 

