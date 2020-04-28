Как подключиться к демо MOEX - страница 5

robotorgovez:
про 15 минут все понятно и логично. но отображать котировки Московской биржи наверное логичнее по временной шкале Московского времени.
Истину глаголишь!
 
robotorgovez:
Не логично совсем.
 
Логично встроить в терминал возможность смещения времени на чарте.
 
fxsaber:
ну конечно, ведь на moex в основном итальянцы торгуют...
 
-Aleks-:
Логично встроить в терминал возможность смещения времени на чарте.
Простейший индикатор в несколько строк в состоянии это сделать.
 
robotorgovez:
про 15 минут все понятно и логично. но отображать котировки Московской биржи наверное логичнее по временной шкале Московского времени.

Временная зона для сервера MetaQuotes-Demo это EET (GMT+2) с переходом на летнее время.

Данная таймзона была выбрана давно, она подходит под множество рынков и не будет меняться.


Мы готовим на этом сервере множество инструментов с разных стран, скоро откроем демо-торговлю на других биржах.

 
Aytugan Khafizov:

на самом деле проблема не во времени а в сложности анализа событий. вот например сделка, которую я не мог найти, она как бы в вакууме открыта. а все из-за клиринга. сдвиг оказался на чарте уже не 15 баров, а 10.

 

 

вчера в 21 час примерно остановились котировки и до утра стояли. сегодня смотрю опять стоп-кадр. 

 
robotorgovez:

Что мешает открыть демо не на Metaquotes-demo?
 
fxsaber:
а что мешает оставлять комментарии по теме?  

