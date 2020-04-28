Как подключиться к демо MOEX - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
про 15 минут все понятно и логично. но отображать котировки Московской биржи наверное логичнее по временной шкале Московского времени.
отображать котировки Московской биржи наверное логичнее по временной шкале Московского времени.
Не логично совсем.
Логично встроить в терминал возможность смещения времени на чарте.
про 15 минут все понятно и логично. но отображать котировки Московской биржи наверное логичнее по временной шкале Московского времени.
Временная зона для сервера MetaQuotes-Demo это EET (GMT+2) с переходом на летнее время.
Данная таймзона была выбрана давно, она подходит под множество рынков и не будет меняться.
Мы готовим на этом сервере множество инструментов с разных стран, скоро откроем демо-торговлю на других биржах.
Временная зона для сервера MetaQuotes-Demo это EET (GMT+2) с переходом на летнее время.
Данная таймзона была выбрана давно, она подходит под множество рынков и не будет меняться.
Мы готовим на этом сервере множество инструментов с разных стран, скоро откроем демо-торговлю на других биржах.
на самом деле проблема не во времени а в сложности анализа событий. вот например сделка, которую я не мог найти, она как бы в вакууме открыта. а все из-за клиринга. сдвиг оказался на чарте уже не 15 баров, а 10.
вчера в 21 час примерно остановились котировки и до утра стояли. сегодня смотрю опять стоп-кадр.
вчера в 21 час примерно остановились котировки и до утра стояли. сегодня смотрю опять стоп-кадр.
Что мешает открыть демо не на Metaquotes-demo?
а что мешает оставлять комментарии по теме?