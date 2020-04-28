Как подключиться к демо MOEX - страница 3
Сегодня время на сервере отстает на 1 час 15 минут.
Как подключиться к демо MOEX
Renat Fatkhullin, 2016.10.21 17:34Это реальные цены, задержанные на 15 минут.
Я не про задержку в 15 минут, а про время сервера. Открытие утром происходит в 10:00 на реальном рынке, на демо это произошло в 10:15 по Москве, но советник не открывал сделки так как время сервера отставало не на 15 минут, а на 1 час 15 минут.
Скорее всего связано с тем, что летом время на сервере MQ-Demo и на бирже совпадало, а с минувших выходных стало отличаться на один час, в связи с переходом таймзоны EET (в которой находится демо-сервер) на зимнее время.
Будем разбираться.
А это когда поправлять будете ?
Не корректно рассчитывается ГО на Si, если быть точным, то на шорте ГО вместо 4500 руб на 1 контракт, рассчитывается как 30 000 руб. на 1 контракт.
А на лонге вообще странно, не учитывается уровень маржи.
Ура! заработала!
ГО считается корректно!
по времени сервера все понятно, но журнал читать и сверять сделки в журнале сложно, еще накладывается не совпадение сделок и баров на чарте.
зы
И фРТС вроде заработал...
Заработало, но нельзя отложенные ордера устанавливать по всем инструментам :(
Да ,это правда отложки не выставляются
