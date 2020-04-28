Как подключиться к демо MOEX - страница 3

rabbyy:

Сегодня время на сервере отстает на 1 час 15 минут.

 
o_O:

Я не про задержку в 15 минут, а про время сервера. Открытие утром происходит в 10:00 на реальном рынке, на демо это произошло в 10:15 по Москве, но советник не открывал сделки так как время сервера отставало не на 15 минут, а на 1 час 15 минут.

 

 

Скорее всего связано с тем, что летом время на сервере MQ-Demo и на бирже совпадало, а с минувших выходных стало отличаться на один час, в связи с переходом таймзоны EET (в которой находится демо-сервер) на зимнее время.

Будем разбираться.

 
rabbyy:

Проверил - всё работает нормально

Время сервера MT5 MetaQuotes-Demo - EET (GMT+2 с переходом на летнее время)

Летом время сервера совпадало с московским, после перехода на зимнее время время на сервере стало на час меньше

Торги на МОЕХ открываются в 10:00 мск или 09:00 по времени сервера

С учетом задержки 15 минут, первая сделка нарисуется на графике в 9:15 по серверному времени, при этом её время будет 9:00

Вот видно, что сейчас 9:20 по серверному времени (10:20 мск), и MOEX в маркет вотче и на чарте показывается до 9:05


 
Aytugan Khafizov:

А это когда поправлять будете ?

rabbyy, 2016.10.29 19:24

Не корректно рассчитывается ГО на Si, если быть точным, то на шорте ГО вместо 4500 руб на 1 контракт, рассчитывается как 30 000 руб. на 1 контракт.

А на лонге вообще странно, не учитывается уровень маржи.


 
Server Muradasilov:

А это когда поправлять будете ?

Ура! заработала!

ГО считается корректно!

по времени сервера все понятно, но журнал читать и сверять сделки в журнале сложно, еще накладывается не совпадение сделок и баров на чарте.

зы

И фРТС вроде заработал... 

 
rabbyy:

Ура! заработала!

ГО считается корректно!

по времени сервера все понятно, но журнал читать и сверять сделки в журнале сложно, еще накладывается не совпадение сделок и баров на чарте.

зы

И фРТС вроде заработал... 

Заработало, но нельзя отложенные ордера устанавливать по всем инструментам :(
 
prostotrader:
Заработало, но нельзя отложенные ордера устанавливать по всем инструментам :(

Да ,это правда отложки не выставляются 

 
Server Muradasilov:

Да ,это правда отложки не выставляются 

Скорее всего сегодня ведутся работы. советник перестал работать после обеда... ругается.
 
Отложки починили, попробуйте
