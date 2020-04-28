Как подключиться к демо MOEX - страница 6

robotorgovez:

а что мешает оставлять комментарии по теме?  

Стоя в гамаке? (с)
 
fxsaber:
Простейший индикатор в несколько строк в состоянии это сделать.

Проблема разного времени котирования инструмента весьма актуальна, в том числе и для визуального анализа чарта. Индикатор конечно можно сделать, но это не будет удобно для визуального восприятия и надо не забывать, что терминалом пользуются не только программисты.

Я предполагаю, что одна и та жа новость будет влиять по разному на рынок в разное время - перед закрытием сессии, до открытия, по середине и так далее. И этот временной фактор не стоит сбрасывать со счетов.

 
-Aleks-:

Именно для визуального восприятия. Вы даже не заметите, в чем подвох. DRAW_CANDLES посмотрите.
 
fxsaber:
Да, не знал о таком, я вообще про пятерку пока мало что знаю, надо подумать над функцией, которая будет автоматически смещать все временные расчеты в обе стороны...
 

На MQ-демо не правильно выставлен флаг расчёта маржи

2016.11.14 12:16:25.348 Forts_scalper (RTS-12.16,M2)    Текуший расчёт: SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES

 Должен быть SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS


 
подскажите, на этом сервере транслируются с задержкой только какое-то ограниченное колво тикеров из 2000? потому как графики многих акций застыли на 12 августе 2016. это так задумано или баг?
 
ivanivan_11:
Возможно Вы смотрите истёкшие фьючерсы?
 
Vladimir Karputov:
да нет)) я же вроде так и написал- акции)) акции же не бывают истекшими.

как бы так


а тут видно,что с акцией все ок,она жива,торги по ней идут

и таких тикеров на сервере великое множество. так задумано или баг?

 
ivanivan_11:

На реале последняя свеча от 1 ноября. Бага никакого нет. Свечи на демо и реале не должны совпадать. Вот если бы совпадали был бы баг. Это не форекс.
 
pivomoe:
вы вообще внимательно мой пост прочитали? судя по всему,не очень. а так же свечи на демо на ЭТОМ сервере и на реале должны совпадать,т.к. тут те же самые данные,но задержанные на 15 мин.

и так же есть разница - последняя свеча 12 августа или 1 ноября.

кстати,задумайтесь,почему у вас 1 ноября последняя свеча,если на рбк торги по тикеру идут без остановки и последняя свеча там за 18.11.16

123456789
