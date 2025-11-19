Торгуй на валютном рынке Mосковской Биржи вместе с MetaTrader 5! - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В связи с недавними событиями по фунту ,у брокеров на форе спред достигал до 600 пунктов . Бывает ли такое дело на Московской бирже ???
Ни разу не видел.
Очень хорошо
Спасибо
Подскажите, пожалуйста, почему кнопки sell и buy не активны в интерфейсе МТ5 для айфона? Деньги на счету есть
Деньги не все решают.
Видимо у вас еще мало опыта, как наберетесь опыта так и кнопки станут активными.
Подскажите, пожалуйста, почему кнопки sell и buy не активны в интерфейсе МТ5 для айфона? Деньги на счету есть
Возможно, на данном счете используется расширенная авторизация с помощью сертификата. В таком случае необходимо его установить.
https://www.metatrader5.com/ru/news/1365
Почему ордер на сел не открывает ,а на бай ,пожалуйста - демо
Почему ордер на сел не открывает ,а на бай ,пожалуйста - демо
По-моему, тут все понятно (нет денег). Распринтуйте необходимое кол-во маржи для открытия позиции.
И еще, вначале открылась сделка на продажу, потом Вы захотели еще одну на продажу (денег не хватило). А когда захотели далее на покупку - просто закрыли позицию.
А, нет, на счет вышеизложенного ошибся, т.к. далее модифицируется покупка... у Вас тип счета не хэджинг случайно? Понимаю, что этого, по-идее, не может быть для фортс, но иначе не могу объяснить, как Вы модифицируете покупку не закрыв продажу...
Почему ордер на сел не открывает ,а на бай ,пожалуйста - демо
По-моему, тут все понятно (нет денег). Распринтуйте необходимое кол-во маржи для открытия позиции.
И еще, вначале открылась сделка на продажу, потом Вы захотели еще одну на продажу (денег не хватило). А когда захотели далее на покупку - просто закрыли позицию.
А, нет, на счет вышеизложенного ошибся, т.к. далее модифицируется покупка... у Вас тип счета не хэджинг случайно? Понимаю, что этого, по-идее, не может быть для фортс, но иначе не могу объяснить, как Вы модифицируете покупку не закрыв продажу...