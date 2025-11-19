Торгуй на валютном рынке Mосковской Биржи вместе с MetaTrader 5! - страница 9

В связи с недавними событиями по фунту ,у брокеров на форе спред достигал до 600 пунктов . Бывает ли такое дело на Московской бирже ???  
 
Server Muradasilov:
В связи с недавними событиями по фунту ,у брокеров на форе спред достигал до 600 пунктов . Бывает ли такое дело на Московской бирже ???  
Ни разу не видел.
 
prostotrader:
Ни разу не видел.

Очень хорошо 

Спасибо 

 
Подскажите, пожалуйста, почему кнопки sell и buy не активны в интерфейсе МТ5 для айфона? Деньги на счету есть
 
traderbeginner:
Подскажите, пожалуйста, почему кнопки sell и buy не активны в интерфейсе МТ5 для айфона? Деньги на счету есть

Деньги не все решают. 

Видимо у вас еще мало опыта, как наберетесь опыта так и кнопки станут активными. 

 
traderbeginner:
Подскажите, пожалуйста, почему кнопки sell и buy не активны в интерфейсе МТ5 для айфона? Деньги на счету есть

Возможно, на данном счете используется расширенная авторизация с помощью сертификата. В таком случае необходимо его установить.

https://www.metatrader5.com/ru/news/1365

 

Почему ордер на сел не открывает ,а на бай ,пожалуйста - демо

 

[Удален]  
Server Muradasilov:

Почему ордер на сел не открывает ,а на бай ,пожалуйста - демо

По-моему, тут все понятно (нет денег). Распринтуйте необходимое кол-во маржи для открытия позиции.

И еще, вначале открылась сделка на продажу, потом Вы захотели еще одну на продажу (денег не хватило). А когда захотели далее на покупку - просто закрыли позицию.

А, нет, на счет вышеизложенного ошибся, т.к. далее модифицируется покупка... у Вас тип счета не хэджинг случайно? Понимаю, что этого, по-идее, не может быть для фортс, но иначе не могу объяснить, как Вы модифицируете покупку не закрыв продажу...

 
Server Muradasilov:

Почему ордер на сел не открывает ,а на бай ,пожалуйста - демо

 

Выводите в принт, перед сделкой, параметры торгового счёта и текущие цены - так будет легче понимать, что именно происходит.
 
Alexey Kozitsyn:

По-моему, тут все понятно (нет денег). Распринтуйте необходимое кол-во маржи для открытия позиции.

И еще, вначале открылась сделка на продажу, потом Вы захотели еще одну на продажу (денег не хватило). А когда захотели далее на покупку - просто закрыли позицию.

А, нет, на счет вышеизложенного ошибся, т.к. далее модифицируется покупка... у Вас тип счета не хэджинг случайно? Понимаю, что этого, по-идее, не может быть для фортс, но иначе не могу объяснить, как Вы модифицируете покупку не закрыв продажу...

Нет не хэдж , не было ни одной открытой позиции ,по идее маржа примерно одинаковая должна быть ,что открыть на бай ордер,что на сел . А у меня только на бай бабла хватает почему то .Сейчас попробую заново
