Maxim Romanov:
Выше присылали скрин с фьюча с cme. И да, у меня такого в договорах не написано. Может по тому что один брокер имеет лицензию uk, а второй швейцарии. Хотя причины разные могут быть.
mmmoguschiy-new:
ну по франку круче было - 3 косаря!!! А тут что-то другое... Не было ликвидности... бац - и появилась - у кого-то на 1,14 у кого-то на 1,2 . Бред. Знал бы в чем дело - сказал бы... неужели они таки алчные, что реально опускаются уже до того, чтобы слить пару трейдеров на 2 бакса?
Запад еще хорохорится, но уже не может скрывать свою нелепую ситуацию, в которую они пришли. Рынки ТНП в мире заполнены под завязку, капитал перестал работать. Остается один вариант - грабить. Это уже серьёзно.
 
mmmoguschiy-new:
Да не было 1,14, спред был 1000 в этот момент, а точно проверить никак, терминал туповат, однако ((
 
ratnasambhava:
Да не было 1,14, спред был 1000 в этот момент, а точно проверить никак, терминал туповат, однако ((

1.1428

1.1302

1.1978

 

А по сме 1.2076

 

 

И спреды тут вообще не при чем. Они интересны исключительно в контексте догонялок за ценой

 
Uladzimir Izerski:
Запад еще хорохорится, но уже не может скрывать свою нелепую ситуацию, в которую они пришли. Рынки ТНП в мире заполнены под завязку, капитал перестал работать. Остается один вариант - грабить. Это уже серьёзно.
Вы наверное не видели, что у нас такое тоже бывает. Была история, когда банк на сотню с лишним млн. рублей обули. Котировка скакнула вверх потом вниз и вернулась к искомому значению.
 
ratnasambhava:
я думаю, дело не в терминале ,а в ...

проверить можно ТУТ http://www.my**book.com/forex-broker-spreads/alpari-proecn-GBPUSD-real-spread/2768,2

открываете свою любимую кухню и чекаете спред. ноу проблем



 

чО делать то будем...?)

То Лоланд делает заявления по ночам или не делает, то Корея северная, что-то там запустит. Но ведь ничего не изменилось, это так обоснование этих гэпов, слова не подкрепленные делом.

 

В моих ДЦ я перед открытием подробно обсуждал тему "не рыночные котировки". Но сутки назад я закрыл все позиции. Поэтому нет оснований для подачи претензий чтобы проверить. 


Хотелось бы увидеть результаты по претензиям... 

 
Low у моих ДЦ.

1.1935
1.1487
1.19314
1.18820

Единых цен на форе нет. Спасаются кто как может. Но некоторые выделяются для отсеивания.)

 
СанСаныч Фоменко:

В моих ДЦ я перед открытием подробно обсуждал тему "не рыночные котировки". Но сутки назад я закрыл все позиции. Поэтому нет оснований для подачи претензий чтобы проверить. 


Хотелось бы увидеть результаты по претензиям... 

а в чем суть претензий к ДЦ-то? что фунт глобально упал? это же не спайк у одного ДЦ, это ситуация на рынке. эдак можно подавать претензии на всякие флэшкраши в сша, черных лебедей и т.п.
