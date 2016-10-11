Ну что , кто не пережил этот день ))) - страница 5
Выше присылали скрин с фьюча с cme. И да, у меня такого в договорах не написано. Может по тому что один брокер имеет лицензию uk, а второй швейцарии. Хотя причины разные могут быть.
ну по франку круче было - 3 косаря!!! А тут что-то другое... Не было ликвидности... бац - и появилась - у кого-то на 1,14 у кого-то на 1,2 . Бред. Знал бы в чем дело - сказал бы... неужели они таки алчные, что реально опускаются уже до того, чтобы слить пару трейдеров на 2 бакса?
Да не было 1,14, спред был 1000 в этот момент, а точно проверить никак, терминал туповат, однако ((
1.1428
1.1302
1.1978
А по сме 1.2076
И спреды тут вообще не при чем. Они интересны исключительно в контексте догонялок за ценой
Запад еще хорохорится, но уже не может скрывать свою нелепую ситуацию, в которую они пришли. Рынки ТНП в мире заполнены под завязку, капитал перестал работать. Остается один вариант - грабить. Это уже серьёзно.
я думаю, дело не в терминале ,а в ...
проверить можно ТУТ http://www.my**book.com/forex-broker-spreads/alpari-proecn-GBPUSD-real-spread/2768,2
открываете свою любимую кухню и чекаете спред. ноу проблем
чО делать то будем...?)
То Лоланд делает заявления по ночам или не делает, то Корея северная, что-то там запустит. Но ведь ничего не изменилось, это так обоснование этих гэпов, слова не подкрепленные делом.
В моих ДЦ я перед открытием подробно обсуждал тему "не рыночные котировки". Но сутки назад я закрыл все позиции. Поэтому нет оснований для подачи претензий чтобы проверить.
Хотелось бы увидеть результаты по претензиям...
1.1935
1.1487
1.19314
1.18820
Единых цен на форе нет. Спасаются кто как может. Но некоторые выделяются для отсеивания.)
