Andrey Dik:
Посмотрите спред на минутках, у меня зафиксировано 382 пункта максимальное значение.
Нишутя себе спред.....
 
а какая причина такой болтанки? ни в экономических новостях, ни в  обычных я не нашел ничего,что могла бы в 2.07 по москве или 00.07 по лондону вызвать такое.
 

Стопы в таких случаях не спасут, а только достаточная свободная маржа.

Пример. 

 


 

Если приблизительно принять, что low по midmarket было 1.20000, а low по bid в моем ДЦ было на 1,50000, тогда ask в нижней точке midmarket должно было быть 1,2 + (1,2 - 1,5) = 1,25000. Таким образом, спред в этот момент достигал 1,25 - 1,15 = 0,10000 (10000 пунктов новыми ил 1000 старыми). Получается, что они им накрыли почти всю эту гигантскую свечу. Однако... Кухни явно перестраховываются. Нехорошо это с их стороны. А я сначала подумал, что действительно на 1100 пип упали, а оказывается только на 600.

 
Никакой аналитики на сей счёт ещё не читал, но сегодня утром увидел в обычных новостях (для народа), что г-н Франсуа Олланд заявил, что Brexit должен быть жестким, без сохранения для Великобритании особых торговых отношений. Типа, раз они не в Евросоюзе, значит никаких им привилегий, как и для других стран - НЕ членов ЕС. В общем, пример GB должен быть показательным, чтоб другим неповадно было.
 

Намеки на новости о брекзите были в новостях. Вообщем форекс что-то мне еще меньше нравится. Уже ночью стали манипулировать.

И ликвидность на такой валюте не может так исчезать. 

 
Uladzimir Izerski:

Стопы в таких случаях не спасут, а только достаточная свободная маржа.

Пример.


А может быть в таком случае спасет смена кухни? Как говорится, друг (враг) познается в беде.
Не слишком ли много маржи им подавай? Губа не дура...

 
Да,теперь вижу

forexman77:

Намеки на новости о брекзите были в новостях. Вообщем форекс что-то мне еще меньше нравится. Уже ночью стали манипулировать.

И ликвидность на такой валюте не может так исчезать. 

чем вам интересно фьючерсы помогут? вот график фьюча с сме.

 
Ну вот тут падение составило 800 пунктов. Но, я думаю, эта цифра является преувеличением. Все же более реальным воспринимается цифра в 600 пип.
