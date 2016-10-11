Ну что , кто не пережил этот день ))) - страница 3
Посмотрите спред на минутках, у меня зафиксировано 382 пункта максимальное значение.
Стопы в таких случаях не спасут, а только достаточная свободная маржа.
Пример.
Если приблизительно принять, что low по midmarket было 1.20000, а low по bid в моем ДЦ было на 1,50000, тогда ask в нижней точке midmarket должно было быть 1,2 + (1,2 - 1,5) = 1,25000. Таким образом, спред в этот момент достигал 1,25 - 1,15 = 0,10000 (10000 пунктов новыми ил 1000 старыми). Получается, что они им накрыли почти всю эту гигантскую свечу. Однако... Кухни явно перестраховываются. Нехорошо это с их стороны. А я сначала подумал, что действительно на 1100 пип упали, а оказывается только на 600.
а какая причина такой болтанки? ни в экономических новостях, ни в обычных я не нашел ничего,что могла бы в 2.07 по москве или 00.07 по лондону вызвать такое.
Намеки на новости о брекзите были в новостях. Вообщем форекс что-то мне еще меньше нравится. Уже ночью стали манипулировать.
И ликвидность на такой валюте не может так исчезать.
А может быть в таком случае спасет смена кухни? Как говорится, друг (враг) познается в беде.
Не слишком ли много маржи им подавай? Губа не дура...
Никакой аналитики на сей счёт ещё не читал, но сегодня утром увидел в обычных новостях (для народа), что г-н Франсуа Олланд заявил, что Brexit должен быть жестким, без сохранения для Великобритании особых торговых отношений. Типа, раз они не в Евросоюзе, значит никаких им привилегий, как и для других стран - НЕ членов ЕС. В общем, пример GB должен быть показательным, чтоб другим неповадно было.
Да,теперь вижу
https://www.gazeta.ru/business/news/2016/10/07/n_9193031.shtml
Намеки на новости о брекзите были в новостях. Вообщем форекс что-то мне еще меньше нравится. Уже ночью стали манипулировать.
И ликвидность на такой валюте не может так исчезать.
чем вам интересно фьючерсы помогут? вот график фьюча с сме.
