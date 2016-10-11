Ну что , кто не пережил этот день ))) - страница 16
Новое откровение с рассылки mt5 за прошедшую неделю. Под столом
Британский фунт упал до минимума за 4 года после заявлений Терезы Мэй
В понедельник фунт стерлингов рухнул по отношению к европейской валюте до самой незначительной отметки с октября 2011 года. Фунт пикировал вниз, после того как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в воскресенье сделала ряд заявлений касательно сроков выхода страны из состава Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обратите внимание на лицо заявителя. Вроде ш Аланда вещала и совсем не в воскресенье
чёто запутались ребята в своем же вранье
То есть красная и оранжевая линия на вашем графике, ушедшие заблаговременно вниз - это и есть тот самый крик теории? что ж у меня начинает проявляться к ней интерес!!! или это просто линия цены с увеличенным размахом и запаздыванием?
По вопросу. Судя по всему цена достигла уровня большого бычка, от которого отбилась. Думаю ниже мы уже врятли пойдем. Теперь только вверх - без вариантов!!!
ratnasambhava, 2016.10.07 10:57Да не было 1,14, спред был 1000 в этот момент, а точно проверить никак, терминал туповат, однако ((
ivanivan_11, 2016.10.07 11:01
я думаю, дело не в терминале ,а в ...
проверить можно ТУТ http://www.my**book.com/forex-broker-spreads/alpari-proecn-GBPUSD-real-spread/2768,2
открываете свою любимую кухню и чекаете спред. ноу проблем
ratnasambhava, 2016.10.07 12:12Ок, посмотрю. Спасибо.
500 пип - это конечно не 1000 (10 000 - пятизнак!)
Но, все равно, все это не совсем то, что нужно. Так как это информация из третьих рук, и можно ли ей доверять на 100% - вопрос открытый.
А вот если бы это было у меня в компьютере, в самом терминале информация хранилась, и до которой у "не чистых на руку" ДЦ не могли дойти руки, то это было бы совсем другое дело.
А так все шито-крыто, все "чистенькие" и "красивенькие", и никто ничего не поймет.
Так что, остаюсь при своем мнении, была 1000!!! (четырехзнак) Пока кто-то не докажет иное, но достоверно.
Ну вот, наконец то нашел время посмотреть. И что мы видим при ближайшем рассмотрении? А видим мы, что верхушка графика ("наглым образом") срезана. Кем и зачем это было сделано - вопрос. Видно, что на десятой минуте график (красная линия - High) на самом деле залетал далеко-далеко за 567,8 пунктов (четырехзнак!).
Вот еще один пример. Хорошо заметно (такая ровная полочка), что кто-то, по чьей-то просьбе (возможно предполагать), основательно так поработал с данными. А что там творилось на самом деле в это время, теперь одному богу известно.
Вывод. Как я и предполагал, этим данным "из третьих рук" доверять нельзя!
К сожалению, нет времени разводить подробные расследования. Но картина в общем-то ясна итак.
Andrey Dik, 2016.10.07 14:29Это чудо называется МТ5. Откройте чарт GBPUSD, в окне выберите "объемы", установите курсор в режим перекрестия, наведите на нужную свечу после этого в окне "Окно данных" сможете увидеть данные по свече, обратите внимание на спред, если спреда нет, то добавьте его для отображения.
А что касается "чуда" (о котором я не знал), то оно показывает "среднюю температуру по больнице" за минуту. Где high? Где low? И не полазил ли кто в данных своими грязными лапами? Так что, фтопку такие аргументы.
Красивая кстати по фунту картинка была прямо перед падением.
Перевес лонгов больше чем на 40% и практически пустой стакан снизу (а сверху на удивление очень даже полный)
За такое б вообще по хорошему - наказать бы, т.к. это манипулирование рынком. Наверно в нашем мире это не наказуемо )
Хороший у вас инструмент!
За такое б вообще по хорошему - наказать бы, т.к. это манипулирование рынком. Наверно в нашем мире это не наказуемо )