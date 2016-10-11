Ну что , кто не пережил этот день ))) - страница 16

mmmoguschiy-new:
Новое откровение с рассылки mt5 за прошедшую неделю. Под столом 


Британский фунт упал до минимума за 4 года после заявлений Терезы Мэй

В понедельник фунт стерлингов рухнул по отношению к европейской валюте до самой незначительной отметки с октября 2011 года. Фунт пикировал вниз, после того как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в воскресенье сделала ряд заявлений касательно сроков выхода страны из состава Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Обратите внимание на лицо заявителя. Вроде ш Аланда вещала и совсем не в воскресенье 

 чёто запутались ребята в своем же вранье

Это вранье. Все было сделано неожиданно. Даже в краткосрочной перспективе, рынок был в руках у Быков! Правда, в долгосрочной - у Медведей.
 
mmmoguschiy-new:
То есть красная и оранжевая линия на вашем графике, ушедшие заблаговременно вниз - это и есть тот самый крик теории? что ж у меня начинает проявляться к ней интерес!!! или это просто линия цены с увеличенным размахом и запаздыванием?

По вопросу. Судя по всему цена достигла уровня большого бычка, от которого отбилась. Думаю ниже мы уже врятли пойдем. Теперь только вверх - без вариантов!!!

И где там это ушедшие заблаговременно вниз - такого предвидения просто не может быть... похоже еще никто ничего не понял... упали чтобы подняться сильными... в толпе это невозможно было сделать, так и будут все падать, а куда деваться...доить больше нету кого...))
 

ratnasambhava, 2016.10.07 10:57

Да не было 1,14, спред был 1000 в этот момент, а точно проверить никак, терминал туповат, однако ((

ivanivan_11, 2016.10.07 11:01

я думаю, дело не в терминале ,а в ...

проверить можно ТУТ http://www.my**book.com/forex-broker-spreads/alpari-proecn-GBPUSD-real-spread/2768,2

открываете свою любимую кухню и чекаете спред. ноу проблем




ratnasambhava, 2016.10.07 12:12

Ок, посмотрю. Спасибо.
500 пип - это конечно не 1000 (10 000 - пятизнак!)
Но, все равно, все это не совсем то, что нужно. Так как это информация из третьих рук, и можно ли ей доверять на 100% - вопрос открытый.
А вот если бы это было у меня в компьютере, в самом терминале информация хранилась, и до которой у "не чистых на руку" ДЦ не могли дойти руки, то это было бы совсем другое дело.
А так все шито-крыто, все "чистенькие" и "красивенькие", и никто ничего не поймет.
Так что, остаюсь при своем мнении, была 1000!!! (четырехзнак) Пока кто-то не докажет иное, но достоверно.

Ну вот, наконец то нашел время посмотреть. И что мы видим при ближайшем рассмотрении? А видим мы, что верхушка графика ("наглым образом") срезана. Кем и зачем это было сделано - вопрос. Видно, что на десятой минуте график (красная линия - High) на самом деле залетал далеко-далеко за 567,8 пунктов (четырехзнак!).

 


Вот еще один пример. Хорошо заметно (такая ровная полочка), что кто-то, по чьей-то просьбе (возможно предполагать), основательно так поработал с данными. А что там творилось на самом деле в это время, теперь одному богу известно.



Вывод. Как я и предполагал, этим данным "из третьих рук" доверять нельзя!
К сожалению, нет времени разводить подробные расследования. Но картина в общем-то ясна итак.

Andrey Dik, 2016.10.07 14:29

Это чудо называется МТ5. Откройте чарт GBPUSD, в окне выберите "объемы", установите курсор в режим перекрестия, наведите на нужную свечу после этого в окне "Окно данных" сможете увидеть данные по свече, обратите внимание на спред, если спреда нет, то добавьте его для отображения.  

А что касается "чуда" (о котором я не знал), то оно показывает "среднюю температуру по больнице" за минуту. Где high? Где low? И не полазил ли кто в данных своими грязными лапами? Так что, фтопку такие аргументы.

 

 

Красивая кстати по фунту картинка была прямо перед падением.

Перевес лонгов больше чем на 40% и практически пустой стакан снизу (а сверху на удивление очень даже полный) 

 
Хороший у вас инструмент!
 
На тонком рынке легко вниз ушли и быстро вернулись. Это легко может сделать только тот кто владеет информацией о реальном стакане цен. Атака явно видна со стороны самураев, остановка и быстро выкупили.(Картинка на пред. странице)
 

За такое б вообще по хорошему - наказать бы, т.к. это манипулирование рынком. Наверно в нашем мире это не наказуемо )

 
Vitali Kadel:
Хороший у вас инструмент!
Ага, мне чем дальше тем больше нравится.
 
Yurij Izyumov:

За такое б вообще по хорошему - наказать бы, т.к. это манипулирование рынком. Наверно в нашем мире это не наказуемо )

Еще надо доказать злой умысел.
 
До официального выхода Британии ещё не раз могут быть сюрпризы. Надо поосторожней с фунтом. Возможно пока исключить.
