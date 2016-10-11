Ну что , кто не пережил этот день ))) - страница 19

Andrey Dik:
насчет единиц - ошибаетесь. по нескольку тысяч пунктов было несколько движений на фунте в этом году, по евре, ене тоже были. советник должен выживать в таких ситуациях и даже зарабатывать на таких ситуациях. понятно, что торгующим без стопов это не по душе.

Имел ввиду, когда цена уходит на 6000 пунктов и на этом падении нет возможности вообще выйти. 24 июня еще сильнее падение было, но оно было ожидаемым.

Текущее падение не было  ожидаемым, там, что-то в новостях промелькнуло, но маржу не урезали. 

Чтобы более уяснить картину, смотрю минутные свечи, то есть была ли реальная возможность выйти по стопу. 

 
Uladzimir Izerski:

Что бы знать заранее сможет ли получить прибыль.

Чтобы удостовериться в работоспособности вашего бота, предлагаю показать, что предлагает ваш бот в данный момент по EURUSD, а вечером посмотрим результат. 

Готовы показать? Или лучше ...? 

а ключи от квартиры Вам не дать? 
 
Andrey Dik:
а ключи от квартиры Вам не дать? 
Это ответ слабака, который не отвечает за свои слова.
 
Uladzimir Izerski:
Это ответ слабака, который не отвечает за свои слова.

А Вы полагали, что в этой ветке все будут в срочном порядке выкладывать отчеты со своих реальных счетов? Ошибаетесь, мягко говоря.

Я уже сказал, что мой советник работает с 4:00 до 22:00. Это своеобразная защита от гэпов и входов при высоком спреде. Я захотел проверить, как бы он повел себя в недавнем случае с фунтом если поставить в настройках круглосуточную торговлю - результат оказался положительным.

А может быть Вы ожидали увидеть здесь таких же пострадавших? Так знайте, есть люди которые заработали на этой движухе, к сожалению я не вхожу в их число из за ограничений в моём советнике. 

 
Andrey Dik:
А Вы полагали, что в этой ветке все будут в срочном порядке выкладывать отчеты со своих реальных счетов? Ошибаетесь, мягко говоря.

Мне не нужны ваши отчеты, ваши прогнозы, просто я заострил ваше внимание на то, что на исторических ценах вы уверенно получаете прибыль и сожалеете, что не поучаствовали в этом процессе. А в данный момент с ботом вы не оглашаете результат лишь потому, что слабачек и страшно облажаться перед всеми.

Дальнейшая беседа бесполезна. 

 
Uladzimir Izerski:
Мне не нужны ваши отчеты, ваши прогнозы, просто я заострил ваше внимание на то, что на исторических ценах вы уверенно получаете прибыль и сожалеете, что не поучаствовали в этом процессе. А в данный момент с ботом вы не оглашаете результат лишь потому, что слабачек и страшно облажаться перед всеми.
Каждый имеет право на мнение. Даже такой как Вы, несомненно.
 
Да всё там логично вышло. Фунт перед этим пробил нижний уровень видимый в МТ с 1993 года, немного подумал, на всех ТФ тренд в низ, японцы проснулись и подумали "ни фига себе подарочек! Продаём".
 

Какая валюта больше выиграла, какая потеряла. brexit-2.

brexit2


 

Теперь можно смотреть реальную тиковую историю в момент падения - цены ask и bid. В индикаторе Tick Chart - индикатор для MetaTrader 5 по-умолчанию стоит дата D'2016.10.07 02:06:03'. Просто разместите его на символе "GBPUSD" и подождите подкачки реальных тиков.

А если переключится на другой торговый сервер (к другой торговой организации), то можно увидеть сходство или различие котировок. 

Индикатор показывает Ask и Bid, которые берутся из реальной тиковой истории. Также, визуально сравнивая Ask и Bid, можно оценить, как менялся спред.
 
Alexandr Murzin:
Да всё там логично вышло. Фунт перед этим пробил нижний уровень видимый в МТ с 1993 года, немного подумал, на всех ТФ тренд в низ, японцы проснулись и подумали "ни фига себе подарочек! Продаём".
Успокоили, спасибо, значит все так и должно было быть и по технике - а то уже стало что-то мерещиться в каждом движении...значит на ночь надо все-таки лучше отключать... от таких сюрпризов подальше... так и выходит - хочешь сей, а хочешь куй... рано или поздно все равно  разденут...
