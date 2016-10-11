Ну что , кто не пережил этот день ))) - страница 19
насчет единиц - ошибаетесь. по нескольку тысяч пунктов было несколько движений на фунте в этом году, по евре, ене тоже были. советник должен выживать в таких ситуациях и даже зарабатывать на таких ситуациях. понятно, что торгующим без стопов это не по душе.
Имел ввиду, когда цена уходит на 6000 пунктов и на этом падении нет возможности вообще выйти. 24 июня еще сильнее падение было, но оно было ожидаемым.
Текущее падение не было ожидаемым, там, что-то в новостях промелькнуло, но маржу не урезали.
Чтобы более уяснить картину, смотрю минутные свечи, то есть была ли реальная возможность выйти по стопу.
Что бы знать заранее сможет ли получить прибыль.
Чтобы удостовериться в работоспособности вашего бота, предлагаю показать, что предлагает ваш бот в данный момент по EURUSD, а вечером посмотрим результат.
Готовы показать? Или лучше ...?
а ключи от квартиры Вам не дать?
Это ответ слабака, который не отвечает за свои слова.
А Вы полагали, что в этой ветке все будут в срочном порядке выкладывать отчеты со своих реальных счетов? Ошибаетесь, мягко говоря.
Я уже сказал, что мой советник работает с 4:00 до 22:00. Это своеобразная защита от гэпов и входов при высоком спреде. Я захотел проверить, как бы он повел себя в недавнем случае с фунтом если поставить в настройках круглосуточную торговлю - результат оказался положительным.
А может быть Вы ожидали увидеть здесь таких же пострадавших? Так знайте, есть люди которые заработали на этой движухе, к сожалению я не вхожу в их число из за ограничений в моём советнике.
Мне не нужны ваши отчеты, ваши прогнозы, просто я заострил ваше внимание на то, что на исторических ценах вы уверенно получаете прибыль и сожалеете, что не поучаствовали в этом процессе. А в данный момент с ботом вы не оглашаете результат лишь потому, что слабачек и страшно облажаться перед всеми.
Дальнейшая беседа бесполезна.
Какая валюта больше выиграла, какая потеряла. brexit-2.
Теперь можно смотреть реальную тиковую историю в момент падения - цены ask и bid. В индикаторе Tick Chart - индикатор для MetaTrader 5 по-умолчанию стоит дата D'2016.10.07 02:06:03'. Просто разместите его на символе "GBPUSD" и подождите подкачки реальных тиков.
А если переключится на другой торговый сервер (к другой торговой организации), то можно увидеть сходство или различие котировок.
Да всё там логично вышло. Фунт перед этим пробил нижний уровень видимый в МТ с 1993 года, немного подумал, на всех ТФ тренд в низ, японцы проснулись и подумали "ни фига себе подарочек! Продаём".