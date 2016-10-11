Ну что , кто не пережил этот день ))) - страница 6

ivanivan_11:
а в чем суть претензий к ДЦ-то? что фунт глобально упал? это же не спайк у одного ДЦ, это ситуация на рынке. эдак можно подавать претензии на всякие флэшкраши в сша, черных лебедей и т.п.

Вот вроде как самое подходящее объяснение падания, пришло на почту:

Иная причина – сбой роботов, которые начали продавать фунт, что сбило стопы.

Такое уже было когда-то давно, когда боты свалили курс DowJS

 
ivanivan_11:
Поясняю

Общим правилом на финансовых рынках является следующее: в терминале цена, это публичная оферта, если я по ней купил/продал, то это сделка и никто не имеет права ее пересматривать  задним число.

При открытии счетов в ДЦ мне объяснили, что существуют "не рыночные котировки", которые ДЦ БУДЕТ пересматривать задним числом. Признаками таких НЕ рыночных котировок является скачкообразное движение цены, например, как пояснили мне, одна сделка, которая выпадает из общего движения.

В нашем примере фунта мы видим, что движение цены в течение минуты у разных ДЦ достигало до 600 пипсов по отношению к следующей минуте.

 

Это и есть основания для подачи претензий. Они сами дали такие основания   

 
Vitaly Muzichenko:

Ну, понятно, метаквоты виноваты со своими инструментами для создания роботов.

Причем столь могучие, что по всему миру до 600 пипсов по отношению к реальным фьючам в течение минуты туда и обратно.

Че постить тут  хрень разную? 

 
ЗдОрово. Но у меня также нет причин для подачи претензий.
 

Один ДЦ - 1.11234

другой - 1.2030

Разница 90 п. или 900 при 5 знаках...

Один счет закрылся с полным сливом.

Надо своевременно закрывать убытки....

 
Valeriy Medvedev:

 ДЦ - 1.11234 Рекордсмен наверно.))

В любом случае цена на фунт доллар к вчерашнему дню уже упала на 3 фигуры при средней свечке в последнее время 123пп. 

 
куда-то испарился мой пост о нерыночных котировках. писать заново лень.

замечу только,что движение в 6% за минуту,тем более на открытии рынка, не является чем-то аномальным или тем более причиной для остановки торгов на бирже,и уж тем более не является причиной отмены сделок. иначе бы на фондовом рынке после каждого утреннего гэпа в цать % всем бы отменяли сделки.

 
ivanivan_11:

Нужно культурно писать. Будете употреблять нецензурные слова - в следующий раз вообще пойдёте с веником берёзовым.
 
Karputov Vladimir:
Нужно культурно писать. Будете употреблять нецензурные слова - в следующий раз вообще пойдёте с веником берёзовым.
понял)) виноват)) но можно было аккуратно поправить сие страшные слова,а не сносить сурово весь пост)
 

Извините я всё таки поделюсь =))) красотой

мгновенный гэп в 7500 пп, дальше две минуты ровно и потом еще 5000 пп вниз с разворотом  



