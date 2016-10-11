Ну что , кто не пережил этот день ))) - страница 6
а в чем суть претензий к ДЦ-то? что фунт глобально упал? это же не спайк у одного ДЦ, это ситуация на рынке. эдак можно подавать претензии на всякие флэшкраши в сша, черных лебедей и т.п.
Вот вроде как самое подходящее объяснение падания, пришло на почту:
Иная причина – сбой роботов, которые начали продавать фунт, что сбило стопы.
Такое уже было когда-то давно, когда боты свалили курс DowJS
Ну, понятно, метаквоты виноваты со своими инструментами для создания роботов.
Причем столь могучие, что по всему миру до 600 пипсов по отношению к реальным фьючам в течение минуты туда и обратно.
Че постить тут хрень разную?
Один ДЦ - 1.11234
другой - 1.2030
Разница 90 п. или 900 при 5 знаках...
Один счет закрылся с полным сливом.
Надо своевременно закрывать убытки....
ДЦ - 1.11234 Рекордсмен наверно.))
В любом случае цена на фунт доллар к вчерашнему дню уже упала на 3 фигуры при средней свечке в последнее время 123пп.
куда-то испарился мой пост о нерыночных котировках. писать заново лень.
замечу только,что движение в 6% за минуту,тем более на открытии рынка, не является чем-то аномальным или тем более причиной для остановки торгов на бирже,и уж тем более не является причиной отмены сделок. иначе бы на фондовом рынке после каждого утреннего гэпа в цать % всем бы отменяли сделки.
Нужно культурно писать. Будете употреблять нецензурные слова - в следующий раз вообще пойдёте с веником берёзовым.
Извините я всё таки поделюсь =))) красотой
мгновенный гэп в 7500 пп, дальше две минуты ровно и потом еще 5000 пп вниз с разворотом