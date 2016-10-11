Ну что , кто не пережил этот день ))) - страница 15

Дмитрий:

Бред.

Если "не шелохнулся" не только евро/доллар, но и ВСЕ валюты к доллару кроме фунта - это значит что изменилась стоимость именно фунта, а не доллара. 

Читайте внимательнее текст, прежде чем "трещать"!
 
Oleg Shenker:
Изменилась стоимость фунта к чему?! Кажется это вы бредите, уважаемый?

стоимость фунта упала ко всему.

Это всё чётко видно на графиках кросса фунта 

 
Вот произошел супер урожай картошки. До черта её стало на всех колхозных рынках. Что с ценой станет? Упадет, т.к. не нужно никому такое количество. Что мы увидем на паре картошка/рубль? Падение.
В то же время пара автомобиль/рубль стоит на месте.
Бред? Или все же просто картофель обесценился и не более?

Или автомобиль/рубль тоже должна упасть? А с какой стати?
 
Uladzimir Izerski:
Интересно узнать какая позиция открылась длинная или короткая? И время.
Короткая по GBPUSD, была выставлена отложка. В терминале время срабатывания пишет 02:07:03
 
mmmoguschiy-new:
А если страна-производитель автомобилей закупает станки для производства запчастей к авто за рубежом с выручки от продажи клубней? Что будет с парой автомобиль/рубль?
практически ничего..из постановки понятно в балансе  "страны-производителя авто", эти самые авто роли не играют :-) иначе станки закупались бы не от клубней.
Спрос упадёт (то есть ликвидность авто - не факт что цена), но исключительно от перепроизводства клубней - основной продукт экспорта упал в цене, денег меньше и стало не до автомобилей..как-то так
 
Artem Zviriaka:
Короткая по GBPUSD, была выставлена отложка. В терминале время срабатывания пишет 02:07:03

Понял. благодарю.

Провёл маленькое расследование.

Первые продали японцы только потом подключились остальные. В общем на рисунке понятно всё. 

 


 
mmmoguschiy-new:
деревянный, неимпортозамещение, нефть и гугл - в помощь 
Погорели те, кто игнорировал теорию рынка. Согласно этой теории, только самоубийца мог покупать фунта при такой кричащей сигнализации индикатора https://www.mql5.com/ru/charts/5915886/gbpusd-d1-weltrade.
 
mmmoguschiy-new:
Юсуф, можно ссылочку? не следил последнее время за вашим индикатором.

Ответил выше. рыночная цена (Быки), последние дни оставались наверху, не реагируя на бесчинства медведей.

Теперь встает вопрос что делать? Оправились - ли быки? 

В краткосрочной перспективе, все атаки Быков были отбиты Медведями. Последняя атака Быков была перед  резким снижением, на что Медведи ответили контрударом и  сильным снижением. Сейчас рынком владеют Быки в краткосрочной перспективе https://www.mql5.com/ru/charts/5915912/gbpusd-h1-weltrade. Но, как видим, Медведи далеко не ушли.

mmmoguschiy-new:
То есть красная и оранжевая линия на вашем графике, ушедшие заблаговременно вниз - это и есть тот самый крик теории? что ж у меня начинает проявляться к ней интерес!!! или это просто линия цены с увеличенным размахом и запаздыванием?

По вопросу. Судя по всему цена достигла уровня большого бычка, от которого отбилась. Думаю ниже мы уже врятли пойдем. Теперь только вверх - без вариантов!!!

Начинаете понимать!
 
mmmoguschiy-new:
что именно? ))

1. Кто сильнее на рынке на данный момент;

2. Какое направление движение предпочтительное;

3. Теория рынка никогда не ошибается. 

