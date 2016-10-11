Ну что , кто не пережил этот день ))) - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Бред.
Если "не шелохнулся" не только евро/доллар, но и ВСЕ валюты к доллару кроме фунта - это значит что изменилась стоимость именно фунта, а не доллара.
Изменилась стоимость фунта к чему?! Кажется это вы бредите, уважаемый?
стоимость фунта упала ко всему.
Это всё чётко видно на графиках кросса фунта
Изменилась стоимость фунта к чему?! Кажется это вы бредите, уважаемый?
Интересно узнать какая позиция открылась длинная или короткая? И время.
А если страна-производитель автомобилей закупает станки для производства запчастей к авто за рубежом с выручки от продажи клубней? Что будет с парой автомобиль/рубль?
Спрос упадёт (то есть ликвидность авто - не факт что цена), но исключительно от перепроизводства клубней - основной продукт экспорта упал в цене, денег меньше и стало не до автомобилей..как-то так
Короткая по GBPUSD, была выставлена отложка. В терминале время срабатывания пишет 02:07:03
Понял. благодарю.
Провёл маленькое расследование.
Первые продали японцы только потом подключились остальные. В общем на рисунке понятно всё.
деревянный, неимпортозамещение, нефть и гугл - в помощь
Юсуф, можно ссылочку? не следил последнее время за вашим индикатором.
Ответил выше. рыночная цена (Быки), последние дни оставались наверху, не реагируя на бесчинства медведей.
Теперь встает вопрос что делать? Оправились - ли быки?
В краткосрочной перспективе, все атаки Быков были отбиты Медведями. Последняя атака Быков была перед резким снижением, на что Медведи ответили контрударом и сильным снижением. Сейчас рынком владеют Быки в краткосрочной перспективе https://www.mql5.com/ru/charts/5915912/gbpusd-h1-weltrade. Но, как видим, Медведи далеко не ушли.
То есть красная и оранжевая линия на вашем графике, ушедшие заблаговременно вниз - это и есть тот самый крик теории? что ж у меня начинает проявляться к ней интерес!!! или это просто линия цены с увеличенным размахом и запаздыванием?
По вопросу. Судя по всему цена достигла уровня большого бычка, от которого отбилась. Думаю ниже мы уже врятли пойдем. Теперь только вверх - без вариантов!!!
что именно? ))
1. Кто сильнее на рынке на данный момент;
2. Какое направление движение предпочтительное;
3. Теория рынка никогда не ошибается.