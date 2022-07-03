Просмотр тиков внутри свечи - страница 5
А картинку видел? Там ведь есть и количество тиков вверх, и количество тиков вниз, и количество пунктов изменения цены вверх, и количество пунктов изменения цены вниз. Всё что вам надо, это навести курсор крыски на свечу, информацию по которой надо узнать и прочесть в окне данных значения…
Вот смотрите допустим в свече было 20 быков и 5 медведёв)) Нужный нам результат должен выглядеть после закрытия свечи как 15 бычьего)) цвета. Разве есть такое где. Люди просто не задумываются о том о чём я задумался и заметил подтверждение!
Когда то писал, не совсем то, но вдруг
И такой как то скачивал давно. Но я говорю же что важен результат, дельта на закрытой свече между быками и медведями. Дельта в виде конкретной цифры! Как этими цифрами разницы воспользоваться? Да очень просто, настолько просто что как всегда все проходят мимо. "Мнение большинства всегда ошибочно. Потому что большинство людей идиоты!" (Э.А.ПО)
Так там количество тиков вверх и вниз считается вроде, можно просто дописать и вывести хоть все данные, количество тиков, количество тиков вниз, вверх, разницу.
В том то и дело, что я к сожалению не писатель!
Просто, читатель Эдгара По ?
Я вас понимаю. Но я копнул глубже хоть и случайно))) Картинку не только видел а скачал индюк)) Но там динамика без результата который (описал выше, важна именно разница итоговая между тикам, такого нигде нет, никто не копал)) необходим чтоб видеть куда будет движение. Результат это о идее что я писал и проверил другими индикаторами но также в динамике. Статика нужна, полагаю будет лучше
Вы, конечно же, сильно ошибаетесь, что это что-то даст. Практически всегда бычья свеча будет содержать большинство бычьих тиков, а медвежья большинство медвежьих тиков. Ну и в чем прикол?
Три года назад писал для чего-то что-то подобное.
Вот извольте - можете посмотреть и пощупать. Изменил несколько строк под Вашу задачу. Производительность не оптимизирована. Только чтобы посмотреть, что получается.
Благодарю, но эти неподходящие индикаторы у меня есть. Я ведь подробно написал что должно быть, всё шлют и шлют ненужное будто я вчера родился и не имею индикаторов или не умею их искать.))
просто охренеть!
Или вы, неписатель, не умеете формулировать свои мысли или вы невнимательно посмотрели то, что я сбросил.