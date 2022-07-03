Просмотр тиков внутри свечи - страница 6

Nikolai Semko #:

просто охренеть!
Или вы, неписатель, не умеете формулировать свои мысли или вы невнимательно посмотрели то, что я сбросил.

Я вообще то не пользуюсь пятым терминалом)
 
И таких индикаторов полно, но не один не показывает дельту в виде чёткой цифры на закрытой свече. Я не хочу сам сидеть и постоянно в голове считать разницу. А то что разницу показывает в динамике так это все индикаторы делают.

 
напрасно, если тики любите. 
В четверке нет доступа к тиковой истории

 
У меня есть дистрибутив МТ3… Хотите поделюсь, мне не жалко.

 
чтобы добавить цифру - нужна только одна строчка кода. 
Но писать цифры - это абсолютно не наглядно, тем более они будут наезжать друг на друга. Сделайте перекрестье и увидите цифру.

 
Чёто не понял, честно. Зачем история? Пусть считает тики как есть.

 
Тиковый объем – отражает количество тиков в единицу времени, а сам «тик» — это ни что иное, как изменение цены инструмента на один базовый пункт. И этого нет в МТ4? )))
 
Абсолютно наглядно если знать чего хочешь, нам же надо видеть чётные или нечётные числа дельты внутри свечи при закрытии. Просто надо автоматизировать всё это, зачем делать лишние движения это я считаю непродуктивно. Вот пример, образно быков в свече было 22 медведей 5 значит по закрытию свечи имеем число 17 красного цвета, или медведей 3 а быков 23 итоговая дельта 20 зелёного цвета. Я не думал что это такая проблема сделать такой индюк или доработать существующие, видимо это невозможно в принципе. Приношу свои извинения за беспокойство.)
 
Это нужно?


 
Вот это да, о том и толкую. Но тут динамика мне нужно чтоб дельта (самое нижнее число) оставалось над или под свечой или ещё как то. Чтоб я видел и мог сравнивать, а другие числа когда считает не обязательно видеть.  можно даже сделать чтоб не на всех свечах оставалась дельта а например на пяти последних, хотя это не принципиально.
