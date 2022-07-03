Просмотр тиков внутри свечи - страница 6
просто охренеть!
Или вы, неписатель, не умеете формулировать свои мысли или вы невнимательно посмотрели то, что я сбросил.
И таких индикаторов полно, но не один не показывает дельту в виде чёткой цифры на закрытой свече. Я не хочу сам сидеть и постоянно в голове считать разницу. А то что разницу показывает в динамике так это все индикаторы делают.
Я вообще то не пользуюсь пятым терминалом)
напрасно, если тики любите.
В четверке нет доступа к тиковой истории
У меня есть дистрибутив МТ3… Хотите поделюсь, мне не жалко.
чтобы добавить цифру - нужна только одна строчка кода.
Но писать цифры - это абсолютно не наглядно, тем более они будут наезжать друг на друга. Сделайте перекрестье и увидите цифру.
Чёто не понял, честно. Зачем история? Пусть считает тики как есть.
напрасно, если тики любите.
В четверке нет доступа к тиковой истории
Чёто не понял, честно. Зачем история? Пусть считает тики как есть.
Это нужно?
