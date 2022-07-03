Просмотр тиков внутри свечи - страница 2
Зачем записывать? Тиковая история качается сразу через CopyTicks().
А что все брокеры предоставляют свою тиковую историю?
Это как?
Было бы неплохо , если бы при "наведении" курсора на свечу высвечивалась дополнительная инфа ( % соотношение 20 бай 80 селл - общее кол-во, Hi -Lo) Почему VSA -шники с недоверие относятся к свечам с большим спредом ( например бычьем) , при отсутствии инфы об объёмах на рынке в "свече" уже могут "сидеть" продавцы т.е. цвет показывал бы чем наполнен стакан.
% соотношение 20 бай 80 селл
откуда в тике данная инфа?
Если в баре Н1 - 20 движение вверх , 80 вниз (100 тиков сгруппированных в Н1 ) вот и соотношение .
глупость.
Кто-то купил - это значит кто-то ему продал. И неважно направление. Всё определяется наличием и типом выставленных ордеров в стакане
я тоже думал об этом ,но нарисовать прямоугольник на баре не получилось, по этому сдвинул от бара до бара
к стате Karputov Vladimir своеобразное решение трех цветного анализа свечи ,путем смешивания двух цветов
Не надо, непонятная муть получится. Ну и не забываем о дальтониках и людях с ограниченным цветовосприятием.
Зачем записывать? Тиковая история качается сразу через CopyTicks().
Качается, но только до 2000 штук, не глубже. А это, в зависимости от скорости прихода тиков, порядка всего один-два часа. Поэтому без записи тиковой истории все равно не обойтись.
2000 - это если использовать форму вызова, в которой параметр "from" и параметр количество задано по умолчанию:
Но мы ведь можем запрашивать тики с определённой даты (в этом случае дата будет равна параметру время открытия бара) и любое количество. Конечно нельзя заказать историю тиков с даты по дату - поэтому придётся заказывать с запасом, потом проверять в полученном массиве тиков даты - если дата уже не принадлежит нашему бару - то отсекать массив.
В общем начну с минимальной задачи - после клика мышки распознание в какой бар мы ткнули (вывод времени бара).