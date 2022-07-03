Просмотр тиков внутри свечи - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Скрипт "SearchingNearestBar.mq5" - поиск ближайшего бара:
Данный скрипт определяет место, куда его бросили мышкой и ищет ближайший бар к месту "десантирования". Поиск ближайшего бара строится на концепции границ баров:
Скрипт "SearchingNearestBar.mq5" - поиск ближайшего бара:
Данный скрипт определяет место, куда его бросили мышкой и ищет ближайший бар к месту "десантирования". Поиск ближайшего бара строится на концепции границ баров:
это iBarShift что ли такой перекрученный?
Какой такой "iBarShift"?
Добавлено. Мне понадобилось и я написал для себя.
Зачем записывать? Тиковая история качается сразу через CopyTicks().
И я также подумал.
В чем смысл создавать такой плеер?
Может быть достаточно будет выделить свечу, а внизу как отклик на такое действие в окне индикатора отобразить более подробную историю котировки?
Такое наверно(?, не факт) будет полезным.
И я также подумал.
В чем смысл создавать такой плеер?
Может быть достаточно будет выделить свечу, а внизу как отклик на такое действие в окне индикатора отобразить более подробную историю котировки?
Такое наверно(?, не факт) будет полезным.
глупость.
Кто-то купил - это значит кто-то ему продал. И неважно направление. Всё определяется наличием и типом выставленных ордеров в стакане
т.е. "перевес рынка" ( соотношение) одной из сторон ничего не значит ? ведь тиковая история это "контур" объёма . Покупателей больше - продавцов меньше и " неважно направление" , есть вариант , что актив будет падать?!.
Выставленные ордера в стакане это ширина рынка и не факт , что они проявятся в тиковой истории , (могут показывать защитный объём на уровне , а потом убрать ордера).
т.е. "перевес рынка" ( соотношение) одной из сторон ничего не значит ?
в тике этой информации нет
Очень хотелось посмотреть, что же там такого было на GBPUSD в момент эпического падения...
Добавлено:
Версия 1.001 ещё превью, не судите строго.
Хорошо видно, что первые 30 секунд падение было практически без изменения спреда. Т.е. внизу можно было делать BUY!
На Metaquotes-Demo, вообще, страшилище! А у некоторых брокеров сработала защита, которую, видимо, поставили после швейцарского франка. Там фидер выключился автоматом и клиенты мало потеряли на ТЕХНИЧЕСКОЙ шпиле. Так что смотреть именно этот случай в каждом брокере бестолку - будут совсем разные картины.
Индикатор хорошо бы выложить в кодобазу.