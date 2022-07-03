Просмотр тиков внутри свечи - страница 7
Это нужно?
Ой, перестань сказать этих глупостей)) Числа дельты должны сохраняться чтоб их можно было сравнить, суть в этом. Наверное многие уже догадались как оперировать ими. Хотя и так даже это уже мощный фильтр.
Я когда-то заморочился тиковым индикатором. Была идея усреднять скользящими поток тиковых данных. Индикатор написал, да так и валяется уже годами. Думал на продажу выставить, мож понадобится кому?
Вот результат его работы. Чёрная, красная и зелёная линии - это скользящие. Тонкая линия - это тики.
Поставил тиковый индикатор на продажу. :) Поздравьте, это мой первый продукт, который я выставляю на продажу здесь. Честно говоря, было стыдно указывать за него цену в 30 баксов. Я хотел поставить куда меньше, но почему-то меньше низззя.
Вообще, один из золотых принципов бизнеса гласит: "Продвигайте свой сбыт". Как думаете. есть смысл рекламить на просторах интернета подобный продукт? Что-то я в этой ветке не наблюдаю особого энтузиазма работы с потоком тиковых данных.