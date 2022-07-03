Просмотр тиков внутри свечи - страница 7

Vitaly Muzichenko #:

Это нужно?


Можно скрыть числа а где первое это покажет дельту текущей свечи по закрытию а второе число пусть показывает дельту предыдущей свечи перед текущеё. Это как вариант, хотя красивше)) было бы эти числа чтоб показывались над и под несколькими последними свечами. Но не принципиально.
 
  
 
Nikolai Semko #:
  

Ой, перестань сказать этих глупостей)) Числа дельты должны сохраняться чтоб их можно было сравнить, суть в этом. Наверное многие уже догадались как оперировать ими. Хотя и так даже это уже мощный фильтр.

 
Максим Онищенко #:

Nikolai Semko #:

  


Ну, ну, таких элементарных и важных вещей не замечать)) А дураки пусть думают что мы будем смотреть что число больше или меньше)))
 

Я когда-то заморочился тиковым индикатором. Была идея усреднять скользящими поток тиковых данных. Индикатор написал, да так и валяется уже годами. Думал на продажу выставить, мож понадобится кому?

Вот результат его работы. Чёрная, красная и зелёная линии - это скользящие. Тонкая линия - это тики.


 

Поставил тиковый индикатор на продажу. :) Поздравьте, это мой первый продукт, который я выставляю на продажу здесь. Честно говоря, было стыдно указывать за него цену в 30 баксов. Я хотел поставить куда меньше, но почему-то меньше низззя.

Вообще, один из золотых принципов бизнеса гласит: "Продвигайте свой сбыт". Как думаете. есть смысл рекламить на просторах интернета подобный продукт? Что-то я в этой ветке не наблюдаю особого энтузиазма работы с потоком тиковых данных.

 
Тиковый график должен быть в терминале, по умолчанию, как основный график, об этом на форуме уже много лет просят. Может через лет 50, добавят, и то что есть основа основ в торговле. Чистая история котировок, так как поступают.
