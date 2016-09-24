У кого сегодня Windows 10 крупно обновилась? - страница 7
Кстати, на инсте опять возобновили раздачу слонов ) $ 70 бездепозита
Блин, залез в Фейсбук, ДЦ с ума посходили, что ли? Реклама на $300 бездепозита от форексмарт
Думаю, я не нарушаю правила, сообщая это сообществу. Для "потестить" самое то
Вот форум полный технический отстой, ведро дегтя в бочке меда.
Что-ж Вы на нем сидите не вылезая? (Шутка)). Сам такой.)
Форум, как я понимаю, в основном для постигающих основы. В этом качестве он вполне соответствует.
А вот с общими вопросами ТС действительно плоховато. Хотя понятно, что делится конкретикой никто не будет, но этого и не требуется.
Помнится в 2008-2009 году на MQL4 много чего интересного было, но и встроенный в терминал язык был внове. Сейчас, как понимаю, форум MQL4 уже скорее мертв чем жив. Как говорил Станиславский - срок жизни театра ~10 лет.)
А толку? Снять прибыль все одно не дадут.)) А так бы, ох и потестили бы!!
У меня на одном из покер-сайтов уже нехилый реал, практически с нуля. Снять незя, разве только проиграть кому.))
А гугл ваще сволочь, следит за нами. Мы в топе по запросу Windows 10, поздравляю!
Во первых, сволочь не гугл, а яндекс, если уж на то пошло.
Во вторых, результаты поиска только для Вас такие, для других - они, результаты, другие. Популярность тут не при чем, причем - куки в браузере и история запросов и посещённых страниц, вот что при чем.
"Элементарно, Ватсон!" (с)
И на своем ASUS планшете с Windows 8.1 с блютузовской мышкой и клавиатурой установил это:
И у меня автоматически Windows до 10-ти без моего ведома никогда не установится.
В трее нет, я такого не говорил. Но установилась какая-то предварительная версия скайпа, там экран черный с белыми буквами. Дизайнеры явно в нарко-угаре. И эта дрянь мне пишет сообщения в окошко уведомлений, которое в трее.
Тоже самое было, устал от этих уведомлений.... Поковырялся немного и снес.... В поиске ввел skype правой кнопкой мыши на результате нажал и там появилось примерно что то такое "Удалить предварительную версию skype" только это помогло.
А я послушал, почитал и помодерировал ветки про Windows 10 (в англ части есть две действительно хорошие справочные ветки про это), и решил, что этот Windows 10 не для меня.
И на своем ASUS планшете с Windows 8.1 с блютузовской мышкой и клавиатурой установил это:
И у меня автоматически Windows до 10-ти без моего ведома никогда не установится.
Ну да. Много говорили на разных сайтах, что Windows 10, что это "Троянский конь", которого дают в "дар" ради того, чтобы получить разрешение на полный доступ к вашим личным данным без Вашего ведома. Если в Windows до 10 версии была возможность запретить передавать Вашу личную информацию, то "дареному коню в зубы не смотрят". Согласились на Windows 10, значит дали разрешение на все личные данные и информацию (кошельки, пароли, переписки, голосовое общение и т.д. и т.п.)...