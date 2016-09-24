У кого сегодня Windows 10 крупно обновилась? - страница 7

Кстати, на инсте опять возобновили раздачу слонов ) $ 70 бездепозита

Блин, залез в Фейсбук, ДЦ с ума посходили, что ли? Реклама на $300 бездепозита от форексмарт

Думаю, я не нарушаю правила, сообщая это сообществу. Для "потестить" самое то

 
Alexey Volchanskiy:

Вот форум полный технический отстой, ведро дегтя в бочке меда.

Что-ж Вы на нем сидите не вылезая? (Шутка)). Сам такой.)

Форум, как я понимаю, в основном для постигающих основы. В этом качестве он вполне соответствует.

А вот с общими вопросами ТС действительно плоховато. Хотя понятно, что делится конкретикой никто не будет, но этого и не требуется.

Помнится в 2008-2009 году на MQL4 много чего интересного было, но и встроенный в терминал язык был внове. Сейчас, как понимаю, форум MQL4 уже скорее мертв чем жив. Как говорил Станиславский - срок жизни театра ~10 лет.)

 
Alexey Volchanskiy:

А толку? Снять прибыль все одно не дадут.)) А так бы, ох и потестили бы!!

У меня на одном из покер-сайтов уже нехилый реал, практически с нуля. Снять незя, разве только проиграть кому.)) 

 
Alexey Volchanskiy:

А гугл ваще сволочь, следит за нами. Мы в топе по запросу Windows 10, поздравляю!

Во первых, сволочь не гугл, а яндекс, если уж на то пошло.

Во вторых, результаты поиска только для Вас такие, для других - они, результаты, другие. Популярность тут не при чем, причем - куки в браузере и история запросов и посещённых страниц, вот что при чем.

"Элементарно, Ватсон!" (с) 

У меня обновление Win10 1607 было неделю назад. Ничего плохого не заметил, ну слетели пароли от MT и всё, это не проблема.
 
А я послушал, почитал и помодерировал ветки про Windows 10 (в англ части есть две действительно хорошие справочные ветки про это), и решил, что этот Windows 10 не для меня.

И на своем ASUS планшете с Windows 8.1 с блютузовской мышкой и клавиатурой установил это:

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Traders Joking

Sergey Golubev, 2016.08.15 22:12

Microsoft pays out $10,000 for automatic Windows 10 installation

and Never10 program.

Never 10 ('Никогда Десять' называется).
И у меня автоматически Windows до 10-ти без моего ведома никогда не установится.


 
Alexey Volchanskiy:
В трее нет, я такого не говорил. Но установилась какая-то предварительная версия скайпа, там экран черный с белыми буквами. Дизайнеры явно в нарко-угаре. И эта дрянь мне пишет сообщения в окошко уведомлений, которое в трее.

Тоже самое было, устал от этих уведомлений.... Поковырялся немного и снес.... В поиске ввел skype  правой кнопкой мыши на результате нажал и там появилось примерно что то такое "Удалить предварительную версию skype" только это помогло.


 
Sergey Golubev:
А я послушал, почитал и помодерировал ветки про Windows 10 (в англ части есть две действительно хорошие справочные ветки про это), и решил, что этот Windows 10 не для меня.

И на своем ASUS планшете с Windows 8.1 с блютузовской мышкой и клавиатурой установил это:

Never 10 ('Никогда Десять' называется).
И у меня автоматически Windows до 10-ти без моего ведома никогда не установится.


Ну да. Много говорили на разных сайтах, что Windows 10, что это "Троянский конь", которого дают в "дар" ради того, чтобы получить разрешение на полный доступ к вашим личным данным без Вашего ведома. Если в Windows до 10 версии была возможность запретить передавать Вашу личную информацию, то "дареному коню в зубы не смотрят". Согласились на Windows 10, значит дали разрешение на все личные данные и информацию (кошельки, пароли, переписки, голосовое общение и т.д. и т.п.)...
Dmitry Sumsky:
Ну да. Много говорили на разных сайтах, что Windows 10, что это "Троянский конь", которого дают в "дар" ради того, чтобы получить разрешение на полный доступ к вашим личным данным без Вашего ведома. Если в Windows до 10 версии была возможность запретить передавать Вашу личную информацию, то "дареному коню в зубы не смотрят". Согласились на Windows 10, значит дали разрешение на все личные данные и информацию (кошельки, пароли, переписки, голосовое общение и т.д. и т.п.)...
Много себе возомнили, не лично вы, а вообще ... Кому все эти пароли надо, или майкрософт будет воровать ваши деньги с кошельков или им надо знать пароль от вашего MT терминала ? Собирают информацию для маркетинга и не более того, так же собирают её и в супермаркетах, давайте не ходить в супермаркет ... Когда верифицируетесь в ДЦ или на этом сайте, почему не говорите что собирают информацию о вас ? Пробовали под своим логином в google синхронизировать на другом компьютере свою учетную запись ? и о чудо он тоже знает все сохраненные пароли) они хранятся в ЦРУ ?)))
 
А может это было не обновление, а скачивание всей информации с жесткого диска под видом "обновление" и чем больше записано и хуже инет, тем дольше шло "обновление"? Ведь это легко проверить по трафику. Может исходящий трафик превысил входящий в момент "обновления"? ))
