У кого сегодня Windows 10 крупно обновилась?

Новый комментарий
 

Сегодня около 9 утра по мск комп запросил перезагрузку, чтобы применить обновления. Уходил на перезагрузку около часа! Писал, применяю обновления, не выключайте. Плюнул, пошел гулять. Прихожу через час, загружается, опять что-то винда настраивает с этими обновлениями.

А теперь интересное. У меня стоит куча терминалов МТ4 и МТ5. На всех слетели пароли и настройки! Причем, я их запускаю, как portable. Теперь скайп сидит в уведомлениях, его процесс в диспетчере задач не видно. Его в винду теперь встроили, что ли?

Сейчас 21 мск, опять комп просит перезагрузиться. Что за ерунда-то? У кого-нибудь было сегодня или недавно такое? 

 
Alexey Volchanskiy:

Сегодня около 9 утра по мск комп запросил перезагрузку, чтобы применить обновления. Уходил на перезагрузку около часа! Писал, применяю обновления, не выключайте. Плюнул, пошел гулять. Прихожу через час, загружается, опять что-то винда настраивает с этими обновлениями.

А теперь интересное. У меня стоит куча терминалов МТ4 и МТ5. На всех слетели пароли и настройки! Причем, я их запускаю, как portable. Теперь скайп сидит в уведомлениях, его процесс в диспетчере задач не видно. Его в винду теперь встроили, что ли?

Сейчас 21 мск, опять комп просит перезагрузиться. Что за ерунда-то? У кого-нибудь было сегодня или недавно такое? 

Вас посетило обновление до 1607.
 
Karputov Vladimir:
Вас посетило обновление до 1607.

Да, я сейчас перезагрузился, обновила Flash, поменяла входную заставку зачем-то. Скайп бесит, теперь он сидит в фоне, не разобрался, как его убрать, а то работать мешают всякие скучающие бездельники.

Обновление функций до Windows 10, версия 1607 - это утреннее обновление, в журнале посмотрел.

Непонятно, как она пароли у терминалов потерла? И зачем такую гадость делать. 

 
Alexey Volchanskiy:

Сегодня около 9 утра по мск комп запросил перезагрузку, чтобы применить обновления. Уходил на перезагрузку около часа! Писал, применяю обновления, не выключайте. Плюнул, пошел гулять. Прихожу через час, загружается, опять что-то винда настраивает с этими обновлениями.

А теперь интересное. У меня стоит куча терминалов МТ4 и МТ5. На всех слетели пароли и настройки! Причем, я их запускаю, как portable. Теперь скайп сидит в уведомлениях, его процесс в диспетчере задач не видно. Его в винду теперь встроили, что ли?

Сейчас 21 мск, опять комп просит перезагрузиться. Что за ерунда-то? У кого-нибудь было сегодня или недавно такое? 

Та же картина - вчера вечером попросился "Установить обновления и завершить работу", а сегодня утром больше часа включался. А с терминалами - настройки все на месте, а вот все пароли просит по новой ввести.
 
Alexey Volchanskiy:

...

Непонятно, как она пароли у терминалов потерла? И зачем такую гадость делать. 

Обновление с 1511 до 1607 - это по сути новая установка операционной системы. А раз так, значит пароли долой - безопасность, знаете ли :)
 
Karputov Vladimir:
Обновление с 1511 до 1607 - это по сути новая установка операционной системы. А раз так, значит пароли долой - безопасность, знаете ли :)

Ясно с паролями.

А зачем опять Пуск грохнули? Вместо него сделали некое подобие Пуска, которой я не могу пользоваться, крайне неудобно. Похоже, дизайнеры винды чего-то курят неправильное.

Вот тут про новшества https://habrahabr.ru/post/306964/

Windows 10 Anniversary Update стала доступна
Windows 10 Anniversary Update стала доступна
  • habrahabr.ru
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста. Пометьте топик понятными вам метками, если хотите или закрыть
 
Тоже всё слетело ,пароли, счета . Ну что сказать,они всегда на высоте - в своём репертуаре   
 
Server Muradasilov:
Тоже всё слетело ,пароли, счета . Ну что сказать,они всегда на высоте - в своём репертуаре   
У меня счета остались, только пришлось пароли разыскивать и заново вводить. А Пуск я им не прощу!
 

Зато появился C# 7, вот тут вкратце новые фичи https://habrahabr.ru/post/280978/

Довольно интересно, кто на нем программирует - оценит. 

А вот поддержка Bash из Линукса мне не нужна. 

Новшества C# 7
Новшества C# 7
  • habrahabr.ru
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста. Пометьте топик понятными вам метками, если хотите или закрыть
 
Отключил автоматическое обновление W10, обновляюсь когда в сети появится достаточно отзывов об обновлении.
 

Алексей, может стоит созвониться? Я жду по сей день...

Роман 

12345678...10
Новый комментарий