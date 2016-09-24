У кого сегодня Windows 10 крупно обновилась?
Сегодня около 9 утра по мск комп запросил перезагрузку, чтобы применить обновления. Уходил на перезагрузку около часа! Писал, применяю обновления, не выключайте. Плюнул, пошел гулять. Прихожу через час, загружается, опять что-то винда настраивает с этими обновлениями.
А теперь интересное. У меня стоит куча терминалов МТ4 и МТ5. На всех слетели пароли и настройки! Причем, я их запускаю, как portable. Теперь скайп сидит в уведомлениях, его процесс в диспетчере задач не видно. Его в винду теперь встроили, что ли?
Сейчас 21 мск, опять комп просит перезагрузиться. Что за ерунда-то? У кого-нибудь было сегодня или недавно такое?
Вас посетило обновление до 1607.
Да, я сейчас перезагрузился, обновила Flash, поменяла входную заставку зачем-то. Скайп бесит, теперь он сидит в фоне, не разобрался, как его убрать, а то работать мешают всякие скучающие бездельники.
Обновление функций до Windows 10, версия 1607 - это утреннее обновление, в журнале посмотрел.
Непонятно, как она пароли у терминалов потерла? И зачем такую гадость делать.
...
Обновление с 1511 до 1607 - это по сути новая установка операционной системы. А раз так, значит пароли долой - безопасность, знаете ли :)
Ясно с паролями.
А зачем опять Пуск грохнули? Вместо него сделали некое подобие Пуска, которой я не могу пользоваться, крайне неудобно. Похоже, дизайнеры винды чего-то курят неправильное.
Вот тут про новшества https://habrahabr.ru/post/306964/
Тоже всё слетело ,пароли, счета . Ну что сказать,они всегда на высоте - в своём репертуаре
Зато появился C# 7, вот тут вкратце новые фичи https://habrahabr.ru/post/280978/
Довольно интересно, кто на нем программирует - оценит.
А вот поддержка Bash из Линукса мне не нужна.
