У кого сегодня Windows 10 крупно обновилась? - страница 6
Любой поисковик и социальные сети собирают о вас больше информации чем W10, так что вся параноя только в голове.
А гугл ваще сволочь, следит за нами. Мы в топе по запросу Windows 10, поздравляю!
Да, я сейчас перезагрузился, обновила Flash, поменяла входную заставку зачем-то. Скайп бесит, теперь он сидит в фоне, не разобрался, как его убрать, а то работать мешают всякие скучающие бездельники.
Обновление функций до Windows 10, версия 1607 - это утреннее обновление, в журнале посмотрел.
Непонятно, как она пароли у терминалов потерла? И зачем такую гадость делать.
охохо микрософт отличились как обычно криворукие кальмары
хорошо что я откатил на 8 и сижу на ней пока
сидел бы и на 7 просто ноут в комплекте с 8 продавался
Обновилась до 1607 с неделю назад. Все ОК. Ноут старый, 2008 года. Единственная проблема - драйвер видеокарты - ATI X1250. (ATI более не поддерживается)
Встает, работает, но при перезагрузке нормально, а после выключения уходит в черный экран. В общем, перед выключением надо уходить в стандарт Виндовс видеодрайвер. Но это с самого начала. 1607 тут не при чем.
Пробовал с разных сайтов качать, но там вирусняк прет.
Ваша заслуга, потребуйте с микрософт комиссионные ))
У меня тоже комп не новый, но никаких дров не качал, все заработало, как было. Я 10-ку ставил с чистого листа, тогда из дров только для карты NVidia и Realtek HD Audio поставил. Вчера обновление долго ставилось, но ничего не попросила.
Алексей, эпопея с дровами на видео была не при этом обновлении, а при переходе на "семёрку". На ноуте в заводской поставке стояла Виста. Я её снёс, установил ХП. Потом купил лицензионную "семёрку Pro", ещё по старым ценам. Когда стал её устанавливать, то вылезла проблема с драйверами для видео под ATI-шный чипсет. Размер матрицы у ноута немного отличается от стандартного, который устанавливает Виндоуз по умолчанию, с виндовыми дровами картинка превращается в "мыло". Пришлось перебирать разные версии драйверов на ATI-шный чипсет под Висту. В итоге нашёл те, которые встали на "семёрку". Ну а потом проапгрейдился до W10, и она при установке подцепила те дрова, которые уже у меня стояли. Такая история. Сейчас, когда обновлялся до 1607, никаких новых драйверов устанавливать не потребовалось.
Ясно, я не апгрейдился, так как семерка была настолько зас**на, что ставил на чистую.
Кстати, после обновления появились две папки
$WINDOWS.~BT - 4.2 Гб
Windows.old - 50 Гб
Я так понимаю, это для возможного отката и, если все пашет, их можно грохать?
Кстати, чем хорош МТ4/5, что нормально пашет на старом железе. Я сегодня на С++ писал в Visual Studio, время компиляции просто финиш, можно чай идти пить минут на пять. А на MQL4/5 все в пределах нескольких секунд.
Однако МКуЛ и попроще будет. У МТ главное преимущество, не МКуЛ, а широкая распространенность. Меняем, скажем, ДЦ, и ровным счетом ничего не происходит - все на месте.
Другие терминалы м.б. и лучше, и функциональней и все такое, но они почти в единственном экземпляре - только у них, в лучшем случае м.б еще у 1-2, и все. Привязан как "раб на галерах". Другой ДЦ - все начинай с нуля.
Ну, есть отличный вариант на C#, и ДЦ с ним много, только обсуждать тут нельзя, поудаляют посты. Но, конечно, с МТ4/5 никто не сравнится по распространенности, их только на Луне пока нет ) И такого набора маркет + codobase + Статьи я нигде не видел с таким качеством. Фриланс пока не интересует, но тоже вещь.
Вот форум полный технический отстой, ведро дегтя в бочке меда.