FOMC 21.09.2016 - страница 6
Да, реал центовый. Я сам пишу, так что ругать можно будет только себя. Насчет всей котлеты я пошутил, не мой стиль. Пока вот так границы поставил и чувствительность задрал повыше. Красные линии - диапазон покупок, синие - продаж. Посмотрим..
Спайк был в обе стороны ...
Верхний до 1.1189, а нижний до 1.1133.
То есть должны были (если на МТ4) открыться оба ордера и бай и селл, и оба идут на стоп лосс как я понимаю ...
На реале?
Нет, я тут не советчик ... просто помню один случай на одном стороннем англ форуме, там один кодер помог трейдеру - сделал ему индикатор в ветке (что-то там про уровни, например 0.0034 и потом 0.0024), трейдер торговал этим индикатором (уж как там их с лупой смотрел не понятно), и слил 10 баксов. Так он (трейдер) еще два года после этого постил на многих форумах, что тот плохой программист ему сделал плохой индикатор, и, представляете, он везде писал: "я слил 10 долларов!". Два года писал везде ...
Если на демо, то тут если вверх, то вырисовывается уровень для бай стопа: 1.1167. Но так как если торговать по уровням сопротивления, то надо делать отступ вверх, получается где-то 1.1170 или 1.1175 для бай стопа. Для селл стопа 1.1149, но так как это уровень поддержки, то отступ вниз, получается где-то 1.1140 например.
Но я бы взял 1.1189 и 1.1122, так как меньше риск. На деле это где-то 1.1195 для бай стопа и 1.1115 для селл стопа.
Потому что 1.1167 уже сейчас до новости может быть пробит.
Верхняя синяя - покупка, а нижняя красная продажа?
Не, две синие - диапазон продаж, красные - покупок. Кстати, центовый реал на МТ4, и я робота переписал на МТ5 хедж демо ECN. На МТ5 сделок в разы больше, непонятно пока почему.
Попозже картинки пришлю.
или я не понял ... диапазон или уровни?
Закрылось в безубыток:
отложенные лимитники с отложенными стоповыми?
или я не понял ... диапазон или уровни?
Это разрешенный диапазон торговли для скальпера. Ну чтобы не открывал покупки на верхних диапазонах и продажи в самом низу. Руками их двигаю, обычные линии. Ордера все рыночные, отложенники еще не настроил.
Все, торговать закончил, аж целых $21 центовых заработал))) Пиво отменяется ))
А теперь странная разница в результатах на центовом реале МТ4 и демо ECN МТ5 хедж. Буду логи анализировать, пока непонятно.
----------- МТ4 цент реал --------
21 сделка, лишь одна закрылась по лосю, дала -$44, остальные в плюс по ТП или внутреннему сигналу. Все сделки закрыты.
----------- МТ5 ECN демо --------
Сделок с 21 ч явно более сотни, лень считать именно которые на новостях. И результат тоже лень считать. Жаль, МТ5 не позволяет задать время в отчете, только дату. Вот картинка. Видно, что больше, а причина не ясна. Я перевел на МТ5 хедж только из-за тестера и оптимизатора на реальных тиках. Алгоритм вообще не менял, только работу с ордерами и пока эти линии синие и красные не переделал на MQL5. Осталась куча "висяков".
За рекламу не считать, т.к. ничего не продается.
А я по старинке - открыл ордера руками, поставил стоп, подвигал стоп мышкой, сдвинул в breakeven (в безубыток), и всё.
-------
Вот тут теперь наглядно понятно, что уровни тех анализа, и так сказать фундаментальные уровни (которые топик стартер пытается предложить) - очень часто имеют мало общего с практической торговлей в случае, если это происходит в момент выхода высокоприоритетных новостей например.
То есть, если мне говорят, что я, по какой-то причине мне неизвестной, должен почему-то сделать бай как это сказал топик стартер, то можно и проигнорировать просьбу :)
Хотя, может на конец дня по закрытию дневной свечи его бай и даст прибыль ... но это (по крайней мере для нас - его теория ведь известна только ему одному как я понял) - рандомно (все равно, что монетку подкидывать).
Что-то уж очень хитро ... тиковый скальпер?
А систему ТС я вообще не понял, некий поток эмоций.
FOMC 21.09.2016
GS10, 2016.09.21 18:54Первый BUY =1.11574
Вот он сказал что бай на 1.1157, а у меня тут график, и стрелкой помечено когда этот бай:
Видно, что цена в первичном восходящем тренде, то есть - выше 200 SMA, то есть, если торговать по тренду, то сигналы на бай считаются действительными, а сигналы в этой области графика на селл - нет.
Но у первичного тренда есть еще и вторичный.
Например, мы едем на такси в гору, в магазин. В гору - это первичный восходящий тренд. Допустим, я разговорился с таксистом, и мы проехали магазин, и я ему говорю: "сдай 20 метров назад". То есть, он делает назад 20 метров, и это называется вторичный тренд, в нашем случае это коррекция, так как подразумевается, что мы купим все в магазине, и поедем дальше в гору.
А если мы едем с горы, то это первичный нисходящий тренд, и если мы тоже проехали магазин и сдали назад, то это тоже вторичный тренд, только он в случае первичного нисходящего называется ралли (имеется в виду, что мы сделаем локальный аптренд как ралли и потом опять поедем дальше с горы).
То есть, тут бай 1.1157 - правильно - цена достигала 1.1195, и тут может быть прибыль.
Но и сказать селл 1.1157 - тоже правильно, так как цена была на 1.1132, и тут тоже прибыль.
Тут как ни скажи, что селл, а что бай - всегда будет правильно (тут только "в сторону" неправильно). Потому что у каждого первичного тренда есть локальный противоположный вторичный, и тут дело в том, торгуем мы классикой по тренду, или торгуем против тренда (торгуем только вторичный тренд), и какой таймфрейм имеет значение.