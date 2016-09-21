FOMC 21.09.2016 - страница 4
А вот 16 марта аналогичная новость торговалась бы хорошо:
То есть, если бы бай стоп ордер был бы, например на 1.1110, то хай в конце дня был тогда 1.1240, то есть стандартные 100 или 70 пипсов прибыли тут получить можно было.
Перенес пост с новой ветки на эту старую (а новую ветку удалил).
Пусть будет одна ветка с "непоняткой" (чем две) :)
Andrii Maksymchuk:
скорее всего это показатель исходя из методики автора, принцип определения вероятности, я так понял, основан на методике "от обратного". В классическом варианте трейдеры стараются определить направление движения цены исходя из результатов принятия решений ФРС (или других подобных структур), а в основе методики автора заложен принцип обратный, тоесть вероятность события (в данном случае повышение ставки ФРС) зависит от расположения цен и направлений движения определенных инструментов.
Интересный подход как по мне.
точное определение но не вероятность,а однозначность или медиана
Вероятность может колеблется в пределах от 0 до 100%. Вероятность не может быть величиной отрицательной.
Если речь идет о вероятности то да, ноесли ответ однозначный тогда два варианта нет значит отрицательный и да значит положительный!
Это из области софистики ) Даже в MQL/C++ true==1, false ==0.
а EMPTY_VALUE и NULL- понятия только для богатых)
вероятность = 1/2 - это 0 или 1?
число 0 - это + или -?
Господа - спор ни о чем.
Ответы "Да" и "Нет" можно выразить по разному.
Поэтому и принято называть слово "вероятность" совместно с прилагательным "Относительная"
Первый BUY =1.11574
------
Вы будьте поактивней, а то я ветку вашу раскручу и продам тут на ней что-нибудь (а не вы) :)
Шучу, не обижайтесь ... это форум для всего бесплатного (для платного - сервисы).
Вы бы статью например написали бы (тут статьи можно писать), легче было бы посты в ветке делать - статьи пиарить можно, а коммерцию или "что-то своё только для себя" - нельзя: ветку удалят ... и посты мои пропадут ...
а EMPTY_VALUE и NULL- понятия только для богатых)
GS10 писал "... нет значит отрицательный и да значит положительный!"
А вы все же о другом. Кстати, тогда уж и void надо добавить в список. А чтобы совсем запутать молодежь, еще и void* ))) Вроде в MQL нет NaN для вещественных?
Отлично, но это уже было, где-то тут (если это М5 таймфрейм):
------
GS10 писал "... нет значит отрицательный и да значит положительный!"
А, ну да)
Просто я тут посматриваю. Ничо не понял в первом скрине топика.
Перешли на обычный ТА.
Хотелось бы поближе познакомиться с объяснением скрина - что там и к чему.