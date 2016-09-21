FOMC 21.09.2016 - страница 4

Новый комментарий
 

А вот 16 марта аналогичная новость торговалась бы хорошо:


То есть, если бы бай стоп ордер был бы, например на 1.1110, то хай в конце дня был тогда 1.1240, то есть стандартные 100 или 70 пипсов прибыли тут получить можно было.

 
Sergey Golubev:
Перенес пост с новой ветки на эту старую (а новую ветку удалил).

Пусть будет одна ветка с "непоняткой" (чем две) :)


Первый BUY =1.11574
 

Andrii Maksymchuk:
скорее всего это показатель исходя из методики автора, принцип определения вероятности, я так понял, основан на методике "от обратного". В классическом варианте трейдеры стараются определить направление движения цены исходя из результатов принятия решений ФРС (или других подобных структур), а в основе методики автора заложен принцип обратный, тоесть вероятность события (в данном случае повышение ставки ФРС) зависит от расположения цен и направлений движения определенных инструментов.
Интересный подход как по мне.

точное определение но не вероятность,а однозначность или медиана  

Andrii Maksymchuk:
скорее всего это показатель исходя из методики автора, принцип определения вероятности, я так понял, основан на методике "от обратного". В классическом варианте трейдеры стараются определить направление движения цены исходя из результатов принятия решений ФРС (или других подобных структур), а в основе методики автора заложен принцип обратный, тоесть вероятность события (в данном случае повышение ставки ФРС) зависит от расположения цен и направлений движения определенных инструментов.
Интересный подход как по мне.
 
Evgeny Belyaev:
Вероятность может колеблется в пределах от 0 до 100%. Вероятность не может быть величиной отрицательной.
Если речь идет о вероятности то да, ноесли ответ однозначный тогда два варианта нет значит отрицательный и да значит положительный!
 
GS10:
Если речь идет о вероятности то да, ноесли ответ однозначный тогда два варианта нет значит отрицательный и да значит положительный!
Это из области софистики ) Даже в MQL/C++  true==1, false ==0.
[Удален]  
Alexey Volchanskiy:
Это из области софистики ) Даже в MQL/C++  true==1, false ==0.

а EMPTY_VALUE и NULL- понятия только для богатых)

вероятность = 1/2 - это 0 или 1? 

число 0 - это + или -? 

Господа - спор ни о чем.

Ответы "Да" и "Нет" можно выразить по разному.

Поэтому и принято называть слово "вероятность" совместно с прилагательным "Относительная" 

 
GS10:
Первый BUY =1.11574
Отлично, но это уже было, где-то тут (если это М5 таймфрейм):


------

Вы будьте поактивней, а то я ветку вашу раскручу и продам тут на ней что-нибудь (а не вы) :)
Шучу, не обижайтесь ... это форум для всего бесплатного (для платного - сервисы).

Вы бы статью например написали бы (тут статьи можно писать), легче было бы посты в ветке делать - статьи пиарить можно, а коммерцию или "что-то своё только для себя" - нельзя: ветку удалят ... и посты мои пропадут ...

 
new-rena:
а EMPTY_VALUE и NULL- понятия только для богатых)

GS10 писал "... нет значит отрицательный и да значит положительный!" 

А вы все же о другом. Кстати, тогда уж и void надо добавить в список. А чтобы совсем запутать молодежь, еще и void* ))) Вроде в MQL нет NaN для вещественных?

 
Sergey Golubev:
Отлично, но это уже было, где-то тут (если это М5 таймфрейм):


------

Вы будьте поактивней, а то я ветку вашу раскручу и продам тут на ней что-нибудь (а не вы) :)
Шучу, не обижайтесь ... это форум для всего бесплатного (для платного - сервисы).

Вы бы статью например написали бы (тут статьи можно писать), легче было бы посты в ветке делать - статьи пиарить можно, а коммерцию или "что-то своё только для себя" - нельзя: ветку удалят ... и посты мои пропадут ...

Нет, выше, где-то на 1.1156, то есть фигура движения Симметричный треугольник пробивается  ... или не пробивается, но уровень сопротивления наметился как 1.1167.
[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

GS10 писал "... нет значит отрицательный и да значит положительный!" 

А вы все же о другом. Кстати, тогда уж и void надо добавить в список. А чтобы совсем запутать молодежь, еще и void* ))) Вроде в MQL нет NaN для вещественных?

А, ну да)

Просто я тут посматриваю. Ничо не понял в первом скрине топика.

Перешли на обычный ТА.

Хотелось бы поближе познакомиться с объяснением скрина - что там и к чему. 

1234567
Новый комментарий