FOMC 21.09.2016 - страница 2
Вероятность повышения процентной ставки ФРС с учетом текущей ситуации на валютном рынке и рынке золото отрицательно низская -6.7%.С учетом глобально финансовых потоков недостаточно созрела ситуация Индекс=-0.65 (для повышения процентной ставки индекс должен быть положительным и больше 4%).С учетом фундаментального анализа INDEX JOBLESSUSA=
Это все в экселе?
Или поясните, или ветку удалю.
Вероятность может колеблется в пределах от 0 до 100%. Вероятность не может быть величиной отрицательной.
В зависимости от того как вы определили величину =100%, с точки зрения прогноза это ваш личный подход потому что если вы его приняли это не значит что вы не ошибаетесь! Мой метод оценки основывается на факте который в данный момент показывает рынок. Это значит что я вижу что рынок думает и как себе ведет по отношению к этой статистике.Шкала простая ниже "0" или выше. Нет разницы сточки зрения математики 0% или 100%. Такой метод дает однозначный ответ а не относительный.
Всё относительно и вероятность тоже. К примеру шкала от -0.5 до 0.5...
При этом я буду считать, что наилучшая вероятность больше нуля. И действительно - более 50% (обратный переход от 0 до 100%) - этого достаточно. Всё равно что контрольный пакет акций)
Возможно, имеется ввиду шкала -100, 0, +100, в %%:
а) -100 -понижение;
б) 0 - не изменится;
в) + 100 - повышение.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOMC
GS10, 2016.09.21 10:47
Fundamental levels Buy 1.1137-1.1438
Перенес пост с новой ветки на эту старую (а новую ветку удалил).
Пусть будет одна ветка с "непоняткой" (чем две) :)
И никакого вашего наверное платного эксель файла с (как я думаю) платными сигналами (МТ5 бесплатен, КодаБаза бесплатна, и мувинги и RSI входят в поставку с МТ5).
А если на дневном графике, то теже уровни:
А если как вы - просто бай и уровни без обяснений, то это уже получается не тех или фундаментальный анализ, а торговые сигналы, и в случае с сигналами - точно по уровням обычно не торгуют, а делают отступ в несколько четырехзначных пипсов (или в несколько десятков пойнтов), то есть - получается селл например ниже 1.1120, а бай выше например 1.1290 на дневном таймфрейме по закрытому бару.
В прошлый раз брал движения в обе стороны всем депозитом.
По объёму было видно, что покупки хорошо резались продажами и наоборот.