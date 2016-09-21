FOMC 21.09.2016 - страница 2

GS10:
Вероятность повышения процентной ставки ФРС с учетом текущей ситуации на валютном рынке и рынке золото отрицательно низская -6.7%.С учетом глобально финансовых потоков недостаточно созрела ситуация Индекс=-0.65 (для повышения процентной ставки индекс должен быть положительным и больше 4%).С учетом фундаментального анализа INDEX JOBLESSUSA=
Извиняюсь что не понял, но это по золоту (XAU/USD)? А что за Индекс "Реал Тайм"?
Это все в экселе?
  • Если бесплатно, то лучше выложить сюда или в КодаБейсу,
  • если платно и по подписке на стороннем ресурсе, то лучше в маркет или в сигналы
  • если просто фундаментальный анализ, то, хотя я и не специалист по фундаменталу, но ... просто непонятно ... какой индекс, откуда все цифры, как все посчитано ...

Или поясните, или ветку удалю.

 
Evgeny Belyaev:
Вероятность может колеблется в пределах от 0 до 100%. Вероятность не может быть величиной отрицательной.

В зависимости от того как вы определили величину =100%, с точки зрения прогноза это ваш личный подход потому что если вы его приняли это не значит что вы не ошибаетесь! Мой метод оценки основывается на факте который в данный момент показывает рынок. Это значит что я вижу что рынок думает и как себе ведет по отношению к этой статистике.Шкала простая ниже "0" или выше. Нет разницы сточки зрения математики 0% или 100%. Такой метод дает однозначный ответ а не относительный.

 
new-rena:

Всё относительно и вероятность тоже. К примеру шкала от -0.5 до 0.5...

При этом я буду считать, что наилучшая вероятность больше нуля. И действительно - более 50% (обратный переход от 0 до 100%) - этого достаточно. Всё равно что контрольный пакет акций)

Возможно, имеется ввиду шкала -100, 0, +100, в %%:

а) -100 -понижение;

б) 0 - не изменится;

в) + 100  - повышение. 

 
Перенес пост с новой ветки на эту старую (а новую ветку удалил).

Пусть будет одна ветка с "непоняткой" (чем две) :)

Sergey Golubev:
Перенес пост с новой ветки на эту старую (а новую ветку удалил).

Пусть будет одна ветка с "непоняткой" (чем две) :)

Модератор красава работает)
 
Цена уже 1.1149, а он говорит, что надо делать покупку на уровне 1.1137 с целью 1.1438 ... и на каком таймфрейме - непонятно, на закрытом баре или открытом, или пик на этой новости - то еще рано ...
 
Вот - приаттачил индикатор Максиген из КодаБазы на график и RSI с двумя мувингами, и получилось, что если на H4 таймфрейме, то бай если цена пробьет уровень 1.1213 на закрытом баре с ближайшей целью 1.1284, а селл - если пробьет 1.1122 вниз.



И никакого вашего наверное платного эксель файла с (как я думаю) платными сигналами (МТ5 бесплатен, КодаБаза бесплатна, и мувинги и RSI входят в поставку с МТ5).
 

А если на дневном графике, то теже уровни:

  • если дневной бар закроется выше 1.1284, то это будет означать возобновление первичного восходящего тренда (можно делать бай),
  • а если дневной бар закроется ниже 1.1122, пробив 200 SMA сверху вниз (а эта 200 SMA как бы делит график на первичный восходящий с первичный нисходящий тренды), то это будет начало зазворота на медвежий (нисходящий) тренд (можно делать селл).



А если как вы - просто бай и уровни без обяснений, то это уже получается не тех или фундаментальный анализ, а торговые сигналы, и в случае с сигналами - точно по уровням обычно не торгуют, а делают отступ в несколько четырехзначных пипсов (или в несколько десятков пойнтов), то есть - получается селл например ниже 1.1120, а бай выше например 1.1290 на дневном таймфрейме по закрытому бару.

 
Я его ветку раскручиваю, а он он (топикстартер) молчит ...
В прошлый раз брал движения в обе стороны всем депозитом.

По объёму было видно, что покупки хорошо резались продажами и наоборот.

 

1234567
