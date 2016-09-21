FOMC 21.09.2016 - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы бы статью например написали бы (тут статьи можно писать), легче было бы посты в ветке делать - статьи пиарить можно, а коммерцию или "что-то своё только для себя" - нельзя: ветку удалят ... и посты мои пропадут ...
Кстати, а в статье можно себя или свои продукты пиарить? На многих ресурсах можно, типа бонуса автору.
Я ветку спасаю :)
Просто я тут посматриваю. Ничо не понял в первом скрине топика.
Перешли на обычный ТА.
Хотелось бы поближе познакомиться с объяснением скрина - что там и к чему.
Статья - это наверное самое лучшее что можно придумать.
А времечко-то осталось 25 минут. Откопал древний центовый счет на $2048, куды ставить на всю котлету? ))
статью не успеть и ничо толком не объяснили.
Сам тогда скажу - если процентная ставка останется на прежнем уровне - тогда предполагаю что надо продавать
---
Что на это скажет топик-стартер?
А времечко-то осталось 25 минут. Откопал древний центовый счет на $2048, куды ставить на всю котлету? ))
Нет, я тут не советчик ... просто помню один случай на одном стороннем англ форуме, там один кодер помог трейдеру - сделал ему индикатор в ветке (что-то там про уровни, например 0.0034 и потом 0.0024), трейдер торговал этим индикатором (уж как там их с лупой смотрел не понятно), и слил 10 баксов. Так он (трейдер) еще два года после этого постил на многих форумах, что тот плохой программист ему сделал плохой индикатор, и, представляете, он везде писал: "я слил 10 долларов!". Два года писал везде ...
Если на демо, то тут если вверх, то вырисовывается уровень для бай стопа: 1.1167. Но так как если торговать по уровням сопротивления, то надо делать отступ вверх, получается где-то 1.1170 или 1.1175 для бай стопа. Для селл стопа 1.1149, но так как это уровень поддержки, то отступ вниз, получается где-то 1.1140 например.
Но я бы взял 1.1189 и 1.1122, так как меньше риск. На деле это где-то 1.1195 для бай стопа и 1.1115 для селл стопа.
Потому что 1.1167 уже сейчас до новости может быть пробит.
статью не успеть и ничо толком не объяснили.
Сам тогда скажу - если процентная ставка останется на прежнем уровне - тогда предполагаю что надо продавать
---
Что на это скажет топик-стартер?
Я не ТС, но думаю, в таком случае слегка поколбасит и все. Думаю, будет 0.5, без изменений.
У меня тут можно границы торговли руками задавать, поставлю поуже, может, чего и наторгую на пыво )
На реале?
Нет, я тут не советчик ... просто помню один случай на одном стороннем англ форуме, там один кодер помог трейдеру - сделал ему индикатор в ветке (что-то там про уровни, например 0.0034 и потом 0.0024), трейдер торговал этим индикатором (уж как там их с лупой смотрел не понятно), и слил 10 баксов. Так он (трейдер) еще два года после этого постил на многих форумах, что тот плохой программист ему сделал плохой индикатор, и, представляете, он везде писал: "я слил 10 долларов!". Два года писал везде ...
Если на демо, то тут если вверх, то вырисовывается уровень для бай стопа: 1.1167. Но так как если торговать по уровням сопротивления, то надо делать отступ вверх, получается где-то 1.1170 или 1.1175 для бай стопа. Для селл стопа 1.1149, но так как это уровень поддержки, то отступ вниз, получается где-то 1.1140 например.
Но я бы взял 1.1189 и 1.1122, так как меньше риск. На деле это где-то 1.1195 для бай стопа и 1.1115 для селл стопа.
Потому что 1.1167 уже сейчас до новости может быть пробит.
Да, реал центовый. Я сам пишу, так что ругать можно будет только себя. Насчет всей котлеты я пошутил, не мой стиль. Пока вот так границы поставил и чувствительность задрал повыше. Красные линии - диапазон покупок, синие - продаж. Посмотрим..