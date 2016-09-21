FOMC 21.09.2016 - страница 5

Sergey Golubev:


Вы бы статью например написали бы (тут статьи можно писать), легче было бы посты в ветке делать - статьи пиарить можно, а коммерцию или "что-то своё только для себя" - нельзя: ветку удалят ... и посты мои пропадут ...

Кстати, а в статье можно себя или свои продукты пиарить? На многих ресурсах можно, типа бонуса автору.
 
Alexey Volchanskiy:
Кстати, а в статье можно себя или свои продукты пиарить? На многих ресурсах можно, типа бонуса автору.
А это я не знаю (там в другой ветке статьи обсуждают, там и спросите).

Я ветку спасаю :)
Просто я тут посматриваю. Ничо не понял в первом скрине топика.

Перешли на обычный ТА.

Хотелось бы поближе познакомиться с объяснением скрина - что там и к чему. 

Статья - это наверное самое лучшее что можно придумать. 

 
А времечко-то осталось 25 минут. Откопал древний центовый счет на $2048, куды ставить на всю котлету? ))
Alexey Volchanskiy:
А времечко-то осталось 25 минут. Откопал древний центовый счет на $2048, куды ставить на всю котлету? ))

статью не успеть и ничо толком не объяснили.

Сам тогда скажу - если процентная ставка останется на прежнем уровне - тогда предполагаю что надо продавать

--- 

Что на это скажет топик-стартер? 

 
Alexey Volchanskiy:
А времечко-то осталось 25 минут. Откопал древний центовый счет на $2048, куды ставить на всю котлету? ))
На реале?
Нет, я тут не советчик ... просто помню один случай на одном стороннем англ форуме, там один кодер помог трейдеру - сделал ему индикатор в ветке (что-то там про уровни, например 0.0034 и потом 0.0024), трейдер торговал этим индикатором (уж как там их с лупой смотрел не понятно), и слил 10 баксов. Так он (трейдер) еще два года после этого постил на многих форумах, что тот плохой программист ему сделал плохой индикатор, и, представляете, он везде писал: "я слил 10 долларов!". Два года писал везде ...

Если на демо, то тут если вверх, то вырисовывается уровень для бай стопа: 1.1167. Но так как если торговать по уровням сопротивления, то надо делать отступ вверх, получается где-то 1.1170 или 1.1175 для бай стопа. Для селл стопа 1.1149, но так как это уровень поддержки, то отступ вниз, получается где-то 1.1140 например.

Но я бы взял 1.1189 и 1.1122, так как меньше риск. На деле это где-то 1.1195 для бай стопа и 1.1115 для селл стопа.
Потому что 1.1167 уже сейчас до новости может быть пробит.
 
new-rena:

статью не успеть и ничо толком не объяснили.

Сам тогда скажу - если процентная ставка останется на прежнем уровне - тогда предполагаю что надо продавать

--- 

Что на это скажет топик-стартер? 

Я не ТС, но думаю, в таком случае слегка поколбасит и все. Думаю, будет 0.5, без изменений.

У меня тут можно границы торговли руками задавать, поставлю поуже, может, чего и наторгую на пыво )

 
Лучше советником торговать - там все можно списать на его настройки (что настройки не те).
 
Вот статья, про прогноз банков куда цена пойдет пойдет, уже не успею рассказать ...
Trading The FOMC - Views From 15 Major Banks
  • www.efxnews.com
: FOMC To Announce A Dovish Hike; Mkt Short USD Into FOMC Our economists continue to forecast the Fed delivering a 25bp ‘dovish’ hike, cushioning its delivery with reassurances about gradual tightening going forward. However, even a ‘dovish’ hike would show the market that the Fed are willing to tighten even when very little is priced in and...
 
Sergey Golubev:
На реале?
Нет, я тут не советчик ... просто помню один случай на одном стороннем англ форуме, там один кодер помог трейдеру - сделал ему индикатор в ветке (что-то там про уровни, например 0.0034 и потом 0.0024), трейдер торговал этим индикатором (уж как там их с лупой смотрел не понятно), и слил 10 баксов. Так он (трейдер) еще два года после этого постил на многих форумах, что тот плохой программист ему сделал плохой индикатор, и, представляете, он везде писал: "я слил 10 долларов!". Два года писал везде ...

Если на демо, то тут если вверх, то вырисовывается уровень для бай стопа: 1.1167. Но так как если торговать по уровням сопротивления, то надо делать отступ вверх, получается где-то 1.1170 или 1.1175 для бай стопа. Для селл стопа 1.1149, но так как это уровень поддержки, то отступ вниз, получается где-то 1.1140 например.

Но я бы взял 1.1189 и 1.1122, так как меньше риск. На деле это где-то 1.1195 для бай стопа и 1.1115 для селл стопа.
Потому что 1.1167 уже сейчас до новости может быть пробит.

Да, реал центовый. Я сам пишу, так что ругать можно будет только себя. Насчет всей котлеты я пошутил, не мой стиль. Пока вот так границы поставил и чувствительность задрал повыше. Красные линии - диапазон покупок, синие - продаж. Посмотрим..

