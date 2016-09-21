FOMC 21.09.2016 - страница 3

А новости или на M5 таймфрейме торгуют (держат позицию минут пятнадцать с tp 70 или 100 и со sl 70 или 100 пипсов), или еще смотрят по цене закрытия дня (держат позицию до закрытия дня). И там уж где получится, там и закроется ... :)
 

Вот, в прошлый раз это было 27 июля - вот вкладка Календарь в Метатрейдере 5:


2016-07-27 18:00 GMT (или в 21:00 по времени сервера MetaQuotes) | [USD - Federal Funds Rate]

А это как тогда цена тогда двигалась:


 
Andrii Maksymchuk:
скорее всего это показатель исходя из методики автора, принцип определения вероятности, я так понял, основан на методике "от обратного". В классическом варианте трейдеры стараются определить направление движения цены исходя из результатов принятия решений ФРС (или других подобных структур), а в основе методики автора заложен принцип обратный, тоесть вероятность события (в данном случае повышение ставки ФРС) зависит от расположения цен и направлений движения определенных инструментов.
Интересный подход как по мне.

А смысл гадать о направлении? Все равно не угадаете. Обычно на таких новостях, сначала цена метнется в одном направлении, а потом будет ползти день-два-три в другом. Вы же не собираетесь заходить лотом на всю котлету?

А может и вообще ничего не произойти, ожидают же прежние 0.5% 

 
Anton Zverev:

В прошлый раз брал движения в обе стороны всем депозитом.

По объёму было видно, что покупки хорошо резались продажами и наоборот.

 

А откуда объемы? Или это тиковые?
 
И это я просто на графике написал как 39 пипсов. Потому что ведь уровни в тех/фунд анализе, и уровни на открытие бай или селл (в случае с новостями - это отложенные ордера sell stop и buy stop) - это очень часто разные и несовпадающие вещи.

Например, я бы, если торговая прошлую новость, которая была 27 июля (и которая будет у нас сегодня) - я бы не получил 39 пипсов.
Да, я открыл бы селл, но это был бы отложенный sell stop ордер где-то чуть ниже 1.0989 (то есть, на 1.0980 например). Просто если ниже 200 SMA (индикатор Moving Average; method: Simple; period: 200; shift: 0; Apply to: Close) - то это как бы подтверждение на все сигналы на продажу, и был бы селл ... но профит был бы небольшой, или если в конце дня - то лось.


Потому что low дня было где-то на 1.0958. То есть, если бы открылся отложенный селл, поставленный на 1.0980, то я может и смог бы получить свои 20 пипсов на этом спайке, но только активно и быстро двигая стоп-лосс (трейлинг стопом).

А если в конце дня (как многие на западе подсчитывают, например, сайт dailyfx. com), то тут вообще лось, причем стандартный в 70 или 100 четырехзначных пипсов (так как хай дня 1.1064).

 

А так как вы тут написали - это вообще ничего не означает ... ни торговать по этому нельзя, ни тех анализ изучать:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOMC

GS10, 2016.09.21 10:47

Fundamental levels Buy 1.1137-1.1438

Если это сигнал советником, то это лучше в платные сервисы (там можно заработать).

-----------

Помню на одном англ форуме была (и еще есть!) ветка, где юсер постил просто цифры, например:

1.1110
1.0964
1.1228
1.1290

И так тысяч на десять листов. Где-то на 3-х тысячном листе его спросили что это такое, а где-то на пятитысячном листе он ответил, что это уровни для бай и селл ...
:)

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:
А откуда объемы? Или это тиковые?
Тиковые, могу скинуть если нужно. Торгую по ним PVA.
 
Anton Zverev:
Тиковые, могу скинуть если нужно.
Спасибо, тиковые не нужны. Да и роботом их легко достать. Я руками почти не торгую.
 

Еще такая же новость была 15 июня, и тоже не больше 40 пипсов движения цены, правда, тоже в одну сторону.


Правда, buy stop ордер там был бы где-то на 1.1280, и там тоже спайк, то есть цена закрытия дня было 1.1297, а это 17 пипсов если смотреть на графике, или быстро тралить стоп для получения хотя бы нескольких пипсов в прибыли (и еще не факт, что была бы прибыль ... спред  + возможный запред торговли на спайках новостей ...).


 

А вот какая была ситуация 27 апреля (такая же новость, как и сегодня):

И 1.1360 - это хай того дня, то есть это тоже спайк.
А 1.1271 - это low того дня.

То есть тут лось, а если два отложенных ордера в разных направлениях - то два лося :)
И все это независимо от уровней.

