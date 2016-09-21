FOMC 21.09.2016 - страница 7
Это уже МТ4, по пяти парам
Поэтому, я думаю, что он имеет в виду торговлю внутри дня.
Если это М15, то да - пробой на восходящий тренд, но разнонаправленный пробой, то есть это с таким же успехом может быть и селл:
Фундаментальный анализ без технического - просто текст, лучше газеты читать ... (иду спать).
А если на дневном таймфрейме бай, то тут тоже не совсем понятно - из графика видно, что цена отталктвается от 200 SMA вверх, но по открытому дневному бару, и пока все еще находится внутри 100 SMA/200 SMA зоне, а это зона разнонаправленного движения цены. То есть, если цена пробьет уровень 1.1149 вниз по закрытому бару, то будет разворот в область первичного нисходящего тренда на графике цены, а если пробьет уолвень 1.1283 вверх по закрытому бару, то первичный восходящий тренд возобновится.
Все это напоминает прогнозы метеорологов ) Прогнозировать ее можно только где-нибудь в пустыне Гоби, там известно, что в сухой сезон днем будет жара, ночью дубак и вероятность дождя исчезающе мала. Есть статистика по сезонам и на нее можно опираться.
На рынке все слишком непредсказуемо и прогнозировать его движения всерьез нельзя. Даже в долгосрочной перспективе. Кто мог предсказать несколько лет назад падение цен на нефть? Да никто, хотя сейчас задним числом многие умно объясняют причины.
Конечно, это чисто мое мнение.