Это уже МТ4, по пяти парам


А если на дневном таймфрейме бай, то тут тоже не совсем понятно - из графика видно, что цена отталктвается от 200 SMA вверх, но по открытому дневному бару, и пока все еще находится внутри 100 SMA/200 SMA зоне, а это зона разнонаправленного движения цены. То есть, если цена пробьет уровень 1.1149 вниз по закрытому бару, то будет разворот в область первичного нисходящего тренда на графике цены, а если пробьет уолвень 1.1283 вверх по закрытому бару, то первичный восходящий тренд возобновится.



Поэтому, я думаю, что он имеет в виду торговлю внутри дня.
 
Если это имеется в виду H4 таймфрейм, то там цена все еще в области ниже 200 SMA (то есть там на бай еще, извиняюсь, "конь не валялся").

Если это М15, то да - пробой на восходящий тренд, но разнонаправленный пробой, то есть это с таким же успехом может быть и селл:


 
Всё, не убедит топик стартер.
Фундаментальный анализ без технического - просто текст, лучше газеты читать ... (иду спать).
 
Sergey Golubev:
Все это напоминает прогнозы метеорологов ) Прогнозировать ее можно только где-нибудь в пустыне Гоби, там известно, что в сухой сезон днем будет жара, ночью дубак и вероятность дождя исчезающе мала. Есть статистика по сезонам и на нее можно опираться.

На рынке все слишком непредсказуемо и прогнозировать его движения всерьез нельзя. Даже в долгосрочной перспективе. Кто мог предсказать несколько лет назад падение цен на нефть? Да никто, хотя сейчас задним числом многие умно объясняют причины.

Конечно, это чисто мое мнение.

