Стабильные МТС - страница 13

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Oleg Shenker:

Три волоса на голове - это очень мало, а три волоса в супе - это очень много.

Мы говорим о тестировании стратегий. На трехмесячной истории данные не имеют достаточной статистической достоверности, чтобы делать какие-то выводы. К тому же надо смотреть советника на разных типах рынков, а за три месяца не было серьезной смены режимов. 

Если вы видите человека достаточно часто, то не замечаете как он меняется. Если раз в несколько лет, то непременно заметите.

Трейдер регулярно торгующий руками может не замечать изменений рынка - он по ходу пьесы к ним приспосабливатся, плавно меняя свою стратегию и тактику.

Автомат с жесткой структурой, какой бы она не была сложной, может работать только в некотором диапазоне входных параметров и подстраиваться самостоятельно за их пределами - ну никак.

Могу сказать, что методологии нормально работающие в 2008 г, уже 2011-12 не работали или работали плохо. А сделки 11-12 гг сейчас уже не прокатят. И это я говорю о ручной торговле.

А вы хотите автомат с торговой историей неск лет.)) 

[Удален]  

вот посмотрите  пожалуйста ..Это тест с 1999  года моего советника 0,1 лотом .Сделки совпадают с реальными .Это не тестерный грааль .

[Удален]  
Обратите внимание что покупок и продаж практически одинаково и % прибыльных покупок и продаж практически одинаков .Я думаю это говорит о стабильности торговли .
 
Oleg Shenker:

Хорошо, давайте назовем это вкладчик. Тем более, я уже понял, кого вы называете инвестором.

Извините, Алексей. Если вам нечего сказать, просто закройте эту ветку. К сожалению, от вас ничего стоящего я так и не услышал. А вот многие сказали по делу и ушли спокойно заниматься своими делами.

Видимо у вас своих дел просто нет. 

У меня время позднее. А вы, ведать перетрудились, читать мои сообщения. Ну и если уж, так прямо просите, то auf wiedersehen от вас тоже ни одной разумной мысли не вылетело, кроме последней.
 
azfaraon:
Обратите внимание что покупок и продаж практически одинаково и % прибыльных покупок и продаж практически одинаков .Я думаю это говорит о стабильности торговли .
Это говорит о том, что автомат в 50% случаев не может определить движение. Делал я такой на случайных сделках для отладки функционала сопровождения сделки. Так за 3 мес 16%  прибыли накрутил. Это от стоимости сделки. Хотя от него это и не требовалось.)) На тестах, разумеется, и вполне достоверных.
[Удален]  
Yuriy Asaulenko:
Это говорит о том, что автомат в 50% случаев не может определить движение. Делал я такой на случайных сделках для отладки функционала сопровождения сделки. Так за месяц 16% прибыли накрутил. Это от стоимости сделки. Хотя от него это и не требовалось.)) На тестах, разумеется, и вполне достоверных.
Это говорит о  стабильности торговли и нахождения определенной закономерности с 1999 года ..
 
azfaraon:
Это говорит о  стабильности торговли и нахождения определенной закономерности с 1999 года ..
50/50 - сильная закономерность.) Советник работает на своевременном закрытии неудачных сделок и, видимо, сопровождении удачных. И я не скажу, что это неправильно. 
 
Oleg Shenker:
Кому показать, вы лицо покажите для начала.

Вы здесь у половины форума уже стейт какой-то мифический требовали, вот покажите деньги, докажите серьезность ваших намерений.

Пока вы больше на клоуна-разводилу похожи, которому я лицо открывать не намерен. 

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:
50/50 - сильная закономерность.) Советник работает на своевременном закрытии неудачных сделок и, видимо, сопровождении удачных. И я не скажу, что это неправильно. 
Просто нужно понимать я думаю  ,что с большим % прибыльных сделок не будут долго жить .Нет сбалансированности и это говорит о кратковременной заточенности то есть подгонке ..
[Удален]  
azfaraon:
Обратите внимание что покупок и продаж практически одинаково и % прибыльных покупок и продаж практически одинаков .Я думаю это говорит о стабильности торговли .

Похоже наконец-то пошел разговор по делу.

Статистика реально хорошая. Меня смущает только максимальная убыточная сделка в 135, при среднем убытке в 38, а среднем доходе 41. И еще смущает просадка в 37%. Похоже алгоритм не использует стоп-лосс.

Было бы еще очень интересно взглянуть на среднее и максимальное время восстановления после просадки. Ну, грубо говоря, сколько в среднем робот сидел в минусе. Если это несколько месяцев - это супер, если несколько лет - такое продать инвесторам уже практически невозможно.

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