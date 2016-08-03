Стабильные МТС - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Три волоса на голове - это очень мало, а три волоса в супе - это очень много.
Мы говорим о тестировании стратегий. На трехмесячной истории данные не имеют достаточной статистической достоверности, чтобы делать какие-то выводы. К тому же надо смотреть советника на разных типах рынков, а за три месяца не было серьезной смены режимов.
Если вы видите человека достаточно часто, то не замечаете как он меняется. Если раз в несколько лет, то непременно заметите.
Трейдер регулярно торгующий руками может не замечать изменений рынка - он по ходу пьесы к ним приспосабливатся, плавно меняя свою стратегию и тактику.
Автомат с жесткой структурой, какой бы она не была сложной, может работать только в некотором диапазоне входных параметров и подстраиваться самостоятельно за их пределами - ну никак.
Могу сказать, что методологии нормально работающие в 2008 г, уже 2011-12 не работали или работали плохо. А сделки 11-12 гг сейчас уже не прокатят. И это я говорю о ручной торговле.
А вы хотите автомат с торговой историей неск лет.))
вот посмотрите пожалуйста ..Это тест с 1999 года моего советника 0,1 лотом .Сделки совпадают с реальными .Это не тестерный грааль .
Хорошо, давайте назовем это вкладчик. Тем более, я уже понял, кого вы называете инвестором.
Извините, Алексей. Если вам нечего сказать, просто закройте эту ветку. К сожалению, от вас ничего стоящего я так и не услышал. А вот многие сказали по делу и ушли спокойно заниматься своими делами.
Видимо у вас своих дел просто нет.
Обратите внимание что покупок и продаж практически одинаково и % прибыльных покупок и продаж практически одинаков .Я думаю это говорит о стабильности торговли .
Это говорит о том, что автомат в 50% случаев не может определить движение. Делал я такой на случайных сделках для отладки функционала сопровождения сделки. Так за месяц 16% прибыли накрутил. Это от стоимости сделки. Хотя от него это и не требовалось.)) На тестах, разумеется, и вполне достоверных.
Это говорит о стабильности торговли и нахождения определенной закономерности с 1999 года ..
Кому показать, вы лицо покажите для начала.
Вы здесь у половины форума уже стейт какой-то мифический требовали, вот покажите деньги, докажите серьезность ваших намерений.
Пока вы больше на клоуна-разводилу похожи, которому я лицо открывать не намерен.
50/50 - сильная закономерность.) Советник работает на своевременном закрытии неудачных сделок и, видимо, сопровождении удачных. И я не скажу, что это неправильно.
Обратите внимание что покупок и продаж практически одинаково и % прибыльных покупок и продаж практически одинаков .Я думаю это говорит о стабильности торговли .
Похоже наконец-то пошел разговор по делу.
Статистика реально хорошая. Меня смущает только максимальная убыточная сделка в 135, при среднем убытке в 38, а среднем доходе 41. И еще смущает просадка в 37%. Похоже алгоритм не использует стоп-лосс.
Было бы еще очень интересно взглянуть на среднее и максимальное время восстановления после просадки. Ну, грубо говоря, сколько в среднем робот сидел в минусе. Если это несколько месяцев - это супер, если несколько лет - такое продать инвесторам уже практически невозможно.