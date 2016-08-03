Стабильные МТС - страница 17
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С реинвестом или нет ? То есть за 10 лет 100-130% в плюс или реинвест после определенной заработанной суммы ?
Не согласен. Средняя прибыльная сделка не на много превышает среднюю убыточную. То, есть робот берет примерно одинаковое расстояние что в плюс, что в минус. А выигрывает за счет того, что прибыльных сделок больше.
Ну и может быть за счет небольшого перевеса среднего размера прибыльной сделки.
Если мы будем долго подбрасывать монетку, то мы далеко уйдем от точки начала в +, или в -. И, скорее всего, никогда к этой начальной точке не вернемся. Это медицинский математический факт. При этом средняя (и не только средняя)) прибыльная сделка будет, даже не примерно, а просто равна убыточной.
Автомат с такими параметрами можно построить просто подбрасывая монетку лонг-шорт в случайные моменты времени. Уверяю вас, убыточных и прибыльных будет 50/50. И т.к. на рынке мы не обязаны ждать, когда монетка упадет и можем закрыть сделку не дожидаясь этого, то такой автомат будет всегда прибыльным.
ЗЫ Желающие могут попробовать самостоятельно, на кошках разумеется. Несложно. Результат гарантирую. Ставим правильный стоп, тейк не лимитируем.
По умолчанию без. А там, каждый волен решать. По факту, половина не трогает не копейки.
Есть такой результат, качество моделирования соответствует логике советника, решение на открытие и закрытие принимается на первом тике новой свечи. Никакие прогнозирования рынка не используются, так как это по сути невозможно. Работа с математической вероятностью, чтобы около 75% сделок были прибыльными.
Вы сами понимаете что это просто Г...но.уберите наращивание лота хотя бы для начала .
Мало что отличаться будет по эквити. А вы покажите график баланса, а не только таблицу с цифрами.
так сделайте постоянным лотом 0,1
Всё так же решение на открытие и закрытие позиции принимается на первом тике новой свечи. Постоянный лот 0.1
красиво )) а теперь просто сравните .У вас средняя прибыльная в 3 раза хуже средней убыточной ..ФБ маленькое ..