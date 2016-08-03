Стабильные МТС - страница 17

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Vladimir Zubov:
С реинвестом или нет ? То есть за 10 лет 100-130% в плюс или реинвест после определенной заработанной суммы ? 
По умолчанию без. А там, каждый волен решать. По факту, половина не трогает не копейки.
 
Oleg Shenker:

Не согласен. Средняя прибыльная сделка не на много превышает среднюю убыточную. То, есть робот берет примерно одинаковое расстояние что в плюс, что в минус. А выигрывает за счет того, что прибыльных сделок больше.

Ну и может быть за счет небольшого перевеса среднего размера прибыльной сделки.

Если мы будем долго подбрасывать монетку, то мы далеко уйдем от точки начала в +, или в -. И, скорее всего, никогда к этой начальной точке не вернемся. Это медицинский математический факт. При этом средняя (и не только средняя)) прибыльная сделка будет, даже не примерно, а просто равна убыточной.

Автомат с такими параметрами можно построить просто подбрасывая монетку лонг-шорт в случайные моменты времени. Уверяю вас, убыточных и прибыльных будет 50/50. И т.к. на рынке мы не обязаны ждать, когда монетка упадет и можем закрыть сделку не дожидаясь этого, то такой автомат будет всегда прибыльным. 

ЗЫ Желающие могут попробовать самостоятельно, на кошках разумеется. Несложно. Результат гарантирую. Ставим правильный стоп, тейк не лимитируем. 

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Oleg Shenker:
По умолчанию без. А там, каждый волен решать. По факту, половина не трогает не копейки.

Есть такой результат, качество моделирования соответствует логике советника, решение на открытие и закрытие принимается на первом тике новой свечи. Никакие прогнозирования рынка не используются, так как это по сути невозможно. Работа с математической вероятностью, чтобы около 75% сделок были прибыльными.

 

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Вы сами понимаете что это просто Г...но.уберите наращивание лота хотя бы для начала .
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azfaraon:
Вы сами понимаете что это просто Г...но.уберите наращивание лота хотя бы для начала .

Мало что отличаться будет по эквити. А вы покажите график баланса, а не только таблицу с цифрами.

 

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так сделайте постоянным лотом 0,1
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azfaraon:
так сделайте постоянным лотом 0,1
Данная стратегия это не позволяет, сейчас пороюсь в закромах и найду другую сову.
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Всё так же решение на открытие и закрытие позиции принимается на первом тике новой свечи. Постоянный лот 0.1

 

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красиво )) а теперь просто сравните .У вас средняя прибыльная в 3 раза хуже средней убыточной ..ФБ маленькое ..и протестите с 1999 года  постоянным лотом на 1000 долларов ..
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azfaraon:
красиво )) а теперь просто сравните .У вас средняя прибыльная в 3 раза хуже средней убыточной ..ФБ маленькое ..
Ну я же не говорил что грааль под кроватью лежит)
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