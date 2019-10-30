MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 55

Renat Fatkhullin:
К сожалению, у меня нет времени на это. Очень занят на порядки более сложными темами. В форуме отвечаю на краткие вопросы.

Поищите задачи сами, пожалуйста.
Хорошо, постараемся представить реально "геморойные" задачи разных типов и сложности, подведем итоги после по сведению всех результатов в одну итоговую оценку, это и покажет универсальность алгоритмов - способность эффективно решать разнотипные задачи с разными уровнями сложности. 
 
Renat Fatkhullin:
Режим мат расчетов в тестере предназначен для распараллеливания вычислений на множестве ядер, ферме или клауде.
ГА-алгоритм у Вас не параллельный, а последовательный. Как и в других мат пакетах. Поэтому смысл ГА на облаке сводится только к тому, чтобы ускорить выполнение каждой одиночной итерации. Но скорость всего облака в ГА режиме будет сверху ограничена скоростью самого медленного агента в Облаке. Ну алгоритм ГА такой у всех, а не только у Вас. Там без предыдущих итераций никуда нельзя. Все последовательно и параллелится минимально.
 
fxsaber:
Я тоже соглашусь, что если ресурсы простаивают из-за слабого звена, то такой алгоритм нельзя назвать эффективным.

Вот если брать аналогию с ГА в живой природе, то там ведь нет такого.  Особи не рождаются все одновременно, и не умирают все одновременно.  Они существуют параллельно и независимо.  Просто в какие-то моменты происходят случайные скрещивания, в какие-то моменты - случайные умирания, и т.д.  Почему бы не реализовать эту идею, которая явно эффективней.

 
fxsaber:
Смысл облака - в ускорении за счет выполнения множества задач за один проход, это распараллеливание на уровне популяции, то есть вся популяция загоняется в облако и каждая особь выполняется отдельно на своём агенте.

Последовательность только в генерации популяций. За раз в облако передается что то около 256 особей. Тут есть некоторые моменты, которые невозможно победить, уменьшать размер популяции нецелесообразно, так как снизится производительность и сравняется выйгрыш с посравнению с облачным орехедом. Поэтому действительно, облако использовать целесообразно только при достаточно долгом выполнении одиночного теста. Но практика показывает, что использование облака слишком накладна и по деньгам и по скорости выполнения.

Практика показывает, что гораздо эффективнее делать чаще генетические операции, чем увеличивать во столько же раз популяцию. То есть выгоднее популяцию в 10 особей провести через 25 эпох, чем за одну эпоху провести 250 особей. Но уменьшение популяции приведет к снижению эффективности облака на "лёгких" задачах, а сложные выполнять сейчас слишком дорого. Таким образом, штатный алгоритм в связке с организацией облачных вычислений увяз таким образом в погоне за абсолютной универсальностью.

 
Alexey Navoykov:

Я тоже соглашусь, что если ресурсы простаивают из-за слабого звена, то такой алгоритм нельзя назвать эффективным.

Тем самым вы увеличите объем просчетов, но безрезультатно. Бесцельно по сути, так как вы не дождались скрещенного поколения, а выстрелили в молоко.

Можно конечно предиктивно на неполном результате текущей считаемой популяции делать попытки смешения, но там промахов будет запросто близко к 100%. В общем, увеличение объема вычисления налицо, а ускорения - нет.


Мы предпринимаем ряд защитных мер в клауде и для генетических задач выбираем особо мощных и быстрых агентов, чтобы решить проблему ожидания самого медленного агента. У кого реально в клауде были серьезные проблемы с ожиданием медленных агентов при ГА?

 
Alexey Navoykov:

Я тоже соглашусь, что если ресурсы простаивают из-за слабого звена, то такой алгоритм нельзя назвать эффективным.

Попробуйте, реализуйте.

Парадокс заключается в том, что механизмы природы не всегда являются самыми эффективными из возможных, они лишь такие, какие могут быть "реализованы" в живой природе. Естественный ГА в живой природе не самое лучшее и универсальное решение из возможных. 

 
Andrey Dik:

Практика показывает, что гораздо эффективнее делать чаще генетические операции, чем увеличивать во столько же раз популяцию. То есть выгоднее популяцию в 10 особей провести через 25 эпох, чем за одну эпоху провести 250 особей. Но уменьшение популяции приведет к снижению эффективности облака на "лёгких" задачах, а сложные выполнять сейчас слишком дорого. Таким образом, штатный алгоритм в связке с организацией облачных вычислений увяз таким образом в погоне за абсолютной универсальностью.

В утверждении ошибка в категорически заниженном количестве особей.

Если делать популяции в 10 (да и вообще меньше 128) особей, то это будет полная профанация и дикий дребезг генов/параметров. В наших условиях надо работать с 256 особями в популяции как минимум.


Наш ГА ни в чем не увяз и работает эффективно. Ни один человек не смог публично опровергнуть это за последние 10 лет, что мы развиваем свой ГА.

И претензий к нашему генетическому алгоритму так и не было.
 
Andrey Dik:

Таким образом, задача состоит из 705 символов, каждый из символов может иметь 60 вариантов (строка 705 символов, ключ 60 символов). 

Соответственно максимально возможное число ФФ может выдать: 705, что означает 100% совпадение.

Прошу учесть, что это только мы знаем, какое максимальное число может выдать ФФ, поэтому ориентирование на число 705 в алгоритме недопустимо. Алгоритм должен считать, что максимальное число в ФФ ничем не ограничено и может быть любым. 

ps. шибко сомневаюсь, что какой бы то ни было алгоритм сможет набрать больше 200 совпадений, это унриал... тем более будет интересно. 

Ок.

За 20000 обращений имитация отжига точно не сойдется при дефолтных настройках. Просто сравнить с генетикой для интереса...
 
Renat Fatkhullin:

В утверждении ошибка в категорически заниженном количестве особей.

Если делать популяции в 10 (да и вообще меньше 128) особей, то это будет полная профанация и дикий дребезг генов/параметров. В наших условиях надо работать с 256 особями в популяции как минимум.

Наш ГА ни в чем не увяз и работает эффективно. Ни один человек не смог публично опровергнуть это за последние 10 лет, что мы развиваем свой ГА.

Я об этом и написал - в условиях облака 256 особей это минимум, который позволяет покрывать оверхед, поэтому так и сделано. Но реально необходимое количество особей в популяции действительно намного меньше. Есть порог, при котором снижается эффективность, конечно, и этот порог зависит от многих факторов, в том числе и из за облака, для штатного порог это 256 особей. Красивое число, кстати, здесь тоже не случайно, не 200, не 300, а 256.

За 10 лет никто, да, потому что штатный алгоритм действительно хорош и потому что не проводились полномасштабные сравнительные тесты. 

Тесты проведем. Докажем или опровергнем первенство штатного алгоритма, это же только на пользу пойдет всем.

Никто не обсуждает сейчас собственно сам тестер и облако - они безусловно вне конкуренции, но оптимизатору, полагаю, есть куда ещё стремится. 

 

Вот простой тест с генетическим алгоритмом по максимуму баланса на Moving Averages: EURUSD H1, 2016.01.01-2016.11.21, все тики, MetaQuotes-Demo

На локальном компе с 24 ядрами показал оценочное время расчета около 32 минут (тест до конца не довел, время бы меньше получилось, так как часть расчетов пропустилась бы как дубли). В клауде показал точно 3 минуты (тест прошел до конца).

Причем важно, что при работе в клауде не было никаких тормозов и все результаты возвращались быстро. Это доказывает, что стратегия выбора быстрых агентов у нас работает хорошо и проблемы ожидания самого медленного агента практически нет.

