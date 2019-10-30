MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 22

Rosh:

"Бомба у всех своя

Это сказал фараон..."

:) Вопрос в том у кого она ядренее...
 
Renat:

Визуализация тестирования в процессе разработки. Скоро будет доступна бета-версия.

Как закончим - это будет бомба в понимании процессов тестирования торговых стратегий широкими массами трейдеров.

Понятно а сейчас можно ли отслеживать что в тестере происходит с ордерами, где открылся где закрылся где модифицирован - как в МТ4
T-G:
После одиночного тестирования должен открыться отдельный график, на который автоматом выносятся все сделки и индикаторы...
 
Interesting:
открывается видны только стрелочки где ордера, но все равно не видно что происходило с ордером по аналогии с рисунком выше.
 
T-G:
В визуализаторе будет специальная вкладка со всеми операциями, как это было в четвёрке
 
stringo:

Может ещё добавите язык сценариев для тестера, просьбы такие уже были в разных темах, так сказать пока занимаетесь тестером.

Так чтоб написал сценарий, запустил и пошёл домой, пришёл утром на работу и всё готово.

По ночам и инет посвободней и вычислительные мощности простаивают.

А то ведь действительно придётся писать приблуды для нажатия кнопок тестера (как то это не эстетично :о)

 
Urain:

Я не совсем понимаю, что Вы точно имеете в виду.

Расскажите подробности. Как Вы это себе представляете. Возможно, всё решается текущим функционалом

 
stringo:

Например: есть советник у которого довольно много настроек, хозяин зная какая настройка за что отвечает может сделать предварительную грубую оптимизации а потом урезав диапазоны на более локальные, сделать точную оптимизацию.

Но такая операция потребует сиднем сидеть возле компа в ожидании завершения первого этапа чтоб потом изменить настройки запуска и повторно стартануть оптимизацию.

если бы можно было сделать сценарий нескольких запусков с учётом полученной информации предыдущего запуска, то эту рутину можно было бы переложить на плечи машин.

Может не самый лучший пример, но на вскидку должно быть понятно о чём я, под языком сценариев я подразумеваю описание как делать несколько стартов тестера автоматически.

Вообще то когда была введена функция OnTester() я по началу так и подумал, что это функция управляющая запусками оптимизации. Оказалось нет.

 

Есть возможность запуска тестирования и оптимизации через конфигурационный файл:

Справка по MetaTrader 5Начало работыЗапуск терминалаДополнительные параметры


[Tester]

Настройки тестирования, запускаемого при включении терминала:

  • Expert — имя файла эксперта, который должен быть запущен на тестирование (оптимизацию). Если этот параметр отсутствует, тестирование не будет запущено.
  • ExpertParameters — имя файла с параметрами советника. Данный файл должен лежать в папке \tester в каталоге установки терминала.
  • Symbol — название инструмента, который будет использоваться в качестве основного символа тестирования. В случае отсутствия данного параметра будет использован последний выбранный символ в тестере.
  • Period — период графика тестирования (любой период из 21 доступного в терминале). Если данный параметр отсутствует, используется период H1.
  • Login — с помощью данного параметра советнику можно передать значение счета, на котором якобы происходит его тестирование. Необходимость данного параметра закладывается в исходном MQL5-коде советника (при помощи функции AccountInfoInteger).
  • Modelрежим генерации тиков (0 — "Все тики", 1 — "OHLC на M1", 2 — "Только цены открытия", 3 — "Математические вычисления"). Если данный параметр не указан, будет использован режим генерации всех тиков.
  • Optimization — включение/отключение оптимизации и указание ее вида (0 — оптимизация отключена, 1 — "Медленная (Полный перебор параметров)", 2 — "Быстрая (Генетический алгоритм)", 3 — "Все символы, выбранные в окне 'Обзор рынка'").
  • FromDate — дата начала диапазона тестирования в формате ГГГГ.ММ.ДД. Если этот параметр не указан, будет использована дата, указанная в соответствующем поле тестера стратегий.
  • ToDate — дата конца диапазона тестирования в формате ГГГГ.ММ.ДД. Если этот параметр не указан, будет использована дата, указанная в соответствующем поле тестера стратегий.
  • ForwardMode — режим форвард-тестирования (0 — отключено, 1 — 1/2 от периода тестирования, 2 — 1/3 от периода, 3 — 1/4 периода тестирования, 4 — пользовательский период, указанный при помощи параметра ForwardDate).
  • ForwardDate — начальная дата форвард-тестирования в формате ГГГГ.ММ.ДД. Параметр действует, только если ForwardMode=4.
  • Report — имя файла, в который будет сохранен отчет о результатах тестирования или оптимизации. Файл будет создан в директории клиентского терминала. Относительно данной директории может быть указан путь сохранения файла, например \reports\tester.htm. Если в имени файла не указано его расширение, автоматически будет использовано расширение ".htm". В случае отсутствия данного параметра отчет тестирования не будет сохранен в виде файла. При включении форвард-тестирования его результаты будут сохранены отдельным файлом с суффиксом ".forward". Например, tester.forward.htm.
  • ReplaceReport — разрешить/запретить перезапись файла отчета (0 — запретить, 1 — разрешить). Если перезапись запрещена и файл отчета с таким же именем уже существует, то к имени файла будет добавлен порядковый номер в квадратных скобках. Например, tester[1].htm. Если данный параметр отсутствует, используется значение "0" (перезапись запрещена).
  • ShutdownTerminal — разрешить/запретить выключение клиентского терминала по завершении тестирования (0 — запретить, 1 — разрешить). Если данный параметр отсутствует, используется значение "0" (выключение запрещено). Если процесс тестирования/оптимизации прерывается пользователем вручную, значение данного параметра автоматически сбрасывается на "0".
  • Deposit — сумма начального депозита для тестирования/оптимизации. Сумма указывается в валюте депозита счета. При отсутствии данного параметра используется сумма, указанная в соответствующем поле тестера стратегий.
  • Leverage — кредитное плечо, которое будет использовано при тестировании/оптимизации. Например, 1:100. При отсутствии данного параметра используется плечо, указанное в соответствующем поле тестера стратегий.
  • Для тестирования/оптимизации эксперта используются входные параметры из файла, указанного в ExeprtParameters.
  • Если настройка ExeprtParameters отсутствует, используются параметры, указанные в файле имя_эксперта.set, расположенном в каталоге папка_терминала/tester/. В таком файле автоматически сохраняется последний указанный набор входных параметров для эксперта.
  • Если такой файл отсутствует, то для тестирования будут использованы параметры по умолчанию, указанные в коде эксперта. Оптимизация же будет невозможна.
  • Чтобы создать или изменить набор параметров, следует выбрать эксперт на вкладке "Настройки" тестера стратегий, а затем указать необходимые входные параметры и диапазон их изменения на соответствующей вкладке.

 


 
Rosh:

Есть возможность запуска тестирования и оптимизации через конфигурационный файл:

...

Если это ответ мне, то поясните где что нужно прописать, чтоб машина по окончании первого этапа оптимизации, переписала бы нужные настройки конфигурации и нажала бы кнопочку [старт] для второго этапа оптимизации?

Например:

первый этап оптимизации SL 10 10 200 --> [старт] --> лучший результат  SL=140

второй этап оптимизации SL 120 1 160 --> [старт] --> лучший результат  SL=146

Примерный сценарий

 

Настройки: SL 10 10 200,        res=старт();
Настройки: SL res-20 1 res+20,  res=старт();
return(res) ;  

          

