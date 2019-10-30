MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 22
"Бомба у всех своя
Это сказал фараон..."
Визуализация тестирования в процессе разработки. Скоро будет доступна бета-версия.
Как закончим - это будет бомба в понимании процессов тестирования торговых стратегий широкими массами трейдеров.
Понятно а сейчас можно ли отслеживать что в тестере происходит с ордерами, где открылся где закрылся где модифицирован - как в МТ4
После одиночного тестирования должен открыться отдельный график, на который автоматом выносятся все сделки и индикаторы...
открывается видны только стрелочки где ордера, но все равно не видно что происходило с ордером по аналогии с рисунком выше.
Может ещё добавите язык сценариев для тестера, просьбы такие уже были в разных темах, так сказать пока занимаетесь тестером.
Так чтоб написал сценарий, запустил и пошёл домой, пришёл утром на работу и всё готово.
По ночам и инет посвободней и вычислительные мощности простаивают.
А то ведь действительно придётся писать приблуды для нажатия кнопок тестера (как то это не эстетично :о)
Я не совсем понимаю, что Вы точно имеете в виду.
Расскажите подробности. Как Вы это себе представляете. Возможно, всё решается текущим функционалом
Например: есть советник у которого довольно много настроек, хозяин зная какая настройка за что отвечает может сделать предварительную грубую оптимизации а потом урезав диапазоны на более локальные, сделать точную оптимизацию.
Но такая операция потребует сиднем сидеть возле компа в ожидании завершения первого этапа чтоб потом изменить настройки запуска и повторно стартануть оптимизацию.
если бы можно было сделать сценарий нескольких запусков с учётом полученной информации предыдущего запуска, то эту рутину можно было бы переложить на плечи машин.
Может не самый лучший пример, но на вскидку должно быть понятно о чём я, под языком сценариев я подразумеваю описание как делать несколько стартов тестера автоматически.
Вообще то когда была введена функция OnTester() я по началу так и подумал, что это функция управляющая запусками оптимизации. Оказалось нет.
Есть возможность запуска тестирования и оптимизации через конфигурационный файл:
Справка по MetaTrader 5 → Начало работы → Запуск терминала → Дополнительные параметры
[Tester]
Настройки тестирования, запускаемого при включении терминала:
Если это ответ мне, то поясните где что нужно прописать, чтоб машина по окончании первого этапа оптимизации, переписала бы нужные настройки конфигурации и нажала бы кнопочку [старт] для второго этапа оптимизации?
Например:
первый этап оптимизации SL 10 10 200 --> [старт] --> лучший результат SL=140
второй этап оптимизации SL 120 1 160 --> [старт] --> лучший результат SL=146
Примерный сценарий