MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 21
В продолжение темы "Что означает...?" https://www.mql5.com/ru/forum/852/page18/#comment_29467
Одиночное тестирование на М1
Всем привет!
Иногда простейшие вопросы ставят в полный ступор.
Коротко. На домашнем ПК был установлен MetaTrader 5. Тестер работал нормально, но - лишь до некоторых пор, после чего ни с того ни с сего график с визуализацией сделок, а также график Equity открываться перестали.
Подумал, что дело в советнике. Заменил простейшим Examples\Moving Average\Moving Average.ex5, но результат остался прежним - обработка, "свисток" и... ноль реакции.
Попробовал разные периоды - тоже самое.
Может быть что-то сбилось в настройке? Или из-за недавно поселившегося на компе вируса?
Отформатировал диск (!), переустановил операционку (!) и был уверен в том, что все наладится, но... чудеса продолжаются.
Последней гипотезой стало предположение о том, что что-то не в порядке с MT5, но версия на рабочем, офисном ПК тестирует нормально.
У кого какие мысли?
Стандартная установка.., стандартный тестер.., стандартный пример советника.., стандартная обработка, но результат почему-то отсутствует.
Ниже выкладываю "объяснение" Журнала:
2010.11.04 18:42:04 Core 1 disconnected
2010.11.04 18:42:04 Core 1 EURUSD: load 36 bytes of history data to synchronize
2010.11.04 18:42:02 Core 1 EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
2010.11.04 18:42:02 Core 1 performance: 57
2010.11.04 18:42:02 Core 1 38 Kb of total initialization data received
2010.11.04 18:42:02 Core 1 successfully initialized
2010.11.04 18:42:02 Core 1 initial deposit 5000.00 USD, leverage 1:100
2010.11.04 18:42:02 Core 1 expert file added: Experts\Examples\Moving Average\Moving Average.ex5. 20636 bytes loaded
2010.11.04 18:42:02 Core 1 275 bytes of selected symbols loaded
2010.11.04 18:42:02 Core 1 7170 bytes of tester parameters loaded
2010.11.04 18:42:02 Core 1 3768 bytes of group info loaded
2010.11.04 18:42:02 Core 1 3124 bytes of account info loaded
2010.11.04 18:42:02 Core 1 common synchronization completed
2010.11.04 18:42:01 Tester EURUSD,H1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Examples\Moving Average\Moving Average.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2010.11.03 00:00 to be started
2010.11.04 18:42:01 Core 1 authorized (agent build 350)
2010.11.04 18:42:01 Core 1 connected
2010.11.04 18:42:01 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000
2010.11.04 18:42:00 Core 1 agent process started
Примечания:
1. История по указанной паре за указанный промежуток времени - в наличии.
2. Советник - стандартный, made by MetaQuotes, без редакций, доработок и исправлений.
Это "побочный эффект" обновления на build 350. В теме Ошибки, баги, вопросы есть сообщения об аналогичной ситуации ещё от нескольких "счастливчиков". Вроде, разработчики уже выявили причину, ждём следующего билда...Ю
Большое спасибо! Только теперь понял, что от меня лично в данном случае почти ничего не зависит.
Попробовал, правда, найти дистрибутив предыдущей, работающей версии, но оказалось, что инсталляция пятой версии полностью интернетолизирована и при наличии таких ошибок единственный выход - действительно, ждать следующего билда...
...Кстати, 353-я подверсия вышла, и проблема, как я успел убедиться на примере стандартного советника, вроде бы решена (!) :)
Уважаемые разработчки подскажите.
У меня билд 441. Когда будет функция как в МТ4 визуализация? А то очень тяжело отлаживать советников в слепую.
И еще вопрос, как сделать так что бы видно было в тестере события по ордеру типа "close" и "modify" ?
Ответь пожалуйста
Визуализация тестирования в процессе разработки. Скоро будет доступна бета-версия.
Как закончим - это будет бомба в понимании процессов тестирования торговых стратегий широкими массами трейдеров.
Ждем'с. А следом ждем историю по экономическому календарю + новую фичу - ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ С ИСТОРИЕЙ и доступом из MQL.
Вот тоды это действительно будет БОМБА. :)
Вот тоды это действительно будет БОМБА. :)
"Бомба у всех своя
Это сказал фараон..."