MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 21

Новый комментарий
 

В продолжение темы "Что означает...?" https://www.mql5.com/ru/forum/852/page18/#comment_29467

Разрыв

Вертикальная линия 

Одиночное тестирование на М1

MetaTrader 5 Strategy Tester!
MetaTrader 5 Strategy Tester!
  • www.mql5.com
Эта программа входит в состав клиентского терминала MetaTrader 5 и предназначена для тестирования и оптимизации советников (MQL5 Expert Advisors).
 

Всем привет!
Иногда простейшие вопросы ставят в полный ступор.
Коротко. На домашнем ПК был установлен MetaTrader 5. Тестер работал нормально, но - лишь до некоторых пор, после чего ни с того ни с сего график с визуализацией сделок, а также график Equity открываться перестали.
Подумал, что дело в советнике. Заменил простейшим Examples\Moving Average\Moving Average.ex5, но результат остался прежним - обработка, "свисток" и... ноль реакции.
Попробовал разные периоды - тоже самое.
Может быть что-то сбилось в настройке? Или из-за недавно поселившегося на компе вируса?
Отформатировал диск (!), переустановил операционку (!) и был уверен в том, что все наладится, но... чудеса продолжаются.
Последней гипотезой стало предположение о том, что что-то не в порядке с MT5, но версия на рабочем, офисном ПК тестирует нормально.
У кого какие мысли?
Стандартная установка.., стандартный тестер.., стандартный пример советника.., стандартная обработка, но результат почему-то отсутствует.

 

Ниже выкладываю "объяснение" Журнала:

2010.11.04 18:42:04              Core 1     disconnected

2010.11.04 18:42:04              Core 1     EURUSD: load 36 bytes of history data to synchronize

2010.11.04 18:42:02              Core 1     EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received

2010.11.04 18:42:02              Core 1     performance: 57

2010.11.04 18:42:02              Core 1     38 Kb of total initialization data received

2010.11.04 18:42:02              Core 1     successfully initialized

2010.11.04 18:42:02              Core 1     initial deposit 5000.00 USD, leverage 1:100

2010.11.04 18:42:02              Core 1     expert file added: Experts\Examples\Moving Average\Moving Average.ex5. 20636 bytes loaded

2010.11.04 18:42:02              Core 1     275 bytes of selected symbols loaded

2010.11.04 18:42:02              Core 1     7170 bytes of tester parameters loaded

2010.11.04 18:42:02              Core 1     3768 bytes of group info loaded

2010.11.04 18:42:02              Core 1     3124 bytes of account info loaded

2010.11.04 18:42:02              Core 1     common synchronization completed

2010.11.04 18:42:01              Tester     EURUSD,H1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Examples\Moving Average\Moving Average.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2010.11.03 00:00 to be started

2010.11.04 18:42:01              Core 1     authorized (agent build 350)

2010.11.04 18:42:01              Core 1     connected

2010.11.04 18:42:01              Core 1     connecting to 127.0.0.1:3000

2010.11.04 18:42:00              Core 1     agent process started

Примечания:
1. История по указанной паре за указанный промежуток времени - в наличии.
2. Советник - стандартный, made by MetaQuotes, без редакций, доработок и исправлений.

 

 

 
DV2010:

Всем привет!
Иногда простейшие вопросы ставят в полный ступор.
Коротко. На домашнем ПК был установлен MetaTrader 5. Тестер работал нормально, но - лишь до некоторых пор, после чего ни с того ни с сего график с визуализацией сделок, а также график Equity открываться перестали.
Подумал, что дело в советнике. Заменил простейшим Examples\Moving Average\Moving Average.ex5, но результат остался прежним - обработка, "свисток" и... ноль реакции.
Попробовал разные периоды - тоже самое.
Может быть что-то сбилось в настройке? Или из-за недавно поселившегося на компе вируса?
Отформатировал диск (!), переустановил операционку (!) и был уверен в том, что все наладится, но... чудеса продолжаются.
Последней гипотезой стало предположение о том, что что-то не в порядке с MT5, но версия на рабочем, офисном ПК тестирует нормально.
У кого какие мысли?
Стандартная установка.., стандартный тестер.., стандартный пример советника.., стандартная обработка, но результат почему-то отсутствует.

Это "побочный эффект" обновления на build 350. В теме Ошибки, баги, вопросы есть сообщения об аналогичной ситуации ещё от нескольких "счастливчиков". Вроде, разработчики уже выявили причину, ждём следующего билда...
 
Ashes:
Это "побочный эффект" обновления на build 350. В теме Ошибки, баги, вопросы есть сообщения об аналогичной ситуации ещё от нескольких "счастливчиков". Вроде, разработчики уже выявили причину, ждём следующего билда...Ю

Большое спасибо! Только теперь понял, что от меня лично в данном случае почти ничего не зависит.

Попробовал, правда, найти дистрибутив предыдущей, работающей версии, но оказалось, что инсталляция пятой версии полностью интернетолизирована и при наличии таких ошибок единственный выход - действительно, ждать следующего билда...  

...Кстати, 353-я подверсия вышла, и проблема, как я успел убедиться на примере стандартного советника, вроде бы решена (!) :) 

 

Уважаемые разработчки подскажите.

У меня билд 441. Когда будет функция как в МТ4 визуализация? А то очень тяжело отлаживать советников в слепую.

И еще вопрос, как сделать так что бы видно было в тестере события по ордеру типа "close" и "modify" ?

 
Ответь пожалуйста
 
T-G:
Ответь пожалуйста

Визуализация тестирования в процессе разработки. Скоро будет доступна бета-версия.

Как закончим - это будет бомба в понимании процессов тестирования торговых стратегий широкими массами трейдеров.

[Удален]  
Renat:

Визуализация тестирования в процессе разработки. Скоро будет доступна бета-версия.

Как закончим - это будет бомба в понимании процессов тестирования торговых стратегий широкими массами трейдеров.

Ждем'с. А следом ждем историю по экономическому календарю + новую фичу - ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ С ИСТОРИЕЙ и доступом из MQL.

Вот тоды это действительно будет БОМБА. :)

 
Interesting:

Ждем'с. А следом ждем историю по экономическому календарю + новую фичу - ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ С ИСТОРИЕЙ и доступом из MQL.

Вот тоды это действительно будет БОМБА. :)

Да, уш.
 
Interesting:

Вот тоды это действительно будет БОМБА. :)

"Бомба у всех своя

Это сказал фараон..."

1...141516171819202122232425262728...99
Новый комментарий