Nikolai Semko:

Ну да. Странное вообще-то поведение штатной функции. Ведь мы здесь занимаемся именно подгонкой значений под ее "эталонность".

Штатная функция iBarShift из MQL4 при попадании запрашиваемого времени в дырку возвращает номер левого бара (т.е. субботний в данном случае), а iBarShift3 возвращает номер правого от дырки бара(т.е.  понедельник), что логичнее.

Если находимся в дырке, то логично вернуть левый бар, последнее известное значение, но никак не будущее.

 
Vitaly Muzichenko:

Если находимся в дырке, то логично вернуть левый бар, последнее известное значение, но никак не будущее.

Ну да. Что то я туплю. Прошлое с будущим перепутал )). Наверное потому что 1(прошлое) > 0(будущее). Запрограммировался.
 
Alain Verleyen:


В большинстве случаев функция возвращает неправильный результат

Yes, the translation is correct.

Run this script and you will see that the functions produce exactly the same result.

Can you give an example of a timeframe and the time at which the values of these functions are different?

By the way, your function is often mistaken. Returns the value -1

2018.04.04 22:51:05.666 TestBarShift2 AUDUSD,M5: BarShiftX  PERIOD_M1   0   -1    2018.04.05 05:45:00
2018.04.04 22:50:46.867 TestBarShift2 AUDUSD,M5: BarShiftX  PERIOD_M1   0   -1    2018.04.05 05:46:00
2018.04.04 22:50:41.255 TestBarShift2 AUDUSD,M5: BarShiftX  PERIOD_M1   0   -1    2018.04.05 05:47:00
2018.04.04 22:50:23.496 TestBarShift2 AUDUSD,M5: BarShiftX  PERIOD_M1   0   -1    2018.04.05 05:45:00
2018.04.04 22:50:05.596 TestBarShift2 AUDUSD,M5: BarShiftX  PERIOD_M1   0   -1    2018.04.05 05:47:00
2018.04.04 22:48:38.638 TestBarShift2 AUDUSD,M5: BarShiftX  PERIOD_M1   0   -1    2018.04.05 05:47:00
Alain Verleyen:

Требование состоит в том, чтобы иметь ТОЛЬКО как версию mql4


У Вас функция не правильно работает с параметром exact=true.

Это видно из этого скрипта.

И вот полный рабочий аналог функции iBarShift с параметром exact:

int iBarShift1(const string Symb,const ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame,datetime time,bool exact=false)
  {
   int Res=Bars(Symb,TimeFrame,time+1,UINT_MAX);
   if(exact) if((TimeFrame!=PERIOD_MN1 || time>TimeCurrent()) && Res==Bars(Symb,TimeFrame,time-PeriodSeconds(TimeFrame)+1,UINT_MAX)) return(-1);
   return(Res);
  }

Без этого параметра ее можно упростить до такого вида:

Bars(Symb,TimeFrame,time+1,UINT_MAX);
Nikolai Semko:

Yes, the translation is correct.

Run this script and you will see that the functions produce exactly the same result.

Can you give an example of a timeframe and the time at which the values of these functions are different?

By the way, your function is often mistaken. Returns the value -1

Please be serious. My code is for mql5.

It returns -1 because Bars() function is unreliable under MT4.

...   
   int shift=Bars(symbol,timeframe,time,LastBAR);

   datetime checkcandle[1];

   if(CopyTime(symbol,timeframe,time,1,checkcandle)==1)
     {
      if(checkcandle[0]==time)
         return(shift-1);
      else if(exact && time>checkcandle[0]+PeriodSeconds(timeframe))
         return(-1);
      else
         return(shift);
     }
...

Script running on AUDUSD, M5 chart.

This is not happening with MT5.

 
Alain Verleyen:

Please be serious. My code is for mql5.

It returns -1 because Bars() function is unreliable under MT4.

Script running on AUDUSD, M5 chart.

This is not happening with MT5.

Вы же говорили что все должно работать как в MQL4.

Но этот скрипт можно запустить на MQL5 тоже

2018.04.05 09:52:40.760 TestBarShift2 (EURUSD,M12)      PERIOD_M3  BarShift1 = -1  BarShift2 = 0    2018.08.10 18:39:49   exact = true
2018.04.05 09:52:40.760 TestBarShift2 (EURUSD,M12)      PERIOD_M10  BarShift1 = -1  BarShift2 = 0    2018.04.15 00:25:08   exact = true
2018.04.05 09:52:40.761 TestBarShift2 (EURUSD,M12)      PERIOD_M6  BarShift1 = -1  BarShift2 = 0    2018.04.21 04:26:03   exact = true
2018.04.05 09:52:40.761 TestBarShift2 (EURUSD,M12)      PERIOD_M15  BarShift1 = -1  BarShift2 = 0    2018.05.29 17:10:52   exact = true
2018.04.05 09:52:40.761 TestBarShift2 (EURUSD,M12)      PERIOD_M12  BarShift1 = -1  BarShift2 = 0    2018.09.16 13:10:33   exact = true
2018.04.05 09:52:40.762 TestBarShift2 (EURUSD,M12)      PERIOD_M10  BarShift1 = -1  BarShift2 = 0    2018.09.25 21:24:50   exact = true
2018.04.05 09:52:40.762 TestBarShift2 (EURUSD,M12)      PERIOD_M10  BarShift1 = -1  BarShift2 = 0    2018.05.30 20:04:10   exact = true
2018.04.05 09:52:40.762 TestBarShift2 (EURUSD,M12)      PERIOD_M5  BarShift1 = -1  BarShift2 = 0    2018.04.29 16:12:16   exact = true

При exact=True  и будущем времени возвращать нужно -1

И еще мой скрипт нашел у вас странную ошибку:

Эта ошибка подтверждается этой проверкой:

Print (iBarShift2(_Symbol,PERIOD_MN1,D'2015.12.31 21:03:54',true)); // -1
Print (iBarShift1(_Symbol,PERIOD_MN1,D'2015.12.31 21:03:54',true)); // 28
Значит я все же был прав про существование нештатных ситуаций в вашем алгоритме.
Из всего анализа, который я сделал, напрашивается вывод, что вот этот полный аналог функции iBarShift:

int iBarShift(const string Symb,const ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame,datetime time,bool exact=false)
  {
   int Res=Bars(Symb,TimeFrame,time+1,UINT_MAX);
   if(exact) if((TimeFrame!=PERIOD_MN1 || time>TimeCurrent()) && Res==Bars(Symb,TimeFrame,time-PeriodSeconds(TimeFrame)+1,UINT_MAX)) return(-1);
   return(Res);
  }

на сегодняшний день является самым корректным, и при этом самый быстрым и с самым простым и коротким алгоритмом.

Если не нужен параметр exact, то можно использовать упрощенную версию:

int iBarShift(const string Symb,const ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame,datetime time)
  {
   return(Bars(Symb,TimeFrame,time+1,UINT_MAX));
  }

или просто пользоваться таким равноценным вариантом без вызова функции:

Bars(Symb,TimeFrame,time+1,UINT_MAX);
Или я не прав?
 
Nikolai Semko:
Молчание - знак согласия.

Через CTRL+SHIFT+F  в ME сделал поиск "BarShift". Оказалось, что не использую подобной функции. Видимо, не нужно было самому.

Написал когда-то вариант для конвертации MT4-советников в MT5 одной строкой. Похоже, это единственная причина его написания.

С барами не работаю и не понимаю, почему так же не поступают все остальные.

В Ваш код не вникал. Но всегда рад, когда получается быстрое решение.

 
fxsaber:

Через CTRL+SHIFT+F  в ME сделал поиск "BarShift". Оказалось, что не использую подобной функции. Видимо, не нужно было самому.

Написал когда-то вариант для конвертации MT4-советников в MT5 одной строкой. Похоже, это единственная причина его написания.

С барами не работаю и не понимаю, почему так же не поступают все остальные.

В Ваш код не вникал. Но всегда рад, когда получается быстрое решение.

Я понимаю - о чем Вы, но для меня работа с барами пока актуальна. Может быть когда-нибудь для меня это станет тоже рудиментом.

