Аналог iBarShift - страница 2
Функция Bars возвращает количество баров. Когда нам нужно получить индекс бара с индексом 9(сори за тавтологию), она будет возвращать 10, т.к. индекс первого бара равен 0.
Вот здесь есть два варианта аналога iBarShift(): пост #5 и пост #7
Просто вариант:
Только не во всех случаях правильно будет работать. GetBarShift() от fxsaber более универсальная.
Попробуйте в Вашу функцию вместо t поставить TimeCurrent(), сами увидите результат.
Результат будет одинаковый
Вы ведь даже не проверили
Я проверял до этого много раз и поэтому просто знаю. Зато вы сами даже не пробовали.
Вот скрипт
Он просто виснет. Принудительно удалив его с графика, получаю результат.
Так что попробовал, поэтому посоветовал и Вам. Но раз Вы пользовались и Вам подходит, я переубеждать не буду.
Ну и так тоже можно