Вообще читал по диагонали и только первые страницы (может в середине и была чья-то светлая голова? :) ), что-то все пытаются пристроить костыли к жутко неудобному интерфейсу терминала для доступа к истории, проще написать прокладку между терминалом и своими поделками (вообще это должно быть в стд библиотеке). К тому же, в результате этого, не надо писать разные скрипты для 4/5. Я такое делал:
Ну и простой пример пользования:
refresh() через дефайны своя для 4/5. У графика лишь один период (М1 или другой заданный через дефайн, к чему этот гемор с их изобилием?).
Также вкрутил несколько удобных штук - reverse_mode() индексация с любой стороны (если слева направо, то индексы остаются валидными при обнавления графика). Возможность устанавливать и двигать край графика set_curtainpos(), аналог тестера - потестели, сдвинули границу, потестели, сдвинули. У структуры My_point перегружены операторы сравнения (для валидного поведения в подобных ситуациях: 0.0000000009 == 1.0000000000).
Если кто-то мучается то рекомендую подобный подход, лично я не пожалел.
Зы: и отказался от классических свечей с open/close/high/low, а положил в основы Point - одна свеча даёт два Point'а медвежья хай->лоу, бычья лоу-хай. Это реально очень удобно.
Буду ждать исправлений в окончательной форме, спасибо, что ответили.
Удачи с экзаменами!
Оказалось очень много нюансов.
Если бы знал, насколько это будет заморочисто, не ввязывался бы )))
Этот вариант должен работать правильно.
Если кто-то обнаружит некорректную работу, то буду благодарен, если сообщит о проблеме.
Насколько ваш iBars() отличается производительностью от стандартного Bars() ?
Смотря как использовать.
Если каждый вызов iBar будет менять ТФ или символ, тогда мой iBar будет работать где-то в два раза медленней.
Но это абсолютно не реальная с практической точки зрения ситуация.
Если его использовать, например, вот так:
то выигрыш моей iBars перед штатной Bars будет где -то в 10 раз и более.
Но и главное нет бага подвисания:
Исправил в коде выше. Добавил строку:
R-R-R-R-RESPECT!
Да ладно !
Где Ваши 10 секунд?
2018.05.05 17:45:36.860 ind EURUSD,M5: 2
2018.05.05 17:45:36.860 ind EURUSD,M5: 0
2018.05.05 17:45:36.860 ind EURUSD,M5: 1
Это был МТ5?
МТ4
Попробуйте на МТ5 и удивитесь.
Этот баг обнаружился совершенно случайно благодаря сообщению @Aleksey Vyazmikin. За что ему большое спасибо.
Я наблюдал до этого эти подвисания, но никак не мог объяснить их природу происхождения. Кто бы мог подумать...