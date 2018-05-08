Аналог iBarShift - страница 9
Вот пример ложной отработки Вашей функции - она работает под именем "BarShift1"
На самом деле это показывает только наоборот, моя версия является единственной, которая правильна. (И исходный iBarShift1 из этого кода верен).
Моя версия была задумана как автономная функция , точно так же, как mql4 iBarShift .
Он не оптимизирован для нескольких запросов, поэтому сравнение времени не имеет значения. @nicholishen опубликовала хорошую библиотеку, оптимизированную для массового вызова.
Я не говорю про время обработки, я говорю о номере бара.
На картинке видно, что в 8:37 код считает, что ближайший бар это бар прошлого дня 23:00 , а на самом деле ближайший бар 10:00. Он ближе как по математике, так и по логике.
Понял Ваш аргумент. Проверять не буду. Видимо, это моя задача отличается от общепринятой логики.
Какую проблему вы обнаружили?
Давно это писал. Уже не помню, но что-то меня смутило.
Во всяком случае сейчас я нашел только одну нештатную ситуацию.
Когда еще не подгружены данные по символу, может возвращать -1, а должен 0.
Это можно проверить с помощью скрипта для MQL4, который я прикрепляю.
Этот скрипт берет случайное время и случайный таймфрейм. Если значение iBarShiftX не совпадает со штатной функцией iBarShift, тогда сообщение через Print.
Если Вы этот скрипт запустите на только что открытом символе, тогда увидите ошибки. Повторный запуск скрипта на этом же символе ошибок не даст.
Но это мелочь. В моем варианте та же проблема.
У меня только одна претензия к Вашему варианту: он очень сложный и медленный.
Вот Ваш вариант:
А вот моя функция, которая делает тоже самое, но с простым алгоритмом и значительно быстрее:
Можно использовать еще короче без функции:
Попробуйте доказать обратное. Найдите хоть одну комбинацию параметров, когда ваша функция и моя будут показывать разные значения.
Только я не реализовывал в ней последний параметр exact, потому как вообще не понимаю зачем он нужен. Лично мне он ни разу не потребовался.
Но если кому-то очень нужен можно и реализовать.
Вариант iBarShift3 я оставил, т.к. он некорректно отрабатывает дырки в истории. Исправить можно, но не вижу смысла, т.к. вышеприведенного варианта достаточно.
Дырки из-за отсутствия проторговки на баре, или иные? И, в чём проявляется неточность?
Допустим берем воскресенье любое время когда нет торгов:
Т.е. показывает понедельник? Так это мне и надо... :)