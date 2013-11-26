Проблемы с форумом. - страница 3

Swan:

а можно описание темы совсем убрать нафих?)

Вы же понимаете, что нет.

Мы отошли от идеи "вписаться в небольшой экран" - для стационарных броузеров делаем максимальный объем контента. А вот для мобильных (айфон, айпад, андроиды и тд) весь сайт работает в минималистическом дизайне, полностью подстраиваясь под экраны.

Точно, попробовал на айпаде - старый добрый форум, приятно посмотреть!
 

класс div class="descriptionInBlock"

с добавленным style="margin-left:30px"

акцентирует внимание лучше на темах

 
Renat:

Вы же понимаете, что нет.

Мы отошли от идеи "вписаться в небольшой экран" - для стационарных броузеров делаем максимальный объем контента. А вот для мобильных (айфон, айпад, андроиды и тд) весь сайт работает в минималистическом дизайне, полностью подстраиваясь под экраны.

а грубо выражаясь)

imho бОльшая площадь экрана занята информационным мусором, выглядит просто ужасно.

Какой интерес видеть первый пост в теме, которая существует лет несколько? Отображать последний - тож сомнительное удовольствие, видеть обрывок поста..

Таки надо что-то делать) было бы не плохо предоставить юзеру выбор дизайна..

 

Раньше зашел на сайт и все увидел, а теперь глаза разбегаются

 

Будет еще несколько поправок и добьемся лучшего вида:

  • выберем приемлемые отступы
  • размеры шрифтов
  • показ последнего сообщения в теме вместо первого
  • итд
papaklass:
На мой взгляд стало хуже: не удобно и не наглядно. Стремление к лучшему приветствуется, но не в ущерб к удобству. Оставьте названия тем, а посты будут смотреть в темах те, которых данная тема заинтересует.
Поддерживаю, стало очень не удобно просматривать темы, глаза разбегаются.
Swan:

Таки надо что-то делать) было бы не плохо предоставить юзеру выбор дизайна..

papaklass:
На мой взгляд стало хуже: не удобно и не наглядно. Стремление к лучшему приветствуется, но не в ущерб к удобству. Оставьте названия тем, а посты будут смотреть в темах те, которых данная тема заинтересует.
sergey1294:
Поддерживаю, стало очень не удобно просматривать темы, глаза разбегаются.
Полагаю следует поддержать идею о том чтобы предоставить пользователю право выбора стиля форума (старый и новый).
 
Interesting:
Полагаю следует поддержать идею о том чтобы предоставить пользователю право выбора стиля форума (старый и новый).
Спасибо за поддержку!
 
Interesting:
Полагаю следует поддержать идею о том чтобы предоставить пользователю право выбора стиля форума (старый и новый).

Скорее всего сделаем в профайле режим выбора интерфейса - полный (по умолчанию) или упрощенный.

Мобильный минималистический режим включается автоматически и не переопределяется.

