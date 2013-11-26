Проблемы с форумом. - страница 3
а можно описание темы совсем убрать нафих?)
Вы же понимаете, что нет.
Мы отошли от идеи "вписаться в небольшой экран" - для стационарных броузеров делаем максимальный объем контента. А вот для мобильных (айфон, айпад, андроиды и тд) весь сайт работает в минималистическом дизайне, полностью подстраиваясь под экраны.
класс div class="descriptionInBlock"
с добавленным style="margin-left:30px"
акцентирует внимание лучше на темах
а грубо выражаясь)
imho бОльшая площадь экрана занята информационным мусором, выглядит просто ужасно.
Какой интерес видеть первый пост в теме, которая существует лет несколько? Отображать последний - тож сомнительное удовольствие, видеть обрывок поста..
Таки надо что-то делать) было бы не плохо предоставить юзеру выбор дизайна..
Раньше зашел на сайт и все увидел, а теперь глаза разбегаются
Будет еще несколько поправок и добьемся лучшего вида:
На мой взгляд стало хуже: не удобно и не наглядно. Стремление к лучшему приветствуется, но не в ущерб к удобству. Оставьте названия тем, а посты будут смотреть в темах те, которых данная тема заинтересует.
Swan:
Таки надо что-то делать) было бы не плохо предоставить юзеру выбор дизайна..
На мой взгляд стало хуже: не удобно и не наглядно. Стремление к лучшему приветствуется, но не в ущерб к удобству. Оставьте названия тем, а посты будут смотреть в темах те, которых данная тема заинтересует.
Поддерживаю, стало очень не удобно просматривать темы, глаза разбегаются.
Полагаю следует поддержать идею о том чтобы предоставить пользователю право выбора стиля форума (старый и новый).
Скорее всего сделаем в профайле режим выбора интерфейса - полный (по умолчанию) или упрощенный.
Мобильный минималистический режим включается автоматически и не переопределяется.