Проблемы с форумом. - страница 10

Новый комментарий
 
Silent:

Нет.

Я ж говорю - пост написал, отправил, написал второй - выкинуло... и все, больше не работает.

Попробую перегрузиться,  хотя какая связь...

Может у Вас часто меняются IP адреса? Это видно по логам.

Чтобы не выкидывало на частой смене адресов, нужно отключить галочку "Контроль сессий по IP адресам" в своем профайле. Я ее Вам уже отключил - посмотрите как сейчас будет работать.

 
Renat:

Может у Вас часто меняются IP адреса? Это видно по логам.

Чтобы не выкидывало на частой смене адресов, нужно отключить галочку "Контроль сессий по IP адресам" в своем профайле. Я ее Вам уже отключил - посмотрите как сейчас будет работать.

Меня не выкидывает с сайта, про ту заморочку с ип я знаю.

Выкидывает 

Silent:

при добавлении поста выкидывает на первую страницу ветки.

пост при этом не добавляется, и авторизация не слетает.

upd один пост добавил, теперь правка не работает - страница обновляется впустую... не, что то сломалось. 

 

Проблема оказалась в ссылке на вики http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%EE%EB%EE%F2%EE%E5_%F1%E5%F7%E5%ED%E8%E5

При добавлении её в пост (через "ссылку") - пост не добавляется, выкидывает на первую страницу ветки.

 

обратил внимание, что у юзера рейтинг ушел в минуса. 

Это баг или есть причины?


[Удален]  
sergeev:

обратил внимание, что у юзера рейтинг ушел в минуса. 

Это баг или есть причины?

Это не баг, есть причины.
[Удален]  
Поиск не работает. :(
 
voix_kas:
Поиск не работает. :(
[Удален]  

 

Opera 11.61.

 

П.С. 

В хроме работает. 

 

Когда становится много друзей, в профиле появляется дыра:

 

 

Это неудобно .

 
komposter:

Когда становится много друзей, в профиле появляется дыра:

 Это неудобно .

Отображение друзей в профиле исправлено. Спасибо за обнаружение ошибки.
1...3456789101112
Новый комментарий