Проблемы с форумом. - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет.
Я ж говорю - пост написал, отправил, написал второй - выкинуло... и все, больше не работает.
Попробую перегрузиться, хотя какая связь...
Может у Вас часто меняются IP адреса? Это видно по логам.
Чтобы не выкидывало на частой смене адресов, нужно отключить галочку "Контроль сессий по IP адресам" в своем профайле. Я ее Вам уже отключил - посмотрите как сейчас будет работать.
Может у Вас часто меняются IP адреса? Это видно по логам.
Чтобы не выкидывало на частой смене адресов, нужно отключить галочку "Контроль сессий по IP адресам" в своем профайле. Я ее Вам уже отключил - посмотрите как сейчас будет работать.
Меня не выкидывает с сайта, про ту заморочку с ип я знаю.
Выкидывает
при добавлении поста выкидывает на первую страницу ветки.
пост при этом не добавляется, и авторизация не слетает.
upd один пост добавил, теперь правка не работает - страница обновляется впустую... не, что то сломалось.
Проблема оказалась в ссылке на вики http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%EE%EB%EE%F2%EE%E5_%F1%E5%F7%E5%ED%E8%E5
При добавлении её в пост (через "ссылку") - пост не добавляется, выкидывает на первую страницу ветки.
обратил внимание, что у юзера рейтинг ушел в минуса.
Это баг или есть причины?
обратил внимание, что у юзера рейтинг ушел в минуса.
Это баг или есть причины?
Поиск не работает. :(
Opera 11.61.
П.С.
В хроме работает.
Когда становится много друзей, в профиле появляется дыра:
Это неудобно .
Когда становится много друзей, в профиле появляется дыра:
Это неудобно .