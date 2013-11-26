Проблемы с форумом. - страница 4

Я тоже за старый интерфейс.

Первое, что сделал, когда зашел сейчас на форум - полез в профиль искать отключение этой новой фичи...

 

Да, че-то форум стал больно обширный:) Тут не только 19" мало, тут и 32" может не хватить.

 
komposter:

+10000
 
Когда будете делать варианты отображения в профиле, сделайте пожалуйста чтоб в свёрнутом режиме отображалось по 10 тем в каждом разделе, а то 5 маловато, при активности на форуме иногда не успеваешь и темы улетают не просмотренные. Как результат приходится заходить в каждый раздел, а делать это часто не удобно.
 
Urain:
+1
 
Может быть будет возможность сделать "галочку", о "количестве выводимых(отображаемых) тем на странице"?
 
DDFedor:
+10
 

Будут настройки стиля показа и количества строк в профайле.

Этим займемся в скором времени, как закончим текущие задачи.

 

В Профиле появилась возможность настройки внешнего вида форума


 
Rosh:

Ох, как классно стало! 10 лаконичных тем форума - и всё! Спасибо!
