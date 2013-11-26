Проблемы с форумом. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я тоже за старый интерфейс.
Первое, что сделал, когда зашел сейчас на форум - полез в профиль искать отключение этой новой фичи...
Да, че-то форум стал больно обширный:) Тут не только 19" мало, тут и 32" может не хватить.
Я тоже за старый интерфейс.
Первое, что сделал, когда зашел сейчас на форум - полез в профиль искать отключение этой новой фичи...
Когда будете делать варианты отображения в профиле, сделайте пожалуйста чтоб в свёрнутом режиме отображалось по 10 тем в каждом разделе, а то 5 маловато, при активности на форуме иногда не успеваешь и темы улетают не просмотренные. Как результат приходится заходить в каждый раздел, а делать это часто не удобно.
Может быть будет возможность сделать "галочку", о "количестве выводимых(отображаемых) тем на странице"?
Будут настройки стиля показа и количества строк в профайле.
Этим займемся в скором времени, как закончим текущие задачи.
В Профиле появилась возможность настройки внешнего вида форума
В Профиле появилась возможность настройки внешнего вида форума