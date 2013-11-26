Проблемы с форумом. - страница 6
Движок форума "ловит" ключевые слова/фразы и меняет их на ссылки. После редактирования сообщения с удалением ссылки изменение не сохраняется, ссылка остаётся. Смысл?
Так было задумано изначально.
К сожалению, мы не храним информацию о том, какая именно гиперссылка была удалена. В случае отсутствия гиперссылки - ставим ее снова.
Ясно, спасибо.
Не гуд, когда ссылка не по теме втыкается. Ну да ладно, объедем :)
Борюсь простым проставлением дополнительного пробела между словами неожиданной ссылки.
Не работает "скачать" в Маркете. Опера 11.11, Ff 4.0.1
Ссылка = ссылке страницы.
Скачивание пока не включено.
Не работает поиск по mql5.ru:
Не работает поиск по mql5.ru
Проверил, - аналогично. Поиск по слову "symbol", ХР, 32