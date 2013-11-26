Проблемы с форумом. - страница 6

Новый комментарий
 
Silent:

Движок форума "ловит" ключевые слова/фразы и меняет их на ссылки.  После редактирования сообщения с удалением ссылки изменение не сохраняется, ссылка остаётся. Смысл? 

Так было задумано изначально.

К сожалению, мы не храним информацию о том, какая именно гиперссылка была удалена. В случае отсутствия гиперссылки - ставим ее снова.

 
lezzvie:

Так было задумано изначально.

Ясно, спасибо.

Не гуд, когда ссылка не по теме втыкается. Ну да ладно, объедем :) 

 
Silent:

Ясно, спасибо.

Не гуд, когда ссылка не по теме втыкается. Ну да ладно, объедем :) 

Борюсь простым проставлением дополнительного пробела между словами неожиданной ссылки.
 
Yedelkin:
Борюсь простым проставлением дополнительного пробела между словами неожиданной ссылки.
Можно латиницу (частично) использовать.
 

Не работает "скачать" в Маркете. Опера 11.11, Ff 4.0.1

Ссылка = ссылке страницы. 

 
Silent:

Не работает "скачать" в Маркете. Опера 11.11, Ff 4.0.1

Ссылка = ссылке страницы. 

Скачивание пока не включено.
 
Rosh:
Скачивание пока не включено.
Ок, спасибо.
[Удален]  

Не работает поиск по mql5.ru:

 

 
voix_kas:

Не работает поиск по mql5.ru

Проверил, - аналогично. Поиск по слову "symbol", ХР, 32
[Удален]  
Yedelkin:
Проверил, - аналогично. Поиск по слову "symbol", ХР, 32
Не только по этому слову. По нику тоже не работает.
123456789101112
Новый комментарий