Проблемы с форумом. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В Профиле появилась возможность настройки внешнего вида форума
Ой, спасибо.
А можно еще на www.mql5.com/ru/forum настроить кол-во тем в разделе?
В Профиле появилась возможность настройки внешнего вида форума
Ой, спасибо.
А можно еще на www.mql5.com/ru/forum настроить кол-во тем в разделе?
+100.
На главной почти не бываю, а вот возможность настройки форума мне лично очень нужна (думаю и не только мне)...
Сворачивание тем работает(большое спасибо), а вот выбор количества тем что то не гуд.
При чём это не зависит от режима свёрнуто/развёрнуто.
ЗЫ Сори после перелогина всё заработало.
форум до сих пор ловит баг при добавлении поста к старым темам.
страница после добавления поста и переход на неё по unread#unread
это та же страница, но если переходить "обычно". Последнего поста про StringSplit нет.
Это таже страница, но после принудительного обновления Ctrl+F5
форум до сих пор ловит баг при добавлении поста к старым темам.
Спасибо за внимательность. Да, есть проблема с темами старше 3-х месяцев, потому что они жёстко кешируются.
Подумаем над этим.
На главной почти не бываю, а вот возможность настройки форума мне лично очень нужна (думаю и не только мне)...
Добавлена возможность настройки и для форума
форум до сих пор ловит баг при добавлении поста к старым темам.
Кеширование старых тем отключим, но какое-то время проблема со старыми топиками всё равно будет проявляться, т.к. топики уже сидят в кеше браузера.
Используйте Ctrl+F5 в таких случаях
Движок форума "ловит" ключевые слова/фразы и меняет их на ссылки. После редактирования сообщения с удалением ссылки изменение не сохраняется, ссылка остаётся. Смысл?