Rosh:

В Профиле появилась возможность настройки внешнего вида форума

Ой, спасибо.

А можно еще на www.mql5.com/ru/forum настроить кол-во тем в разделе?

 
Rosh:

В Профиле появилась возможность настройки внешнего вида форума

Уфф.. Спасибо!  Огромное!   Очень надеюсь, что вы продолжите добрую традицию по добавлению пользовательских настроек в ваши инструменты.
komposter:

Ой, спасибо.

А можно еще на www.mql5.com/ru/forum настроить кол-во тем в разделе?

+100.

На главной почти не бываю, а вот возможность настройки форума мне лично очень нужна (думаю и не только мне)...

 
Спасибо. Как мало иногда бывает надо для счастья... 
 

Сворачивание тем работает(большое спасибо), а вот выбор количества тем что то не гуд.

При чём это не зависит от режима свёрнуто/развёрнуто.

ЗЫ Сори после перелогина всё заработало.
 

форум до сих пор ловит баг при добавлении поста к старым темам.


страница после добавления поста и переход на неё по unread#unread


это та же страница, но если переходить "обычно". Последнего поста про StringSplit нет.


Это таже страница, но после принудительного обновления Ctrl+F5

sergeev:

форум до сих пор ловит баг при добавлении поста к старым темам.

Спасибо за внимательность. Да, есть проблема с темами старше 3-х месяцев, потому что они жёстко кешируются.

Подумаем над этим.

 
Interesting:


На главной почти не бываю, а вот возможность настройки форума мне лично очень нужна (думаю и не только мне)...

Добавлена возможность настройки и для форума


sergeev:

форум до сих пор ловит баг при добавлении поста к старым темам.

Кеширование старых тем отключим, но какое-то время проблема со старыми топиками всё равно будет проявляться, т.к. топики уже сидят в кеше браузера.

Используйте Ctrl+F5 в таких случаях

 

Движок форума "ловит" ключевые слова/фразы и меняет их на ссылки.  После редактирования сообщения с удалением ссылки изменение не сохраняется, ссылка остаётся. Смысл? 

