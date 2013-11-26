Проблемы с форумом. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какой браузер вы используете? И используете ли прокси?
Firefox 4 (но такое замечал и на старых версиях).
прокси нет.
странно оказалось то, что это появилось только в двух темах, в которых написал свои посты. Остальные отображались без проблем.
и еще такой вопрос - прочитанные темы попадают в куки?
Например на данном компьютере эта тема уже прочитана.
Затем я захожу на форум с андроида и:
1. Эта тема отмечена как непрочитанна, но заход ведь по тем же логином.
2. вид форума всё еще старый (то есть без подписей под темами поста)
PS. специально перед этим постом - прочитал с андроида тему. После добавления этого поста она снова стала для андроида непрочитанной.
и еще такой вопрос - прочитанные темы попадают в куки?
Например на данном компьютере эта тема уже прочитана.
Затем я захожу на форум с андроида и:
1. Эта тема отмечена как непрочитанна, но заход ведь по тем же логином.
2. вид форума всё еще старый (то есть без подписей под темами поста)
PS. специально перед этим постом - прочитал с андроида тему. После добавления этого поста она снова стала для андроида непрочитанной.
Состояние прочитанности инициализируется с каждым заходом на сайт и привязано к сессии пользователя (можно сказать, что к куки).
Возможны следующие ситуации:
1) Пользователь зашёл на сайт с компьютера A, прочитал несколько тем и ушёл. Затем зашёл с компьютера Б. В этом случае с прочитанностью на компьютере Б будет всё в порядке.
2) Пользователь зашёл на сайт с компьютера A и с компьютера B. На компьютере A он прочитал несколько тем. В этот момент на компьютере Б прочитанность не изменится. Она изменится лишь тогда, когда пользователь на компьютере Б перелогинится.
У вас вторая ситуация, похоже.
И ещё, на мобильных устройствах в списке тем не будет предпросмотра. Это изменение относится только к полноценной (десктопной) версии сайта.
работы попали в кодебазу
работы попали в кодебазу
Кажется, уже исправили - у себя не наблюдаю такого.
еще не исправили.
Ctrl+F5 или выход из профиля - тоже самое. работы в кодебазе
кстати, как видите - и сами работы идут лесенкой.
такой технический вопрос - на сколько сложно реализовать, чтоб описание темы показвалось только когда наводится мышка на название темы ? то есть расширялась по высоте табличная строка ?
это с одной стороны придаст интересную динамику, будет то что вы хотите видеть - показ описания под темой,
но оно будет контролируемо пользователями темы будут первично спрятаны и показываться только по их требованию при наведении.
такой технический вопрос - на сколько сложно реализовать, чтоб описание темы показвалось только когда наводится мышка на название темы ? то есть расширялась по высоте строка ?
К сожалению, этот вариант нам не подходит.
Мы работаем в направлении наращивания мяса вместо предыдущего варианта чистого скелета.
только главное не переусердствовать :) надо чтоб костяк форума и тем был явно виден.
сейчас из-за описания все размазалось немного. Увеличенный шрифт темы не помогает в восприятии.
К сожалению, этот вариант нам не подходит.
Мы работаем в направлении наращивания мяса вместо предыдущего варианта чистого скелета.
а можно описание темы совсем убрать нафих?)
лучшее - враг хорошего©
Страничка Форум в 19' не влезает
Описание темы, мягко говоря, не несёт полезной информации..