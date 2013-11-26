Проблемы с форумом. - страница 2

murad:

Какой браузер вы используете? И используете ли прокси?

Firefox 4 (но такое замечал и на старых версиях).

прокси нет.

странно оказалось то, что это появилось только в двух темах, в которых написал свои посты.  Остальные отображались без проблем.

 

и еще такой вопрос - прочитанные темы попадают в куки?
Например на данном компьютере эта тема уже прочитана.

Затем я захожу на форум с андроида и:
1. Эта тема отмечена как непрочитанна, но заход ведь по тем же логином.
2. вид форума всё еще старый (то есть без подписей под темами поста)


PS. специально перед этим постом - прочитал с андроида тему. После добавления этого поста она снова стала для андроида непрочитанной.

[Удален]  
sergeev:

Состояние прочитанности инициализируется с каждым заходом на сайт и привязано к сессии пользователя (можно сказать, что к куки).

Возможны следующие ситуации:

1) Пользователь зашёл на сайт с компьютера A, прочитал несколько тем и ушёл. Затем зашёл с компьютера Б. В этом случае с прочитанностью на компьютере Б будет всё в порядке.

2) Пользователь зашёл на сайт с компьютера A и с компьютера B. На компьютере A он прочитал несколько тем. В этот момент на компьютере Б прочитанность не изменится. Она изменится лишь тогда, когда пользователь на компьютере Б перелогинится.

У вас вторая ситуация, похоже.


И ещё, на мобильных устройствах в списке тем не будет предпросмотра. Это изменение относится только к полноценной (десктопной) версии сайта.

 

работы попали в кодебазу


 
sergeev:

работы попали в кодебазу

Кажется, уже исправили - у себя не наблюдаю такого.
 
Rosh:
Кажется, уже исправили - у себя не наблюдаю такого.

еще не исправили.

Ctrl+F5 или выход из профиля - тоже самое. работы в кодебазе

кстати, как видите - и сами работы идут лесенкой.

 

такой технический вопрос - на сколько сложно реализовать, чтоб описание темы показвалось только когда наводится мышка на название темы ? то есть расширялась по высоте табличная строка ?

это с одной стороны придаст интересную динамику, будет то что вы хотите видеть - показ описания под темой,
но оно будет контролируемо пользователями темы будут первично спрятаны и показываться только по их требованию при наведении.

 
sergeev:

такой технический вопрос - на сколько сложно реализовать, чтоб описание темы показвалось только когда наводится мышка на название темы ? то есть расширялась по высоте строка ?

К сожалению, этот вариант нам не подходит.

Мы работаем в направлении наращивания мяса вместо предыдущего варианта чистого скелета.

 

только главное не переусердствовать :) надо чтоб костяк форума и тем был явно виден.

сейчас из-за описания все размазалось немного. Увеличенный шрифт темы не помогает в восприятии.

 
Renat:

К сожалению, этот вариант нам не подходит.

Мы работаем в направлении наращивания мяса вместо предыдущего варианта чистого скелета.

а можно описание темы совсем убрать нафих?)

лучшее - враг хорошего©

Страничка Форум в 19' не влезает

Описание темы, мягко говоря, не несёт полезной информации..

