Котировки Срочного рынка в МТ5 - страница 3

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Сделал видео стаканов МТ5 и Квик, разницы (кроме тормозов КВИК) в котровках нет.

Слышал, что к МТ5 можно подключится по инвест паролю.

При подключении что видит подключенный?


Кто-нибудь торгует в БКС на реале Срочного рынка?

Хочу понять это у Открывашки проблемы или биржа барахлит...

Ордер лог, не биржа, ни Открывашка не дают.

 
prostotrader #:

Слышал, что к МТ5 можно подключится по инвест паролю.

При подключении что видит подключенный?

По инвест-паролю полный доступ ко всем входящим потокам. Запрещена только отправка торговых приказов.

 

Подключился к реалу БКС.

Записал видео со стаканами 2-х брокеров.

Все еще хуже, чем я предполагал

Слева стакан Открывашки, справа БКС


К совершению сделок по цене вне стакана, прибавилось еще то, что иногда и содержание стаканов разное....

 
prostotrader #:

Слева стакан Открывашки, справа БКС

Уже тепло. Сравнивать надо только историю, не реал-тайм.

Объективно могу оценить, если дадите инвест-доступ к двум счетам.

 
fxsaber #:

Уже тепло. Сравнивать надо только историю, не реал-тайм.

Объективно могу оценить, если дадите инвест-доступ к двум счетам.

А почему не реал тайм? Откуда такая разница?

 
Nikita Chernyshov #:

А почему не реал тайм? Откуда такая разница?

Пинг, лаги визуализации и т.д.

 
fxsaber #:

Уже тепло. Сравнивать надо только историю, не реал-тайм.

Объективно могу оценить, если дадите инвест-доступ к двум счетам.

К сожалению, к Открывашкиным счетам, нет инвест паролей. За 8 лет пропали куда-то...

 
prostotrader #:

К сожалению, к Открывашкиным счетам, нет инвест паролей. За 8 лет пропали куда-то...

Инвест-пароль задается в Терминале, если знаете основной пароль.

 
fxsaber #:

Инвест-пароль задается в Терминале, если знаете основной пароль.

Не у всех брокеров. Можно выставить запрет.

 

Что же придумать?

На лицо баг со сделками, по цене вне стаканных цен.

Биржа и Открывашка ордерлог не дает.

Получается, что нужно найти брокера с котировками по шлюзу (не КВИК)

Вот, блин, проблема...

Может быть есть такой человек, например c TSLab?

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