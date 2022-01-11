Котировки Срочного рынка в МТ5 - страница 3
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Сделал видео стаканов МТ5 и Квик, разницы (кроме тормозов КВИК) в котровках нет.
Слышал, что к МТ5 можно подключится по инвест паролю.
При подключении что видит подключенный?
Кто-нибудь торгует в БКС на реале Срочного рынка?
Хочу понять это у Открывашки проблемы или биржа барахлит...
Ордер лог, не биржа, ни Открывашка не дают.
Слышал, что к МТ5 можно подключится по инвест паролю.
При подключении что видит подключенный?
По инвест-паролю полный доступ ко всем входящим потокам. Запрещена только отправка торговых приказов.
Подключился к реалу БКС.
Записал видео со стаканами 2-х брокеров.
Все еще хуже, чем я предполагал
Слева стакан Открывашки, справа БКС
К совершению сделок по цене вне стакана, прибавилось еще то, что иногда и содержание стаканов разное....
Слева стакан Открывашки, справа БКС
Уже тепло. Сравнивать надо только историю, не реал-тайм.
Объективно могу оценить, если дадите инвест-доступ к двум счетам.
Уже тепло. Сравнивать надо только историю, не реал-тайм.
Объективно могу оценить, если дадите инвест-доступ к двум счетам.
А почему не реал тайм? Откуда такая разница?
А почему не реал тайм? Откуда такая разница?
Пинг, лаги визуализации и т.д.
Уже тепло. Сравнивать надо только историю, не реал-тайм.
Объективно могу оценить, если дадите инвест-доступ к двум счетам.
К сожалению, к Открывашкиным счетам, нет инвест паролей. За 8 лет пропали куда-то...
К сожалению, к Открывашкиным счетам, нет инвест паролей. За 8 лет пропали куда-то...
Инвест-пароль задается в Терминале, если знаете основной пароль.
Инвест-пароль задается в Терминале, если знаете основной пароль.
Не у всех брокеров. Можно выставить запрет.
Что же придумать?
На лицо баг со сделками, по цене вне стаканных цен.
Биржа и Открывашка ордерлог не дает.
Получается, что нужно найти брокера с котировками по шлюзу (не КВИК)
Вот, блин, проблема...
Может быть есть такой человек, например c TSLab?