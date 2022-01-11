Котировки Срочного рынка в МТ5 - страница 11
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Пишется обыкновенный КСВ файл.
Сбор истории ОИ, дельты и объёма сответствепнно. Те данные которые 100% не будут изменены в истории, если не говорить уже об отсутстви истории ОИ как таковой. Код расчёта записываемых параметров я приводил выше....
Добрый день! Кто нибудь прокомментирует этот скрин? Почему крайние колонки в торговой истории не одинаковы?