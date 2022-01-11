Котировки Срочного рынка в МТ5 - страница 11

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Mihail Marchukajtes #:

Пишется обыкновенный КСВ файл.

Сбор истории ОИ, дельты и объёма сответствепнно. Те данные которые 100% не будут изменены в истории, если не говорить уже об отсутстви истории ОИ как таковой. Код расчёта записываемых параметров я приводил выше....

Понял,, интересно.
Ксв тоже пользуюсь.
Достаточно одного верного расчета по истории, по идее....
Дальше только текучку плюсом.
Или как вариант, из текучки получить предыдущие итоги, хотя бы один раз.
Так не проще?
Ну и нейро, не понимаю - зачем она нужна, тут итак стратегия как на ладони уже.
 

Добрый день! Кто нибудь прокомментирует этот скрин? Почему крайние колонки в торговой истории не одинаковы?

мои сделки

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