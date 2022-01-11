Котировки Срочного рынка в МТ5 - страница 10
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Коллеги приветствую, давайте подведём итоги по поводу использования COPY_TICKS_ALL или COPY_TICKS_TRADES!!!
Как я понял из прочитаного для более корректного подсчёта дельты лучше всего использовать тики по сделкам, а не все. Правильно?
Какая разница использования того или другого. Какое влияние на результат?
Коллеги приветствую, давайте подведём итоги по поводу использования COPY_TICKS_ALL или COPY_TICKS_TRADES!!!
Как я понял из прочитаного для более корректного подсчёта дельты лучше всего использовать тики по сделкам, а не все. Правильно?
Какая разница использования того или другого. Какое влияние на результат?
Какую дельту Вы имеете ввиду?
Коллеги приветствую, давайте подведём итоги по поводу использования COPY_TICKS_ALL или COPY_TICKS_TRADES!!!
Как я понял из прочитаного для более корректного подсчёта дельты лучше всего использовать тики по сделкам, а не все. Правильно?
Какая разница использования того или другого. Какое влияние на результат?
у одного форумчанина видел в профиле ссылку на его скрины, где уже посчитано
толи ошибка у него там в расчетах, толи вообще формула ценообразования не та
не рекламирую, просто картинки посмотрите, как это выглядит
но мне кажется, что цена должна попасть в Ласт с точностью до пункта, т.е. без дельты, если все верно посчитано
биржевики сами говорят, что цену рассчитывают каждую секунду, по кр.мере на МОЕХне верю в полезность таких огромных расчетов, хотел как то проверить, так меня по всему стакану прокатили, какой уж тут Ласт...., вообще разочаровался и сбежал с биржи
Какую дельту Вы имеете ввиду?
Дельту, разницу между количеством покупателей и продавцов конкретного бара.
Приведу кусочек кода где происходит запрос тиков и расчёт дельты и объёма
Изначально в КопиРанге стоял COPY_TICKS_ALL но вчера поменял на COPY_TICKS_TRADE. Насколько это правильней будет в связи с озвученной проблемой ранее???
Дельту, разницу между количеством покупателей и продавцов конкретного бара.
Приведу кусочек кода где происходит запрос тиков и расчёт дельты и объёма
Изначально в КопиРанге стоял COPY_TICKS_ALL но вчера поменял на COPY_TICKS_TRADE. Насколько это правильней будет в связи с озвученной проблемой ранее???
В Вашей ситуации нужно брать только COPY_TICKS_TRADE, т.к. только сделки имеют параметр объема контрактов.
Для того чтобы использовать объемы контрактов ASK и BID, нужно использовать стакан.
Это - совсем печальный код.
На каждой итерации Вы открываете и закрываете файл.
В Вашей ситуации нужно брать только COPY_TICKS_TRADE, т.к. только сделки имеют параметр объема контрактов.
Для того чтобы использовать объемы контрактов ASK и BID, нужно использовать стакан.
Это - совсем печальный код.
На каждой итерации Вы открываете и закрываете файл.
Если первая попытка удачная то нет, а так данные пишутся в начале минуты за предыдущий бар вполне сносно получается записать ОИ, дельту и объём!!!
скрин покажете?
скрин покажете?
Да запросто....
Вот видите все прекрасно пишется, правда узнать разницу записи всех тиков или просто торговых не представляется возможным. Заморачиватся не хочу. Ведь для НС незначительные смещения и ошибки не так важны, главное что бы после обучения данные не менялись ведь при инициализации советника с НС он должен просчитать историю правильно до текущего момента что бы следующий стартовал расчёт от текущих, правильных параметров. Если инициализация прошла НЕ корректно то текущие значения, значения последнего известного сигнала будут другими и новый сигнал стартанёт к расчёту с других позиций, что приведёт к непредсказуемому результату. Поэтому НЕ важно как записали, пусть да же с погрешностями. Главное чтоб не меняли уже после тренировки!!!!
Да запросто....
Вот видите все прекрасно пишется, правда узнать разницу записи всех тиков или просто торговых не представляется возможным. Заморачиватся не хочу. Ведь для НС незначительные смещения и ошибки не так важны, главное что бы после обучения данные не менялись ведь при инициализации советника с НС он должен просчитать историю правильно до текущего момента что бы следующий стартовал расчёт от текущих, правильных параметров. Если инициализация прошла НЕ корректно то текущие значения, значения последнего известного сигнала будут другими и новый сигнал стартанёт к расчёту с других позиций, что приведёт к непредсказуемому результату. Поэтому НЕ важно как записали, пусть да же с погрешностями. Главное чтоб не меняли уже после тренировки!!!!
В экселе ограничение на количество строк имеется. Если автомат кидает, имейте ввиду. Лучше sql. Итог расчета какой по скрину, в чем практический смысл заключается?
Пишется обыкновенный КСВ файл.
Сбор истории ОИ, дельты и объёма сответствепнно. Те данные которые 100% не будут изменены в истории, если не говорить уже об отсутстви истории ОИ как таковой. Код расчёта записываемых параметров я приводил выше....