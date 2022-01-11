Котировки Срочного рынка в МТ5 - страница 7
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Представим, что HFT выставляет внутрь спреда и тут же снимает лимитник, проделывая это несколько раз каждую миллисекунду. Тогда не только стакан, но и bid/ask-поток будет зашкаливать траффиком. Чтобы этого не происходило, брокер делает снепшоты для котировок.
Наконец-то пошли разумные суждения ;). Более того, "стакан" (а точнее книга всех заявок), может меняться 25000 раз в секунду. Этот гигантский объем ни один брокер не сможет (да и не нужно) транслировать в каждый терминал. Поэтому используется технология спэпшотов. Если нужна полная книга всех заявок и все её изменения (полный ордерлог), то подключаетесь к бирже напрямую.
P.S. Приведенная простотрейдером таблица просто описывает поля. Полные ордерлог (еще раз - книга всех заявок и все изменения этой книги) доступен только при прямом подключении к бирже.
Прежде, чем представлять что-то, читаем документацию по Срочному рынку.
Выкладываю в 101 раз
Уже 100 раз выкладывал документы по срочному рынку, но конечно же никто не читает.Так что брокер ничего не нарезает!!!
Это документ от биржи?
Прежде, чем представлять что-то, читаем документацию по Срочному рынку.
Выкладываю в 101 раз
Прекрасно. Именно этот документ вам потребуется, когда вы захотите подключиться к бирже напрямую.
Это документ от биржи?
Да
Входит в состав SDK Plaza II (CGate)
http://ftp.moex.ru/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/prod/setup_SpectraCGate_x64_v6.12.0.228.exe
Так понятнее, Доктор?
Выше обновил архив до последней версии
Да
Тогда это никакого отношения к взаимодействию Брокер<->Клиент не имеет.
Этот документ касается только взаимодействия Брокер<->Биржа, т.к. написан для клиентов биржи. Брокер является клиентом биржи, клиент брокера - нет.
Тогда это никакого отношения к взаимодействию Брокер<->Клиент не имеет.
Этот документ касается только взаимодействия Брокер<->Биржа, т.к. написан для клиентов биржи. Брокер является клиентом биржи, клиент брокера - нет.
Любой человек, на основе этого документа, может написать свое ПО и подключаться к бирже, НО
ЧЕРЕЗ шлюз ФОРТС Брокера
Я уже сделал выдержку из документа:
Брокер ничего не делает со стаканами.
Сервер МТ5 принимает стаканы и пересылает их нам.
Во всяком случае так должно быть!
Сервер МТ-5 работает по этому документу
Вот информация биржи
Сервер МТ5 подключается к шлюзу ФОРТС Брокера Открывашкии работает по протоколу, указанному в этом документе.
Да
Входит в состав SDK Plaza II (CGate)
http://ftp.moex.ru/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/prod/setup_SpectraCGate_x64_v6.12.0.228.exe
Так понятнее, Доктор?
Выше обновил архив до последней версии
Мы уже вдвоем с fxsaber'ом пытаемся донести до вас нехитрую мысль: вы подняли документы по прямому подключению к бирже. Так подключаются брокеры. Можно, минуя брокера (брокер будет только расчетным агентом), напрямую подключиться к бирже и получать ордерлог. Только придется или самим писать софт, или воспользоваться готовым (например, StockSharp, Os.Engine). Клиентские терминалы (MT5, QUIK) не способны подключаться к бирже напрямую и довольствуются усеченной биржевой информацией. Полностью передается только таблица всех сделок.
Во всяком случае так должно быть!
Мы уже вдвоем с fxsaber'ом пытаемся донести до вас нехитрую мысль: вы подняли документы по прямому подключению к бирже. Так подключаются брокеры. Можно, минуя брокера (брокер будет только расчетным агентом), напрямую подключиться к бирже и получать ордерлог. Только придется или самим писать софт, или воспользоваться готовым (например, StockSharp, Os.Engine). Клиентские терминалы (MT5, QUIK) не способны подключаться к бирже напрямую и довольствуются усеченной биржевой информацией. Полностью передается только таблица всех сделок.
Не примазывайте fxsaber (a) он в отличии от Вас думает!И, иногда, читает документы :)