Котировки Срочного рынка в МТ5

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Помогите, пожалуйста, найти ошибку в коде, или подтвердить, что функция CopyTicks() не корректно работает.

Проблема: Пропуск тиков, при копировании с помощью CopyTicks()

последовательность действий:

Код

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                ABL_Collector.mq5 |
//|                                     Copyright 2021, prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
input string StTime =  "07:00:00";  //Начало сбора тиков
input string EndTime = "23:50:00";  //Конец сбора тиков
//---
struct MARKET_DATA
  {
   int               cnt;
   datetime          time[];
   ulong             time_msc[];
   double            ask[];
   double            bid[];
   double            last[];
   long              volume[];
   string            flags[];
   ulong             mem_time;
   int               skip_cnt;
   MqlTick           ticks[];
  } m_data;
int f_handle;
datetime start_time, end_time;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   m_data.cnt = 0;
   m_data.mem_time = 0;
   ArrayResize(m_data.time, 5000000, 5000000);
   ArrayResize(m_data.time_msc, 5000000, 5000000);
   ArrayResize(m_data.ask, 5000000, 5000000);
   ArrayResize(m_data.bid, 5000000, 5000000);
   ArrayResize(m_data.last, 5000000, 5000000);
   ArrayResize(m_data.volume, 5000000, 5000000);
   ArrayResize(m_data.flags, 5000000, 5000000);
   f_handle = FileOpen("ABL_Colletor.csv", FILE_WRITE|FILE_CSV);
   if(f_handle == INVALID_HANDLE)
     {
      Alert("Не создан *.CSV файл!");
      return(INIT_FAILED);
     }
   else
     {
      FileWrite(f_handle, "Symbol: ", Symbol());
      FileWrite(f_handle, "Tick num", "Date", "Tick time", "ASK", "BID", "LAST", "VOLUME", "Tick Flags");
     }
   start_time = StringToTime(StTime);
   end_time = StringToTime(EndTime);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(f_handle != INVALID_HANDLE)
     {
      ulong a_time = m_data.time_msc[0];
      for(int i = 0; i<m_data.cnt; i++)
        {
         if(a_time != m_data.time_msc[i])
           {
            FileWrite(f_handle, "");
            a_time = m_data.time_msc[i];
           }
         FileWrite(f_handle, IntegerToString(i + 1),
                   TimeToString(m_data.time[i], TIME_DATE),
                   TimeToString(m_data.time[i], TIME_SECONDS) + "." + StringFormat("%03i", m_data.time_msc[i]%1000),
                   DoubleToString(m_data.ask[i], Digits()),
                   DoubleToString(m_data.bid[i], Digits()),
                   DoubleToString(m_data.last[i], Digits()),
                   string(m_data.volume[i]),
                   m_data.flags[i]);

        }
     }
   ArrayResize(m_data.time, 0, -1);
   ArrayResize(m_data.time_msc, 0, -1);
   ArrayResize(m_data.ask, 0, -1);
   ArrayResize(m_data.bid, 0, -1);
   ArrayResize(m_data.last, 0, -1);
   ArrayResize(m_data.volume, 0, -1);
   ArrayResize(m_data.flags, 0, -1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert fill data function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillData(const int skip, const int t_cnt)
  {
   string c_flags;
   m_data.skip_cnt = 0;                                                      //Обнуляем счетчик тиков с одним временем (последним)
   for(int i = skip; i < t_cnt; i++)
     {
      c_flags = "";
      m_data.ask[m_data.cnt] = m_data.ticks[i].ask;                                              //Сохраняем значения
      m_data.bid[m_data.cnt] = m_data.ticks[i].bid;
      m_data.last[m_data.cnt] = m_data.ticks[i].last;
      m_data.volume[m_data.cnt] = long(m_data.ticks[i].volume_real);
      m_data.time[m_data.cnt] = m_data.ticks[i].time;
      m_data.time_msc[m_data.cnt] = m_data.ticks[i].time_msc;
      //Собираем все флаги
      if((m_data.ticks[i].flags&TICK_FLAG_ASK) == TICK_FLAG_ASK)
         c_flags += " TICK_FLAG_ASK,";    
      if((m_data.ticks[i].flags&TICK_FLAG_BID) == TICK_FLAG_BID)
         c_flags += " TICK_FLAG_BID,";
      if((m_data.ticks[i].flags&TICK_FLAG_LAST) == TICK_FLAG_LAST)
         c_flags += " TICK_FLAG_LAST,";
      if((m_data.ticks[i].flags&TICK_FLAG_BUY) == TICK_FLAG_BUY)
         c_flags += " TICK_FLAG_BUY,";
      if((m_data.ticks[i].flags&TICK_FLAG_SELL) == TICK_FLAG_SELL)
         c_flags += " TICK_FLAG_SELL,";
      if((m_data.ticks[i].flags&TICK_FLAG_VOLUME) == TICK_FLAG_VOLUME)
         c_flags += " TICK_FLAG_VOLUME,";
      int f_len = StringLen(c_flags);                                                          //Кастрируем последнюю запятую в строке
      if(f_len > 1)
        {
         StringSetCharacter(c_flags, f_len - 1, ushort(" "));
         StringTrimRight(c_flags);
        }
      m_data.flags[m_data.cnt] = c_flags + " (" + string(m_data.ticks[i].flags) + ")";         //Записываем флаги
      m_data.cnt++;                                                                            //Увеличиваем счетчик всех записей
      if(m_data.mem_time == ulong(m_data.ticks[i].time_msc))
         m_data.skip_cnt++;                                                  //Увеличиваем счетчик тиков с последним (одинаковым) временем
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   datetime cur_time = TimeTradeServer();                                 //Берем текущее время сервера
   if((cur_time >=start_time)&&(cur_time<end_time))                       //Проверка времени торговли
     {
      int result = 0;
      if(m_data.mem_time == 0)                                             //Проверка на 1-ю запись
        {
         result = CopyTicks(Symbol(), m_data.ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, 20); //Копируем последние 20 тиков
         if(result >= 1)
           {
            m_data.mem_time = ulong(m_data.ticks[result-1].time_msc);        //Запоминаем время последнего тика
            FillData(0, result);                                             //Сохраняем данные
           }
        }
      else  //Последующие записи
        {
         result = CopyTicks(Symbol(), m_data.ticks, COPY_TICKS_ALL, m_data.mem_time, 1000); //Копируем тики с запомненного времени
         if(result >= 1)                                                                    //плюс последующие тики (если есть)
           {
            if(m_data.mem_time < ulong(m_data.ticks[result-1].time_msc))    //Проверяем, изменилось ли время последнего тика
              {
               m_data.mem_time = ulong(m_data.ticks[result-1].time_msc);     //Запоминаем время последнего тика
               FillData(m_data.skip_cnt, result);                            //Сохраняем данные, минус уже сохраненные с
              }                                                               //предыдущим последнем временем (m_data.skip_cnt)
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 После работы советника получается файл ABL_Colletor.csv (в zip файле)

Сохраняю тики из терминала

Получается файл GAZR-12.21.csv ( в zip файле )

Сравниваю файлы в GAZR-12.21_mix.csv.xlsx ( в zip файле )

Файлы:
Files_lost.zip  74 kb
 
Ну и в чём проблема? Существую ли расхождения в котировках?
 
В исходнике ошибок не вижу. Предполагаю, что будет работать без пропусков, если заменить COPY_TICKS_ALL на другое значение.
 
Mihail Marchukajtes #:
Ну и в чём проблема? Существую ли расхождения в котировках?

Существуют.

В терминале физически есть котировки, но их все (COPY_TICKS_ALL) нельзя получить.

 
fxsaber #:
В исходнике ошибок не вижу. Предполагаю, что будет работать без пропусков, если заменить COPY_TICKS_ALL на другое значение.

Щас попробую, но должна работать и с  COPY_TICKS_ALL

 

Да, действительно, с флагом COPY_TICKS_TRADE, нет пропусков, но мне нужны и сделки и аски с бидами,

опять костыль?

result = CopyTicks(Symbol(), m_data.ticks, COPY_TICKS_TRADE, m_data.mem_time, 1000);
//плюс
result = CopyTicks(Symbol(), m_data.ticks, COPY_TICKS_INFO, m_data.mem_time, 1000);

Но сразу возникает 2 большие проблемы.

1. Как "синхронизировать" время 

2. Как проверить на корректность ASK и BID

 
prostotrader #:

Да, действительно, с флагом COPY_TICKS_TRADE, нет пропусков, но мне нужны и сделки и аски с бидами,

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн

fxsaber, 2021.10.19 16:30

Два разных потока (INFO и LAST) искусственно объединены в один ALL-поток.

В одну и ту же миллисекунду биржа дала в INFO-поток bid-цену 36800. И в LAST-поток кучу сделок. Понятно, что если бы время измерялась в наносекундах, то INFO-цена оказалась бы позже сделок.


MT5 тратит время на объединение и синхронизацию потоков. Из-за этого могут быть очень приличные лаги в реал-тайме при формировании текущей тиковой истории. Можно терять миллисекунды.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн

fxsaber, 2021.10.19 16:38

Думаю, если мониторить в терминале Book-стрим и сравнивать со свежим CopyTicks, то будет очень много расхождений. При этом задним числом будет все довольно пристойно.

 
fxsaber #:

Сделки с Биржи идут отдельным потоком, это да,

как и ask-и и bid-ы 

При COPY_TICKS_ALL делается выборка из этих двух потоков, просто она делается не верно.

И такая выборка не может занимать миллисекунды, ведь оба потока имеют "сквозное" время, а не в разнобой!

Сделал костыль, вроде работает.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                ABL_Collector.mq5 |
//|                                     Copyright 2021, prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
input string StTime =  "07:00:00";  //Начало сбора тиков
input string EndTime = "23:50:00";  //Конец сбора тиков
//---
struct MARKET_DATA
{
   datetime time;
   ulong    time_msc;
   double   ask;
   double   bid;
   double   last;
   long     volume;
   string   flags;
};
struct A_DATA
{
  int         cnt;
  ulong       m_time_info;
  ulong       m_time_trade;
  int         s_cnt_info;
  int         s_cnt_trade;
  MqlTick     ticks_trade[];
  MqlTick     ticks_info[];
  MARKET_DATA m_data[];
}a_data;
  
int f_handle;
datetime start_time, end_time;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Array fast sort function                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void ArrayFastSort(MARKET_DATA &array[], const int size)
{
   ulong msc_val;
   MARKET_DATA temp;
   MARKET_DATA tmp_arr[];
   ArrayResize(tmp_arr, size, size);
   for(int i = 0; i < size; i++)
   {
     tmp_arr[i] = array[i];   
   }
   int n[] = {9,5,3,2,1};
   int i, j, z, y;
   for(z = 0;z < 5;z++)
   {
     y = n[z];
     for(i = y;i < size;i++)
     {
       msc_val = tmp_arr[i].time_msc;
       temp = tmp_arr[i];
       for(j = i - y; j >= 0 && msc_val < tmp_arr[j].time_msc; j -= y)
       {
         tmp_arr[j + y] = tmp_arr[j];
       }
       tmp_arr[j + y] = temp;
     }
  }
  for(i = 0; i < size; i++)
  {
    msc_val = tmp_arr[i].time_msc;
    for(j = 0; j < size; j++)
    {
      if(array[j].time_msc == 0) continue;
      if(msc_val == array[j].time_msc)
      {
        tmp_arr[i] = array[j];
        array[j].time_msc = 0;
        break;
      }
    }   
  }
  for(i = 0; i < size; i++)
  {
    array[i] = tmp_arr[i];   
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   a_data.cnt = 0;
   a_data.m_time_info = 0;
   a_data.m_time_trade = 0;
   ArrayResize(a_data.m_data, 5000000, 5000000);
   f_handle = FileOpen("ABL_Colletor.csv", FILE_WRITE|FILE_CSV);
   if(f_handle == INVALID_HANDLE)
     {
      Alert("Не создан *.CSV файл!");
      return(INIT_FAILED);
     }
   else
     {
      FileWrite(f_handle, "Symbol: ", Symbol());
      FileWrite(f_handle, "Tick num", "Date", "Tick time", "ASK", "BID", "LAST", "VOLUME", "Tick Flags");
     }
   start_time = StringToTime(StTime);
   end_time = StringToTime(EndTime);
   int result = CopyTicks(Symbol(), a_data.ticks_info, COPY_TICKS_ALL, 0, 1);
   if(result >= 1)
   {
     a_data.m_time_info = a_data.ticks_info[0].time_msc;
     a_data.m_time_trade = a_data.ticks_info[0].time_msc;
   }
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
  if(f_handle != INVALID_HANDLE)
  {
    ArrayFastSort(a_data.m_data, a_data.cnt);
    ulong a_time = a_data.m_data[0].time_msc;
    for(int i = 0; i < a_data.cnt; i++)
    {
      if(a_time != a_data.m_data[i].time_msc)
      {
        FileWrite(f_handle, "");
        a_time = a_data.m_data[i].time_msc;
      }
      FileWrite(f_handle, IntegerToString(i + 1),
                TimeToString(a_data.m_data[i].time, TIME_DATE),
                TimeToString(a_data.m_data[i].time, TIME_SECONDS) + "." + StringFormat("%03i", a_data.m_data[i].time_msc%1000),
                DoubleToString(a_data.m_data[i].ask, Digits()),
                DoubleToString(a_data.m_data[i].bid, Digits()),
                DoubleToString(a_data.m_data[i].last, Digits()),
                string(a_data.m_data[i].volume),
                a_data.m_data[i].flags);

    }
  }
  ArrayResize(a_data.m_data, 0, -1);
  Print("Collect ticks DONE!");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert fill data function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillData(const int skip, const int t_cnt, ulong &mem_time, int &skip_cnt, MqlTick &ticks[])
{
  string c_flags;
  skip_cnt = 0;
  for(int i = skip; i < t_cnt; i++)
  {
    c_flags = "";
    a_data.m_data[a_data.cnt].ask = ticks[i].ask;                                           
    a_data.m_data[a_data.cnt].bid = ticks[i].bid;
    a_data.m_data[a_data.cnt].last = ticks[i].last;
    a_data.m_data[a_data.cnt].volume = long(ticks[i].volume_real);
    a_data.m_data[a_data.cnt].time = ticks[i].time;
    a_data.m_data[a_data.cnt].time_msc = ticks[i].time_msc;
//---
    if((ticks[i].flags&TICK_FLAG_ASK) == TICK_FLAG_ASK)
      c_flags += " TICK_FLAG_ASK,";    
    if((ticks[i].flags&TICK_FLAG_BID) == TICK_FLAG_BID)
      c_flags += " TICK_FLAG_BID,";
    if((ticks[i].flags&TICK_FLAG_LAST) == TICK_FLAG_LAST)
      c_flags += " TICK_FLAG_LAST,";
    if((ticks[i].flags&TICK_FLAG_BUY) == TICK_FLAG_BUY)
      c_flags += " TICK_FLAG_BUY,";
    if((ticks[i].flags&TICK_FLAG_SELL) == TICK_FLAG_SELL)
      c_flags += " TICK_FLAG_SELL,";
    if((ticks[i].flags&TICK_FLAG_VOLUME) == TICK_FLAG_VOLUME)
      c_flags += " TICK_FLAG_VOLUME,";
    int f_len = StringLen(c_flags); 
    if(f_len > 1)
    {
       StringSetCharacter(c_flags, f_len - 1, ushort(" "));
       StringTrimRight(c_flags);
    } 
    a_data.m_data[a_data.cnt].flags = c_flags + " (" + string(ticks[i].flags) + ")"; 
    a_data.cnt++;                                                                    
    if(mem_time == ulong(ticks[i].time_msc)) skip_cnt++;    
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
  datetime cur_time = TimeTradeServer();                            
  if((cur_time >=start_time)&&(cur_time<end_time))                  
  {
      int result = 0;
      result = CopyTicks(Symbol(), a_data.ticks_info, COPY_TICKS_INFO, a_data.m_time_info, 1000);
      if(result >= 1)
      {
        if(a_data.m_time_info < ulong(a_data.ticks_info[result -1].time_msc))
        {
          a_data.m_time_info = a_data.ticks_info[result -1].time_msc;
          FillData(a_data.s_cnt_info, result, a_data.m_time_info, a_data.s_cnt_info, a_data.ticks_info);
        }
      }
      result = CopyTicks(Symbol(), a_data.ticks_trade, COPY_TICKS_TRADE, a_data.m_time_trade, 1000);
      if(result >= 1)
      {
        if(a_data.m_time_trade < ulong(a_data.ticks_trade[result -1].time_msc))
        {
          a_data.m_time_trade = a_data.ticks_trade[result -1].time_msc;
          FillData(a_data.s_cnt_trade, result, a_data.m_time_trade, a_data.s_cnt_trade, a_data.ticks_trade);
        }
    }
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+

 Можете пользоваться, если кому-то нужно собирать котировки.

Жаль, что Аски и Биды нельзя проверить на соответствие с Биржей

 

Резюмирую исследование работы функций CopyTicks()  CopyTicksRange()

Билд 3101, реал, Открывашка

1. При использовании флага COPY_TICKS_ALL - есть пропуски сделок

если использовать флаг COPY_TICKS_TRADE отображаются правильно.

2. С котировками (ASK/BID) вообще творится что-то невообразимое

Сделки совершаются по не существующим ценам


Сделки совершаются по противоположной цене (вместо ASK берется BID)

Пропуск котировок

Остается большой вопрос:

Коль скоро огромное не соответствии котировок, что же в терминале?

По каким ценам мы торгуем? 

Исходные файлы в ZIP архиве


Файлы:
Files_11_11_n.zip  238 kb
 
prostotrader #:

2. С котировками (ASK/BID) вообще творится что-то невообразимое

Сделки совершаются по не существующим ценам

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн

fxsaber, 2021.10.19 16:57

Ну тогда тыкните MQ доказательством, что они пропускают транслируемые биржей данные!

Делать это нужно в ветке, которую MQ не игнорируют, и по образу и подобию первого сообщения в ветке.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Тестируем 'CopyTicks'

Dmitriy Skub, 2015.03.24 09:17

Начнем с простого - объем. Ниже картинка с обнаруженным глюком. Периодически появляются "двойники" в объемах.

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