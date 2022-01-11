Котировки Срочного рынка в МТ5 - страница 5

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БКС 
6       2021.11.17      14:38:04.429    33972   33964   33962   1        TICK_FLAG_ASK (4)
7       2021.11.17      14:38:05.205    33972   33966   33962   1        TICK_FLAG_BID (2)
8       2021.11.17      14:38:05.690    33974   33966   33962   1        TICK_FLAG_ASK (4)


Открытие

6       2021.11.17      14:38:04.429    33972   33964   33962   1        TICK_FLAG_ASK (4)
7       2021.11.17      14:38:05.209    33972   33966   33962   1        TICK_FLAG_BID (2)
8       2021.11.17      14:38:05.690    33974   33966   33962   1        TICK_FLAG_ASK (4)


Отличие даже по времени. Билды серверов брокеров?

 
fxsaber #:

bid/ask-флаги генерирует сам MT5, сравнивая текущий и предыдущий тики.

Что у Вас получилось?

 
fxsaber #:
БКС


Открытие


Отличие даже по времени. Билды серверов брокеров?

Вот же оно

У Открывашки 2981, у БКС 3091

 

Допустим, что время перепутано (что сомнительно, но возможно), но здесь-то явный пропуск

Щас напишу в Открывашку, попрошу, чтобы установили билд 3091 для чистоты эксперемента

 
prostotrader #:

Вот же оно

Похоже, это не взаимный пропуск тиков у обоих брокеров, а один и тот же тик, записанный в БД-тиков с разным временем.

 
prostotrader #:

Допустим, что время перепутано (что сомнительно, но возможно), но здесь-то явный пропуск

100%, это сразу увидел. Просто еще в наличии одинаковые тики с разным временем в БД.

В общем, надо спрашивать MQ. Но сомневаюсь, что ответят.

 
fxsaber #:

100%, это сразу увидел. Просто еще в наличии одинаковые тики с разным временем в БД.

В общем, надо спрашивать MQ. Но сомневаюсь, что ответят.

Печально все это....

 
fxsaber #:

Похоже, это не взаимный пропуск тиков у обоих брокеров, а один и тот же тик, записанный в БД-тиков с разным временем.

Сильно время отличается, так что вряд ли это технический лаг.

26      2021.11.17      14:38:12.295    33964   33958   33963   1        TICK_FLAG_ASK (4)
27      2021.11.17      14:38:12.453    33965   33958   33963   1        TICK_FLAG_ASK (4)
28      2021.11.17      14:38:12.660    33965   33958   33965   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
26      2021.11.17      14:38:12.295    33964   33958   33963   1        TICK_FLAG_ASK (4)
27      2021.11.17      14:38:12.367    33965   33958   33963   1        TICK_FLAG_ASK (4)
28      2021.11.17      14:38:12.660    33965   33958   33965   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
 
fxsaber #:

bid/ask-флаги генерирует сам MT5, сравнивая текущий и предыдущий тики.

Похоже, наврал.

86      2021.11.17      14:39:02.539    33959   33949   33958   1        TICK_FLAG_ASK (4)
87      2021.11.17      14:39:02.539    33959   33949   33958   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
88      2021.11.17      14:39:03.724    33961   33949   33958   1        TICK_FLAG_ASK (4)
86      2021.11.17      14:39:02.539    33959   33949   33958   1        TICK_FLAG_ASK (4)
87      2021.11.17      14:39:02.539    33958   33949   33958   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
88      2021.11.17      14:39:03.724    33961   33949   33958   1        TICK_FLAG_ASK (4)

В нижней 87-й строке Ask изменился, а флага нет.

 
fxsaber #:

Похоже, наврал.

В нижней 87-й строке Ask изменился, а флага нет.

Нужны котировки через шлюз, не от Открывашки и БКС, попробую открыть счет в Финаме.

Добавлено

Написал в Открывашку на счет билда 3091, но уверен, что не поможет.

Добавлено

Ответы Открывашки по билду

Здравствуйте. В ближайшие дни, к сожалению, не можем обновить до 3091, т.к. возникли проблемы при проверке тестового MT5 с билдом 3091.


Добавлю, что на завтра планируем установить патч для шлюза СР МБ по другой проблеме, возможно как-то повлияет и на эту.

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