Котировки Срочного рынка в МТ5 - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Открытие
Отличие даже по времени. Билды серверов брокеров?
bid/ask-флаги генерирует сам MT5, сравнивая текущий и предыдущий тики.
Что у Вас получилось?
БКС
Открытие
Отличие даже по времени. Билды серверов брокеров?
Вот же оно
У Открывашки 2981, у БКС 3091
Допустим, что время перепутано (что сомнительно, но возможно), но здесь-то явный пропуск
Щас напишу в Открывашку, попрошу, чтобы установили билд 3091 для чистоты эксперемента
Вот же оно
Похоже, это не взаимный пропуск тиков у обоих брокеров, а один и тот же тик, записанный в БД-тиков с разным временем.
Допустим, что время перепутано (что сомнительно, но возможно), но здесь-то явный пропуск
100%, это сразу увидел. Просто еще в наличии одинаковые тики с разным временем в БД.
В общем, надо спрашивать MQ. Но сомневаюсь, что ответят.
100%, это сразу увидел. Просто еще в наличии одинаковые тики с разным временем в БД.
В общем, надо спрашивать MQ. Но сомневаюсь, что ответят.
Печально все это....
Похоже, это не взаимный пропуск тиков у обоих брокеров, а один и тот же тик, записанный в БД-тиков с разным временем.
Сильно время отличается, так что вряд ли это технический лаг.
bid/ask-флаги генерирует сам MT5, сравнивая текущий и предыдущий тики.
Похоже, наврал.
В нижней 87-й строке Ask изменился, а флага нет.
Похоже, наврал.
В нижней 87-й строке Ask изменился, а флага нет.
Нужны котировки через шлюз, не от Открывашки и БКС, попробую открыть счет в Финаме.
Добавлено
Написал в Открывашку на счет билда 3091, но уверен, что не поможет.
Добавлено
Ответы Открывашки по билду
Здравствуйте. В ближайшие дни, к сожалению, не можем обновить до 3091, т.к. возникли проблемы при проверке тестового MT5 с билдом 3091.
Добавлю, что на завтра планируем установить патч для шлюза СР МБ по другой проблеме, возможно как-то повлияет и на эту.