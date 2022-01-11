Котировки Срочного рынка в МТ5 - страница 2
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Написал сборщик тиков для КВИКа, после клиринга запущу на обоих терминалах
Добавлено
Процесс пошел....
Никто не знает есть ли в КВИКе таблица, где есть аск бид и ласт с более точным временем, чем секунды?
АРКА, как всегда, все делают на половину!
Как и ожидалось, КВИК "на высоте", сплошные дыры!
Правда экспорт был по DDE...
Поправьте пожалуйста свои публикации в код-базе
там такой же косяк
и я его правил именно так, как здесь описано
точнее, я не пользовался кодом, просто смотрел, как шаблон кода
но все таки
Это тоже требует внешних данных?
Сделка совершается по предыдущей котировке
(в колонке К данные по сделкам от ФИНАМа совпадают 100% там, где посмотрел)
Это тоже требует внешних данных?
Конечно. Если кто-то шлет брокеру кривые данные, то это точно не заслуга торговой платформы.
Какие "кривые данные"?
СЛЕЛКА СОВЕРШАЕТСЯ ПО ПРЕДЫДУЩЕЙ КОТИРОВКЕ!
На скринах разве не видно?
В последней колонке с ценой - сделки от Финама, для подтверждения цены сделки!
Добавлено
Метаквоты что-то со временем котировок намудрили...
Какие "кривые данные"?
Приложите тики с другой платформы и тики с MT5. Будут различия - будет, что смотреть.
Желательно, чтобы брокер обоих источников совпадал.
Приложите тики с другой платформы и тики с MT5. Будут различия - будет, что смотреть.
Желательно, чтобы брокер обоих источников совпадал.
:)
Выше, три скрина с одной и той же ошибкой (в файле гораздо больше).
Я утверждаю, что MQ напутали со временем котировок (т.к сделки "совершаются" по предыдущему тику), докажите, что я ошибаюсь.
Я специально выбрал одиночные сделки, где нет, как Вы говорите, матчинга.
Не поленитесь, посмотрите пошагово видео (zip файл), как МТ5 отображает сделки
Переход тайм кода 00:00:35:24 --->> 00:00:35:28
00:00:35:24
00:00:35:28
Сделка BUY (23:37:51.177) 26 контрактов по цене 34317, хотя в стакане лучший ASK = 34323 !!!
Переход тайм кода 00:03:21:26 --->> 00:03:21:28
00:03:21:26
00:03:21:28
Сделка совершена не по лучшей цене
Но сами сделки МТ5 отображает правильно.
Видео тоже не доказательство?
Видео тоже не доказательство?
Доказательство того, что MQ из правильных данных делает кривые или что MQ кривые данные транслирует, как есть? Оба утверждения не могут быть доказаны, пока не будет сторонний источник данных для сравнения.